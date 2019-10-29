Название этого заболевания в русском языке давно стало иносказательным. Но есть ли риск подхватить его сегодня

С древних времён было ясно, что столбняк развивается после ранения, особенно если в рану попала земля. Но идентифицировать возбудителя долгое время не удавалось. Первым выделил и описал его в 1883 году русский хирург Нестор Монастырский. Оказалось, что это ничем не примечательная условно-патогенная грамположительная палочка. В обычных условиях она притворяется мирной и спокойно существует рядом с нами в дикой природе и даже внутри нас (например, населяя кишечник). Вырабатываемый ей столбнячный токсин (второй по силе после ботулинического), не способен проникать через слизистую желудочно-кишечного тракта. Но, попав в безкислородную среду внутри тканей (бактерия относится к анаэробам) микроб расцветает и в полной мере реализует свои патогенные свойства, отравляя организм смертоносным токсином.

Палочка населяет все регионы мира, но заболеваемость столбняком резко повышается по мере приближения к экватору, там тепло и влажно. В странах с умеренным климатом болезнь имеет выраженную осенне-весеннюю сезонность. Именно в это время большое количество бактерий попадают в землю с навозом, сторчными водами, наконец, земля становится влажной и тёплой, всё больше напоминая инкубатор. Самые «опасные» месяцы – октябрь и апрель .

По данным Всемирной организации здравоохранения в «столбнячную» группу риска входят прежде всего дети и подростки, преимущественно мальчики до 15 лет, что связано с повышенным травматизмом и пренебрежением правильной обработкой ран. Это 80 процентов заболевших - Среди взрослых 60 процентов заболевших приходится на пенсионеров, которые чаще других получают травмы и не всегда способны обработать повреждение или обратиться за медицинской помощью. Большинство эпизодов заражения приходится на сельскую местность.

В развитых странах число новых случаев столбняка невелико, прежде всего благодаря] поголовной вакцинации от этого заболевания. В странах, где вакцинация не проводится на должном уровне, ежегодно заболевают от 10 до 60 человек на 100 тысяч населения, в развитых странах с обязательной вакцинацией - 0,1 - 0,6 человека на 100 тысяч.

При этом столбняк остаётся грозной болезнью даже, несмотря на уровень развития современной медицины. Столбнячный токсин поражает мышцы, вызывая их выраженный спазм - опистотонус. Самое опасное, что могут пострадать не только мышцы тела и конечностей, но также миокард и дыхательная мускулатура, вплоть до полной остановки сердцебиения и дыхания. Из-за спазма мускулатуры глотки, заболевшие не могут полноценно питаться. Поэтому пациентов, заразившихся столбняком, помещают в реанимационное отделение, где кроме введения противостолбнячной сыворотки им поддерживают жизненно-важные функции: переводят на искусственную вентиляцию лёгких, препаратами стимулируют работу сердца, налаживают внутривенное питание. Но несмотря на такие меры, летальность среди заразившихся столбняком в нашей стране достигает 40 процентов.

Учитывая хорошо организованную вакцинацию, ежегодно регистрируется всего 30-35 случаев заболевания, почти все заболевшие оказываются непривитыми (мигранты, люди, не получившие вакцину по убеждениям или нарушившие сроки вакцинации). Широкому распространению болезни препятствует хорошо организованная плановая вакцинация и экстренная профилактика столбняка в травматологических пунктах. Благодаря этому заболеваемость столбняком в России за 80 лет снизилась в несколько сотен раз! Всем больным, получившим опасное с точки зрения инфицирования столбняком ранение, если со времени вакцинации прошло более 5 лет или данные о проведении прививки сомнительны, проводится профилактическое введение противостолбнячной сыворотки и анатоксина (АС+ПСС).

Стоит ли проводить экстренную вакцинацию, если заболеваемость столбняком в нашей стране относительно невысока? К сожалению, случаи болезни регулярно встречаются не только в отдалённых сельскохозяйственных районах, но и в крупных городах. Конечно, риск заболеть минимален, но вряд ли это будет достаточным аргументом, если необходимое для заражения количество столбнячной палочки попадёт именно в вашу рану.

Тем важнее правильно и своевременно обработать повреждение - обильно промыть рану стерильной жидкостью и перекисью водорода, полностью удалив из неё чужеродные элементы и, прежде всего, крупицы почвы. Обработать рану антисептиком. Наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Нередко причиной заражения являются укол ржавым гвоздём или заноза, когда полноценная обработка раны затруднительна. В этом случае важность экстренной профилактики столбняка возрастает.



столбнячная палочка населяет все регионы мира, но заболеваемость резко повышается по мере приближения к экватору.

КОГДА И КАК ПРИВИВАЮТ ОТ СТОЛБНЯКА? -Согласно календарю прививок в составе комбинированной вакцины АКДС (в которую также входят коклюш и дифтерия). -Первая прививка проводится в 3-х месячном возрасте, вторая – через 30-45 дней после первой, третья – ещё через 30-45 дней. Повторная ревакцинация – в 18 месяцев. Затем – в 6-7 лет (уже без коклюша), в 14 и в 18 лет. В дальнейшем целесообразно проводить комбинированную ревакцинацию от столбняка и дифтерии 1 раз в 10 лет. -Если вы не прививались в детстве, но захотели привиться, вам необходимо двукратное введение вакцины АДС (дифтерия+столбняк) или АС (столбняк) с интервалом в 30 дней.

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА -Проводится противостолбнячной сывороткой (ПСС) и антистолбнячным анатоксином (АС) непосредственно после ранения или получения ожогов. -Проводится в случае: если были нарушены сроки плановой иммунизации или она не проводилась, когда последняя иммунизация была проведена более чем 5 лет назад, если вы сдали анализ и уровень защитных антител менее чем 1:160. -Экстренная профилактика должна проводиться в первые часы или дни после травмы, но считается эффективной в течение 20 дней после ранения.

Болезнь известна с древних времён - от столбняка умер сын Гиппократа. Медики до сих пор спорят, что послужило причиной скоропостижной смерти уколовшегося грязной иглой отца Владимира Маяковского - заражение крови (сепсис), или всё-таки столбняк.