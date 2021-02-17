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Уровень холестерина или Что такое липидный профиль?

Сделать модный анализ на липидный профиль и узнать, какова доля «плохого» и «хорошего» холестерина, полезно каждому после 35 лет.
Опубликовано: 17 февраля 2021 г.
Тэги: сердце и сосуды

Сделать модный  анализ на липидный профиль и узнать, какова доля «плохого» и «хорошего» холестерина, полезно каждому после 35 лет.

Холестерин - наш друг и враг. Друг, потому что входит в состав каждой клетки, участвуя в формировании клеточных мембран: частично мы все сделаны их холестерина. Враг, потому что склонен откладываться в стенках кровеносных сосудов, суживая их просвет.
Раньше считалось, что если уровень холестерина повышен, значит и риск развития атеросклероза возрастает. Теперь ученые знают, что это еще ни о чем не говорит. Важно, в каких молекулах-переносчиках (липопротеидах) находится его основная часть. По этому принципу холестерин поделили на «хороший» и «плохой» и вывели формулу индекса атерогенности. С его помощью медики прогнозируют риск развития инфаркта и инсульта: если ИА более 3,0, нужно принимать меры.

Сумма этих показателей называется липидным профилем – анализ, который после 35 лет должен сдать каждый. Это первое, на что обратил внимание Олег Иващенко, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.

Мне 35 лет, ни на что не жалуюсь. Нужно ли мне знать свой липидный профиль?
Нужно. Именно в этом возрасте еще не поздно принять меры, если обмен холестерина нарушен. Именно после 30-35 лет у человека с постоянно повышенным уровнем холестерина начинают откладываться холестериновые бляшки в сосудах.

Какие показатели липидного профиля важнее всего?
Главный – уровень общего холестерина. Если он в норме, другие показатели, как правило, тоже хорошие. Если выше нормы - врача интересует, какой именно холестерин вносит свою лепту. «Плохой» - основной виновник появления атеросклеротических бляшек. «Хороший», напротив, отвечает за выведение холестерина. Есть еще уровень триглицеридов - его повышение указывает на нарушение жирового обмена. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЛОХОГО
Сколько «плохого» холестерина допустимо без вреда для здоровья? Еще недавно считалось, что безопасен уровень до 2,2 ммоль/л. Но в последние годы появились данные, что уровень ниже 1,8 ммоль/л помогает еще больше снизить риск атеросклероза. Так что чем ниже, тем лучше.

Холестерин оказался повышен. Что делать?
Если превышение незначительно и главным образом за счет «хорошего» холестерина, - просто ешьте поменьше жирного и через некоторое время повторите анализ. Если повышен «плохой» холестерин, первый шаг – тоже правильное питание. Этого вполне может оказаться достаточно. Можно попить биоактивные добавки с жирными кислотами омега-3. Если через 3 месяца холестерин все равно остается высоким, нужно начинать прием статинов. Эти препараты позволяют снизить уровень холестерина до нормы: через несколько месяцев общий холестерин снижается на 25%, липопротеиды низкой плотности - на 35%, а уровень липопротеидов высокой плотности, наоборот, повышается на 5-8%. Но если отменить статины, цифры быстро повысятся до прежних опасных значений.

Есть ли противопоказания к приему статинов?
Прежде всего заболевания печени (выраженная жировая дистрофия, цирроз). Состояние этого органа обязательно нужно оценить, начиная принимать статины. Для этого придется сдать анализ на липидный профиль и параллельно – на ферменты АСТ и АЛТ. Это делают через 6 и 12 недель после начала терапии статинами, а затем каждые полгода.

Как часто нужно сдавать анализ на липидный профиль?
При нормальном результате достаточно повторять его каждые 5 лет. Если холестерин повышен и врач прописал диету или статины, нужно отслеживать динамику чаще – сначала 1 раз в 3 месяца, затем 1 раз в полгода.

Как готовиться к сдаче анализа?
Не есть 12 часов, не пить сладкие газированные напитки, чай, кофе.

Алексей Федоров

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.

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