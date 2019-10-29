Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

СТОЛБНЯК

Название этого заболевания в русском языке давно стало иносказательным. Но есть ли риск подхватить его сегодня
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 30 октября 2019 г.

С древних времён было ясно, что столбняк развивается после ранения, особенно если в рану попала земля. Но идентифицировать возбудителя долгое время не удавалось. Первым выделил и описал его в 1883 году русский хирург Нестор Монастырский. Оказалось, что это ничем не примечательная условно-патогенная грамположительная палочка. В обычных условиях она притворяется мирной и спокойно существует рядом с нами в дикой природе и даже внутри нас (например, населяя кишечник). Вырабатываемый ей столбнячный токсин (второй по силе после ботулинического), не способен проникать через слизистую желудочно-кишечного тракта. Но, попав в безкислородную среду внутри тканей (бактерия относится к анаэробам) микроб расцветает и в полной мере реализует свои патогенные свойства, отравляя организм смертоносным токсином.

Палочка населяет все регионы мира, но заболеваемость столбняком резко повышается по мере приближения к экватору, там тепло и влажно. В странах с умеренным климатом болезнь имеет выраженную осенне-весеннюю сезонность. Именно в это время большое количество бактерий попадают в землю с навозом, сторчными водами, наконец, земля становится влажной и тёплой, всё больше напоминая инкубатор. Самые «опасные» месяцы – октябрь и апрель .

По данным Всемирной организации здравоохранения в «столбнячную» группу риска входят прежде всего дети и подростки, преимущественно мальчики до 15 лет, что связано с повышенным травматизмом и пренебрежением правильной обработкой ран. Это 80 процентов заболевших -  Среди взрослых 60 процентов заболевших приходится на пенсионеров, которые чаще других получают травмы и не всегда способны обработать повреждение или обратиться за медицинской помощью. Большинство эпизодов заражения приходится на сельскую местность.

В развитых странах число новых случаев столбняка невелико, прежде всего благодаря] поголовной вакцинации от этого заболевания. В странах, где вакцинация не проводится на должном уровне, ежегодно заболевают от 10 до 60 человек на 100 тысяч населения, в развитых странах с обязательной вакцинацией - 0,1 - 0,6 человека на 100 тысяч.

При этом столбняк остаётся грозной болезнью даже, несмотря на уровень развития современной медицины. Столбнячный токсин поражает мышцы, вызывая их выраженный спазм - опистотонус. Самое опасное, что могут пострадать не только мышцы тела и конечностей, но также миокард и дыхательная мускулатура, вплоть до полной остановки сердцебиения и дыхания. Из-за спазма мускулатуры глотки, заболевшие не могут полноценно питаться. Поэтому пациентов, заразившихся столбняком, помещают в реанимационное отделение, где кроме введения противостолбнячной сыворотки им поддерживают жизненно-важные функции: переводят на искусственную вентиляцию лёгких, препаратами стимулируют работу сердца, налаживают внутривенное питание. Но несмотря на такие меры, летальность среди заразившихся столбняком в нашей стране достигает 40 процентов.

Учитывая хорошо организованную вакцинацию, ежегодно регистрируется всего 30-35 случаев заболевания, почти все заболевшие оказываются непривитыми (мигранты, люди, не получившие вакцину по убеждениям или нарушившие сроки вакцинации). Широкому распространению болезни препятствует хорошо организованная плановая вакцинация и экстренная профилактика столбняка в травматологических пунктах. Благодаря этому заболеваемость столбняком в России за 80 лет снизилась в несколько сотен раз! Всем больным, получившим опасное с точки зрения инфицирования столбняком ранение, если со времени вакцинации прошло более 5 лет или данные о проведении прививки сомнительны, проводится профилактическое введение противостолбнячной сыворотки и анатоксина (АС+ПСС).

Стоит ли проводить экстренную вакцинацию, если заболеваемость столбняком в нашей стране относительно невысока? К сожалению, случаи болезни регулярно встречаются не только в отдалённых сельскохозяйственных районах, но и в крупных городах. Конечно, риск заболеть минимален, но вряд ли это будет достаточным аргументом, если необходимое для заражения количество столбнячной палочки попадёт именно в вашу рану. 

