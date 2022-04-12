Наука о влиянии смеха на человеческий организм - гелотология (от греческого гелос – смех)

В компании смех возникает в 30 раз чаще, чем в одиночестве.

62% женщин смеются в ответ на мужские шутки, и только 39% мужчин реагируют на женские остроты.

Смех – зарядка для мимических мышц лица.

Благодаря этому кожа становится более эластичной, в ней ускоряется образование коллагена, придающего тонус.

«Йога смеха» (хасья-йога), в которой асаны делаются с улыбкой, нормализует психоэмоциональное состояние на 20% эффективнее, чем обычная.

Смех - полезное физическое упражнение, заставляющее одновременно работать 80 групп мышц! У человека двигаются плечи, вибрирует диафрагма, расслабляются мышцы шеи и спины.

Cмех стимулирует производство эндорфинов, обладающих противовоспалительным и антистрессовым действием.

Малыш 6 лет улыбается до 300 раз в день, взрослый – всего 15.

90% людей, услышав хохот, тоже начинают смеяться. Происходит это благодаря зеркальным нейронам, задача которых – воспроизвести чье-то поведение.

Опубликовано: 22 июня 2022 г.