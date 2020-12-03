Виноваты гаджеты

Учёные предупреждают: активное использование гаджетов может стать причиной лишнего веса и неврозов.

Раньше мы ели перед телевизором, а сейчас едим перед экраном смартфона, планшета или ноутбука. Не желая пропустить ни одного интересного момента , мы интуитивно меняем позу, сутулимся, чтобы комфортно видеть всё происходящее на маленьком экране. Тело пребывает в физиологически неправильной позе, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

Человек, который занят едой и просмотром видео одновременно игнорирует сигналы мозга о сытости. Из двух вариантов – просмотр сюжета и процесс утоления голода – мозг выбирает первый. Более того, иногда процесс просмотра настолько выбивает из колеи органы осязания, что нам трудно даже сказать, была ли еда вкусной или нет. Как следствие – уменьшение чувства удовлетворения от пищи и резкое снижение индекса насыщения. В результате мы переедаем.

Интересно, что чем больше вовлеченность в пользование гаджетом, тем менее продолжителен и хуже сон. А, как известно, недосыпание и стресс напрямую связаны с набором лишнего веса.

Новый невроз

Номофобия - крайняя степень зависимости от смартфонов. Это сокращение от английского «no mobile phone phobia» буквально можно перевести, как «безтелефонофобия». Речь идет о чувстве тревоги от одной мысли, что телефона нет рядом, или что им по какой-то причине невозможно воспользоваться.

Еда нон-стоп

В связи с пандемией появился новый термин – фудпорн, от английского food porn, который переводится как «аппетитная еда». С введением удалёнки и дистационки женщины стали больше готовить и ради развлечения - выкладывать процесс приготовления пищи в соцсети. Так, незаметно сформировалась новая привычка – готовить от скуки, от нечего делать.

Все супермаркеты предлагают доставку продуктов на дом через мобильные приложения – с одной стороны, они сделали нашу жизнь более комфортной, но при этом менее динамичной. И если раньше можно было проделать пять тысяч шагов по супермаркету и купить только нужное, то теперь мы всё заказываем в два клика и берём много лишних продуктов «пожевать вечером за сериалом».

Еда как развлечение

Мукбанг переводится с корейского, как «трансляция еды». Во время изоляции в прямом эфире находились люди, которые не готовили еду, а занимались ее поеданием, причем в гигантских порциях. Зрители во время прямой трансляции подбадривали и рекомендовали смешивать несочетаемые вкусы.

5 способов снизить риски

1. Возьмите за правило есть только за столом и не брать за стол смартфоны, планшеты и ноутбуки, не включать телевизор. Сосредоточьтесь на вкусе еды и на общении с семьей.

2. Давайте разуму, глазам и психике немного отдохнуть: прогулка в парке, сон, медитация или просто пара минут в тишине помогут разгрузить мысли. Не пользуйтесь гаджетами за час до сна.

3. Сократите время сеанса в гаджетах – пусть это станет для вас новым челленджем. Cмартфоны в конце недели могут сообщать – сколько в среднем времени вы проводили каждый день в телефоне. Дойдите до трёх часов , советуют врачи.

4. Не забывайте про физические нагрузки. Особенно если большую часть дня вы проводите сидя в неудобном положении. Даже обычная зарядка полезна. Разомните мышцы и суставы и вернитесь к работе.

5. Устраивайте себе цифровой детокс хотя бы в выходные дни. Откажитесь от гаджетов на несколько часов и проведите их с друзьями на свежем воздухе.

Опубликовано: 15 декабря 2020 г.