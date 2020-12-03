Группа B,витамины первой необходимости.

Раздраженность, постоянное ощущение усталости, нарушения сна... Все эти симптомы могут говорить о нехватке витаминов группы B, которая часто наблюдается в начале зимы. Как с ней бороться?

ГРУППА ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Витамины группы B — это водорастворимые вещества, которые жизненно необходимы человеческому организму. Они участвуют в функционировании всех систем и органов, помогают нормализовать пищеварение и даже входят в состав клеточных мембран. Их главная особенность в том, что они не способны накапливаться в организме и поступают в большей степени только с пищей.

При участии витамина B1 вырабатывается нейромедиатор ацетилхолин, который влияет на процессы запоминания, на тонус мышц сердца и органов пищеварительного тракта.

вырабатывается нейромедиатор ацетилхолин, который влияет на процессы запоминания, на тонус мышц сердца и органов пищеварительного тракта. Без витамина B2 не обходится образование антител, он важен для процесса усвоения железа и синтеза гемоглобина. Этот важный элемент влияет на функции зрения, регулирует работу надпочечников.

не обходится образование антител, он важен для процесса усвоения железа и синтеза гемоглобина. Этот важный элемент влияет на функции зрения, регулирует работу надпочечников. Bитамин B6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения.

Кобаламин или витамин B12 - один их самых важных представителей витаминной группы, необходим для производства красных кровяных телец и правильного функционирования нервной системы. Витамин В 12 придает организму сил и энергии, облегчая целый ряд заболеваний. Например, к ним относится синдром хронической усталости, астма, депрессия и рассеянный склероз. Кобаламин содержится в элементах питания животного происхождения: молочных продуктах, мясе, рыбе и яйцах. Поэтому веганы, вегетарианцы, и те, кто придерживается диет с минимумом мяса, могут быть напрямую затронуты риском заполучить дефицит кобаламина. Но, к сожалению, не только адепты растительного питания находятся в зоне риска.

КОГДА ЗАТРОНУТЫ МНОГИЕ

Чем старше человек становится, тем чаще у него может быть диагностирована нехватка витаминов группы B. Это связано с тем, что усвоение этого витамина с возрастом затрудняется. Организму становится все труднее усваивать рекомендуемые 2,4 мкг каждый день. Согласно статистике, от 10 до 30% людей старше 50 страдают от дефицита витамина B12, даже не подозревая об этом. Почему же процент настолько высок? Во-первых, ряд лекарств от диабета 2 типа способны уменьшать количество этого витамина в крови. Во-вторых, многие меры для снижения веса, могут нарушать процессы всасывания кобаламина. Анемия, болезнь Крона, целиакия, некоторые аутоиммунные заболевания тоже могут блокировать естественный процесс абсорбции витамина B12.

Дефицит витамина B12 может проявляться по-разному. Чаще всего человек ощущает усталость, слабость, может испытывать одышку, чувствовать головокружение, сердцебиение, покалывание, онемение ступней и рук, становится раздражительным или жаловаться на беспочвенные резкие перепады настроения. Для точного определения диагноза лучше всего сдать анализ крови на витамины и микроэлементы.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Одно из первых действий, которое надо принять при недостатке витаминов группы В - правильная коррекция вашего меню. То есть, нужно внести в меню те продукты, которые смогут увеличить витаминный суточный запас. Самое главное правило - на один продукт не должно быть наложено жесткое табу. Вы должны питаться качественной и разнообразной пищей. Греческий йогурт с отрубями и свежими фруктами на завтрак, салат из капусты и шпината, гарнир из любых отваренных круп вместе со стейком из индейки, рыбы или говядины на обед или ужин - отличный вариант меню для восполнения такой нехватки.

Витамины группы B, растворимые в воде, также присутствуют в животных субпродуктах (сердце и печень), свинине, лососе, тунце и сардинах. Яйца и кисломолочные продукты тоже им богаты. Среди растительных источников этих незаменимых витаминов находятся водоросли, чечевица и бобовые в целом, шпинат, горох, коричневый рис, орехи, такие как миндаль и фундук, брокколи, зелёная фасоль, разные листья салата. Однако будьте осторожны: алкоголь и жирная пища, наоборот, понижают уровень витаминов В.

Однако в некоторых случаях не обойтись без специальных витаминных комплексов для приема внутрь. К ним относятся биологически активные добавки к пище, которые могут содержат не только самые важные витамины группы Б, но и другие незаменимые минералы типа калия или магния. Курс в несколько недель может решить многие проблемы и заметно повысить жизненный комфорт.

Опубликовано: 17 декабря 2020 г.