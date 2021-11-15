Как научить ребенка выстраивать правильные отношения с едой

Маленький пухляш с хорошим аппетитом умиляет маму и бабушку. Но через несколько лет он станет объектом насмешек и приобретет массу комплексов.

Ешьте вместе с детьми

Конечно, у всех членов семьи разный распорядок дня, но можно найти время для совместной трапезы хотя бы раз в день: пищевые привычки формируются за столом, а не на лекциях о правильном питании. Полезно иметь перед глазами много разных примеров того, как надо себя вести за столом, и как не надо. Дети любят подражать: если родителям нравится находиться за столом, ребенок захочет побыстрее к ним присоединиться.

Дети очень наблюдательны, они считывают эмоции

Если во время совместной трапезы малыш заметит, что взрослые испытывают тревогу или чувство вины по поводу еды, то и ребенок будет настороженно относиться к тому, что он ест. Чтобы передать ему хорошие пищевые привычки, нам самим стоит выражать удовольствие от того, что мы едим.

Дайте ребенку познакомиться с разными вкусами

Умение дегустировать приходит постепенно. Видя, как мы неспешно наслаждаемся каждым нюансом вкуса, ребенок начнет повторять - ему уже интересно играть в эту игру. Остается только поспрашивать его: «Как тебе салат? Этот пряный привкус даёт базилик. Чувствуешь аромат? В прошлый раз я его не добавляла. Тебе нравится?»

Рассказывайте ребенку про еду, которую едите

Например, историю пиццы, пасты, шоколада. Где и когда появился рецепт? Например: «Этот пирог я испекла по рецепту твоей бабушки. Когда мне было лет столько, сколько тебе, мы вместе пекли его осенью, когда на даче созревали яблоки. А сейчас мы можем есть его и весной, потому что яблоки нам привозят из тёплых стран». У каждого блюда есть увлекательная история, которая запомнится ребенку и превратит еду в приключение.

Знакомьте ребенка с правилами поведения

Еда дает возможность почувствовать себя частью семьи. Глядя на близких, ребенок сначала учится держать ложку, потом есть с помощью ножа и вилки. Сегодня хорошие манеры – это не строгий этикет, но важно, чтобы ребенок ел так, как и окружающие его взрослые – с уважением к пище, к другим людям и в конечном итоге – к самому себе.

Обсуждайте меню и пожелания

Сегодня нам доступны продукты на любой вкус. Желание съесть что-то определенное – не пустой каприз: этим желанием наше тело подает сигнал о том, в каких питательных веществах оно нуждается. Так внутренние механизмы регуляции получают доступ к нашему сознанию. Но если каждый будет есть своё (даже за общим столом), трапеза вряд ли нас объединит. А потому меню стоит обсуждать, заранее договариваясь с ребенком: «Давай сегодня приготовим рыбу, за которой папа специально ездил на рынок, а завтра – курицу, такую, как хочешь ты».

Устраивайте дегустации

Новые блюда помогут ребенку постепенно расширить вкусовые горизонты. Хотя и не стоит постоянно перескакивать с одного блюда на другое: лучше, чтобы основу составляли привычные для семьи вкусы. Выбирая в магазине йогурты, сладости или любые готовые блюда, остановитесь в каждой категории на двух-трех – тех, что нравятся больше всего. Дело в том, что наш мозг отслеживает и фиксирует, как продукт питания влияет на наше самочувствие. И потом посылает нам сигнал: сейчас хорошо бы съесть котлету, а не суп.

Учите ребенка распознавать чувства голода и насыщения

Нужно уметь отличить физиологический голод от желания поесть для того, чтобы успокоиться. О голоде может говорить упадок сил, урчание в животе… А как уловить момент насыщения? «Наверное, ты был очень голоден – за минуту смёл всё, что было в тарелке! Наверное, чувствуешь, что в животе тяжеловато? Пожалуй, стоило чем-то перекусить, чтобы так не переедать. Постарайся вспомнить об этом в следующий раз, когда сильно проголодаешься».

Учите ребенка распознавать высоко- и низкокалорийную еду

Сладкие и жирные блюда дают организму энергию: чтобы насытиться, их нужно мало. Чтобы вовремя уловить сигналы насыщения, шоколад, выпечку или сыр стоит есть медленно: откусить маленький кусочек, подержать его во рту, чтобы в полной мере насладиться ярким вкусом, текстурой и ароматом. Заметить, как с каждым следующим кусочком вкус меняется, становится уже менее желанным... а затем остановиться до следующего раза, когда вернётся аппетит. Напротив, вкус овощей или зелени не сильно изменится от одной вилки к другой, надо лишь следить, чтобы не переполнился желудок. А что, если ребенок настоятельно просит шоколадку или чипсы? Сначала спросите, не голоден ли он. Если нет, может быть, что-то идет не так? Тяга к сладкому и жирному обычно возникает, когда ребенку не хватает тепла – внимания, ласки, добрых слов. Не приучайте его есть вместо того, чтобы говорить. Предложите ему рассказать о своих переживаниях, постарайтесь поговорить по душам. Разрешите ему съесть конфету и обсудите, почему ему так хотелось ее получить. «Садись со мной, давай я тебя обниму, а ты мне расскажешь, как у тебя жизнь, что хорошего, что не очень… А потом, если захочешь, можешь взять еще конфетку…»

В мире соблазнов

Если ребенок полноват, это наверняка гормональное, уверены многие. Да, гормональные перемены и генетическая предрасположенность могут быть причиной полноты. Но в 95% случаев детское ожирение – результат самой обыкновенной родительской небрежности. Но у детского ожирения есть и другие причины:

1. Детская еда – более жирная и сладкая. Жирность детских крекеров – около 10% (для сравнения, обычный хлеб содержит всего 1–2% жира), чипсов – одного из излюбленных детских лакомств – до 30%. Молочные напитки для ребятишек в 2 раза жирнее обычного молока, к тому же в них много сахара;

2. В детском рационе слишком много лакомств. В порыве любви (или заглаживая чувство вины за то, что уделяют недостаточно внимания) родители готовы баловать их сдобной выпечкой, пончиками, батончиками;

3. Рекламные уловки производителей продуктов. Сегодня они продают свой товар поколению сытых. Поэтому не жалеют средств на креативную рекламу. И если взрослые еще могут разобраться, что полезно, а что нет, то дети «клюют» на нее безоговорочно. Именно на этом строится расчет – ребенок попросит, и взрослый ему не откажет.



Почему французские дети не плюются едой

Британские врачи задались вопросом, почему маленькие французы с удовольствием едят суп, сыр, шпинат, брокколи и другие «взрослые» продукты, в то время как британские дети отказываются от них и капризничают. Опросив большое количество родителей во Франции, англичане сформулировали главные принципы воспитания разумного отношения к еде у детей:

Выбор продуктов – это право родителей, а не детей;

Еда не используется как поощрение или наказание;

Семья хотя бы раз в день обедает или ужинает вместе;

Ребенок может не любить овощи, но обязан их пробовать;

Еда – это удовольствие.