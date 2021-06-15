В ПОИСКАХ ДУХА МОЛОДОСТИ

ЛЮДИ СТАРЯТСЯ ПО-РАЗНОМУ. ОДНИ, КАК НЕМЕЦКАЯ ГИМНАСТКА ЙОХАННА КВААС, И В 90 ЛЕТ ПРОДОЛЖАЮТ СТАВИТЬ РЕКОРДЫ, А ДРУГИЕ УЖЕ В 50 ЛЕТ ВЫХОДЯТ НА «ПЕНСИЮ ЖИЗНИ». ОТ ЧЕГО ЭТО ЗАВИСИТ?

Что такое субъективный возраст?

Говоря о старении, мы привыкли ориентироваться на календарный возраст, но он не всегда отражает биологическое состояние организма и часто не совпадает с реальным. Но есть еще один критерий, который не менее важен, чем «голая физиология» – это собственное восприятие возраста, так называемый субъективный возраст. Ученые из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне решили совместными силами выяснить, как фактический, биологический и субъективный возраст связаны между собой. В течение 12 лет они отслеживали у 1037 испытуемых динамику 18 биомаркеров, включая длину теломер, укорачивание которых считается одной из главных причин старения, артериальное давление, скорость обмена веществ, уровень холестерина и пр. Оказалось, что те участники, которые быстрее старели по биологическим показателями, также имели более солидный субъективный возраст.

Не мальчик, но муж

Субъективный возраст неразрывно связан с внутренним ощущением благополучия, которое, в свою очередь, зависит от физических сил человека. У этого «треугольника» все стороны равны, точнее в равной степени влияют друг на друга.

В детстве и юности многие чувствуют себя старше своих лет, так как хотят поскорее прикоснуться к взрослой жизни. Этому часто способствует рождение младших детей в семье и родительская установка: «Теперь ты за старшего». В подростковом возрасте субъективное ощущение зрелости может возникнуть при появлении вторичных признаков. А дальше в дело вступают социальные атрибуты взросления – окончание школы, поступление в университет, уход из родительского гнезда, свадьба, рождение детей. Водоворот событий влечет за собой изменение статуса и возрастной самоидентификации в большую сторону. Однако с 30 лет люди начинают чувствовать себя моложе своих лет, и с каждым десятилетием разница между хронологическим и субъективным возрастом только усиливается: если 50-летние мысленно стирают себе 5 лет, то 70-летние – уже добрые 10. Почему?

Мода на молодость

Но так было не всегда. Одержимость молодостью достигла своего расцвета в последние 30 лет. Взгляните на старые фотографии. Пожилые люди (да и молодые) на них выглядят явно старше, чем их ровесники в наши дни. И дело не только во внешности. Функциональные возможности «пенсионеров» стали лучше, чем у людей того же возраста три десятилетия назад. Это наглядно продемонстрировали ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии, сравнив данные тестов физического и когнитивного здоровья у современных стариков 75-80 лет и проживавших в 1990-х годах. Первые показали лучшие результаты почти по всем пунктам и прежде всего по мышечной силе, скорости ходьбы, времени реакции и остроте памяти. Во многом изменилось и самоощущение пожилых людей, особенно у жителей мегаполисов. Сопротивляясь отрицательным стереотипам старения, они стали подсознательно стремиться к более молодому субъективному возрасту, как символу хорошего здоровья и благополучия. Повысился пенсионный возраст. Вырос спрос на омолаживающие пластические операции и фитнес – все, лишь бы стереть с себя признаки старения. Комментируя эту ситуацию, психолог Дэвид Вайса из Лейпцигского университета отмечает: «Если бы старость не расценивалась отрицательно, у нас не было бы необходимости чувствовать себя моложе. В тех культурах, где старших уважают за их мудрость и опыт, люди даже не понимают концепции субъективного возраста». Возможно, он прав, но, что ни говори, в моде на молодость духа больше плюсов, чем минусов.

Молодые мозгом

В многочисленных исследованиях было показано, что для людей с субъективным возрастом меньше реального характерны высокая удовлетворенность жизнью и хорошее самочувствие. Они менее склонны к депрессивным расстройствам и когнитивным нарушениям, и дольше сохраняют молодость мозга. Так, ученые из Сеульского национального университета обнаружили, что у пожилых, но молодых духом индивидуумов больше плотность серого вещества в нижней лобной и верхней височной извилинах, чем в среднем у их «календарных» ровесников. Единственное, не совсем понятно, что здесь причина, а что следствие: люди чувствуют себя более молодыми, потому что физически здоровы, или же они здоровы, потому что ощущают себя молодыми в душе? Как бы то ни было, субъективный возраст можно смело считать биопсихосоциальным маркером старения. Старики в душе быстрее дряхлеют телом, и наоборот.