Тем важнее правильно и своевременно обработать повреждение - обильно промыть рану стерильной жидкостью и перекисью водорода, полностью удалив из неё чужеродные элементы и, прежде всего, крупицы почвы. Обработать рану антисептиком. Наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Нередко причиной заражения являются укол ржавым гвоздём или заноза, когда полноценная обработка раны затруднительна. В этом случае важность экстренной профилактики столбняка возрастает.


 столбнячная палочка населяет все регионы мира, но заболеваемость резко повышается по мере приближения к экватору.

 

 КОГДА И КАК ПРИВИВАЮТ ОТ СТОЛБНЯКА?

-Согласно календарю прививок в составе комбинированной вакцины АКДС (в которую также входят коклюш и дифтерия).

-Первая прививка проводится в 3-х месячном возрасте, вторая – через 30-45 дней после первой, третья – ещё через 30-45 дней. Повторная ревакцинация – в 18 месяцев. Затем – в 6-7 лет (уже без коклюша), в 14 и в 18 лет. В дальнейшем целесообразно проводить комбинированную ревакцинацию от столбняка и дифтерии 1 раз в 10 лет.

-Если вы не прививались в детстве, но захотели привиться, вам необходимо двукратное введение вакцины АДС (дифтерия+столбняк) или АС (столбняк) с интервалом в 30 дней.

 

 ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

-Проводится противостолбнячной сывороткой (ПСС) и антистолбнячным анатоксином (АС) непосредственно после ранения или получения ожогов.

-Проводится в случае: если были нарушены сроки плановой иммунизации или она не проводилась, когда последняя иммунизация была проведена более чем 5 лет назад, если вы сдали анализ и уровень защитных антител менее чем 1:160.

-Экстренная профилактика должна проводиться в первые часы или дни после травмы, но считается эффективной в течение 20 дней после ранения.

 

Болезнь известна с древних времён - от столбняка умер сын Гиппократа.  Медики до сих пор спорят, что послужило причиной скоропостижной смерти уколовшегося грязной иглой отца Владимира Маяковского - заражение крови (сепсис), или всё-таки столбняк.  

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 30 октября 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день,подскаджите как поступить.Дочери 11,8,три дня назад увидела залысину,пошли...
Здравствуйте! Чтобы я смог вам помочь мне нужно увидеть очаг поражения. Если Вы живете в...
Задать вопрос
Мельников Александр Юзефович,
Врач-сомнолог
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от привычки спать в берушах и...
Здравствуйте! Вы можете продолжать спать в берушах и маске для сна - ничего вредного в этом нет...
Задать вопрос

Последние комментарии

vazonov11 [1 день назад]
Наш вариант - это книги. Мы нашли в инете сайт https://onlinegdz.net/. Это гдз онлайн для...
Alishera [19 дней назад]
Я не строннник таблеток, стараюсь в большинстве случаев обойтись без них. Вот на этом сайте...
LUNI [27 дней назад]
Поможет, но для продолжительного эффекта принимать Венарус надо в любом случае не менее 2-х...

Еще в рубрике

Заботимся о глазах

Что делать, если ваши глаза испытывают дискомфорт...

Гимнастика для глаз профессора Аветисова

В течение дня глаза испытывают постоянное...

ТАЙНЫ КРОВИ

Даже о сложных нейронных связях головного мозга...

Кандидоз или вагиноз: в чем разница

Каждая женщина сталкивается с вагинальными...

МУШКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

Мушки перед глазами могут говорить о проблемах...

7 смертных грехов глазами психофизиолога

ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННЫ СЛАБОСТИ. ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ И...

НЕПРОСТОЙ ПРОСТАТИТ

Этого диагноза боится большинство мужчин на планете...

ЭКОНОМ-ТУР ПО-МЕДИЦИНСКИ

Первыми медицинскими туристами были европейцы и...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 