Диагноз: старый в душе

В журнале «Ланцет» в 2015 году было опубликовано обзорное исследование, в котором отмечалось, что у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, артритом и другими хроническими заболеваниями наблюдается повышенный уровень подавленного настроения, депрессии и неудовлетворенности жизнью. Субъективный возраст таких людей обычно на несколько лет, а то и на целый десяток превышает реальный, и, что ещё хуже, является серьезным фактором риска смерти. Это проблема привлекла внимание Янника Стефана из Университета Монпелье. Изучив выборку из более чем 17 тысяч пожилых людей, он обнаружил, что большинство из них чувствовали себя моложе своих лет, но были и те, кто ощущал себя на 8-11 лет старше, и это повышало риск преждевременного ухода из жизни на 18-25%. Объяснение этой печальной тенденции может крыться в том, что завышенный субъективный возраст делает человека более уязвимым к стрессу.

Буфер от стресса

Связь между стрессом и внутренним старением действует в обоих направлениях: первый способствует второму, а второй служит благодатной почвой для первого. Стефан Агригороэи из Католического университета Лувена обнаружил, что люди, находящиеся под давлением финансовых или профессиональных проблем, имеют не только более высокий субъективный возраст, но и со стороны выглядят старше своих лет. В то же время внутренняя молодость может выполнять роль защитного буфера от разрушительного воздействия стресса. Недавний опрос, проведенный сотрудниками Немецкого центра геронтологии среди людей старше 40 лет, показал, что чем больше напряжения испытывал человек в течение последних трех лет, тем сильнее у него было выражено ухудшение функционального состояния. Однако на здоровье людей, которые чувствовали себя моложе своего хронологического возраста, стресс не оказывал столь сильного эффекта.

Седина в бороду, бес в ребро

Самоидентификация с более молодым возрастом помогает быстрее и успешнее адаптироваться к негативным сторонам старениям - снижению работоспособности, изменениям во внешности и ухудшению здоровья. Еще 40 лет назад ученые Фрэнсис Карп и Абрахам Карп с удивлением обнаружили, что пациенты дома престарелых, оценивающие свой возраст как более молодой, лучше справляются с новыми условиями жизни и принимают свое текущее состояние в целом. Мораль ясна: «Главное, ребята, сердцем не стареть». Правда, заигрываться в «вечно молодого» тоже не стоит. Чрезмерное увеличение разрыва между субъективным и хронологическим возрастом грозит обернуться неадекватным восприятием окружающего мира и себя в нем. Пожилые люди, пребывающие в иллюзиях относительно своей «юности», вынуждены ежедневно доказывать это, что может очень утомлять как физически, так и психологически. Кроме того, они склонны пренебрегать заботой о здоровье, отказываясь принимать лекарства или, например, носить очки, мол, «зачем они мне? Что, я старик какой-нибудь?». Но как бы они не старались, в обществе молодых они так и не становятся «своими».

Мои года – мое богатство

На самом деле, насколько молодо бы человек себя не ощущал, очень важно не забывать о своем реальном возрасте. Позитивное восприятие старения является признаком психического благополучия. В конце концов, в каждом возрасте есть своя прелесть. Юность ценна энергичностью и открытостью новому опыту. Зато зрелость приносит умение более глубоко смотреть на окружающий мир. Счастлив тот, кому удалось сохранить юношеский задор и преумножить мудрость, но как это сделать?

Выясните, с людьми какого возраста вам легче всего найти общий язык. Вероятнее всего, ими окажутся ваши «психологические» ровесники. Общение с «равными» укрепляет возрастную идентификацию, тогда как в кругу пожилых людей она имеет тенденцию нарастать. Позаботьтесь о своем здоровье и внешнем виде. Бывают дни, когда отражение в зеркале не радует, тут и там седые волоски, морщины, и вот вы уже чувствуете себя практически старухой Изергиль. А если, вдобавок к этому, еще что-нибудь разболится, то совсем пиши пропало. Чтобы это не стало обыденностью, возьмите за правило не игнорировать намеки организма. Сложно ощущать себя молодым, когда ты не в форме. По мере возможности избегайте стрессовых ситуаций. Побольше двигайтесь! Спорт - лучший друг молодости и, кстати, отличный способ справиться со стрессом! Путешествуйте! Новые места, лица и эмоции как нельзя лучше омолаживают дух. И самое главное - научитесь смотреть на жизнь с оптимизмом и широко открытыми глазами. Это поможет принять себя в любом возрасте!

Опубликовано: 24 августа 2021 г.