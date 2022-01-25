Умные игрушки

Бытует мнение, что чем больше у ребенка игрушек, тем лучше он развивается. Так ли это? Что на самом деле помогает развить детский интеллект?

ПИЩИТ И СВЕТИТСЯ

В понимании многих «умный ребенок» - тот, что умеет читать и писать. Или хотя бы учится этому. Поэтому такой популярностью пользуются всевозможные игрушки, которые позиционируются как «обучающие» – чтению, письму, математике. Выглядят завлекательно: с экранами и кнопками, двигаются, светятся, разговаривают. Востребованы родителями, которые хотят для ребенка «самого лучшего», уже отложили денег на Гарвард и боятся что-то пропустить и недодать. Да и самому малышу, кажется, нравится жать на все эти клавиши. Глядишь, чему-нибудь да научится.

Вынуждены разочаровать – такого рода игрушки бесполезны, а иногда и вредны. Нет исследований, которые доказали бы их эффективность. При этом специалисты в области развития детского мозга подчеркивают – до 5 лет учить ребенка чтению и математике вообще бессмысленно, его мозг к этому еще не готов. Перед ним сейчас другие задачи, и неподходящие занятия будут отъедать у малыша ресурс и не дадут вовремя сформировать нужные умения и навыки.

Самое важное в возрасте до 2 лет – общение с заботливыми взрослыми. Мозг ребенка заточен под обучение в процессе живой коммуникации. Гаджеты и самые навороченные игрушки тут не помогут. Более того, они крадут время, которое могло быть потрачено на то самое общение. Исследования показывают, что аудио- и видеозаписи не помогают детям освоить речь. Более того, малыши, которые смотрят даже лучшие развивающие передачи, начинают говорить позже ровесников, и словарный запас у них скуден. Еще один момент – кислотные цвета и быстрая смена кадров, типичная для детских видеоигр и анимации, мешают развитию произвольного (то есть осознанно направленного) внимания. В перспективе это может стать большой проблемой.

Игрушки: когда и какие 0-3 года. Ребенку нужно хватать все, до чего дотянется, постоянно слышать речь (чтение книг – наше все), лазать по спорткомплексу, кидать мячик, собирать мозаику, пазлы и лего, строить дома из блоков, рисовать пальчиковыми красками и лепить из теста. 3-5 лет. Период развития креативности и творчества. Среди игрушек появляются цветная бумага, краски, карандаши. Плюс все, что нужно для ролевых игр: наборы зверей, маски, карнавальные костюмы и др. Также приходит время для нескучных настольных игр с несложными правилами. 5-7 лет. Детский мозг дозревает до шашек и шахмат, игр-стратегий. Пора покупать наборы для научных опытов.

НА СТЕНКУ ЛЕЗЕТ

В противовес «обучающим» есть не всегда очевидный тип игрушек, которые действительно делают детей умнее. Это фитбол, шведская стенка, батут, скакалки и нейроскакалки, сферы и полусферы, балансировочные подушки, кольца для баскетбола, твистер. Словом, все, что подвигает больше двигаться, развивает координацию, крупную и мелкую моторику, разные виды восприятия. Движение учит самоконтролю и формирует карту тела, плюс это весело и помогает снять стресс.

Некоторым родителям может показаться, что, пиная мяч, деточка тратит впустую время, которое мог бы потратить на что-то более интеллектуальное. Что беготня с воплями на детской площадке не поможет ему потом прилично учиться в школе. Однако, судя по данным исследований, беситься и скакать совершенно необходимо, чтобы развивались когнитивные способности. Минимум 2 часа в день активной беготни! Физические активные дети в возрасте 4–18 лет успешнее справляются с тестами на IQ, у них лучше показатели памяти и внимания. Так что родителям нужно делать все, чтобы ребенок больше двигался – и получал от этого удовольствие. Это может стать одной из самых полезных привычек на всю жизнь.

КУБИКИ И ГРАВИТАЦИЯ

Другой тип игрушек, которым непременно должно найтись место в детской – конструкторы типа лего и строительные блоки. Они прокачивают пространственный интеллект, а этот показатель считается важным показателем, будет ли ребенок уcпешен в STEM-областях (от англ. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Причем важна не только свободная игра с блоками – что в голову пришло, то и соорудил. Очень полезно для ребенка строить по заданной схеме, хоть на поверхностный взгляд это и кажется чем-то вторичным и не слишком творческим.

Представьте себе, какой сложной может быть задача для трехлетки составить фигуру по образцу из трех разных деталей! Нужно одновременно оценить их цвет и размер, соотношение длины и ширины деталей, понять, как именно части расположены по отношению друг к другу. Тесты показывают, с таким заданием могут справиться лишь 40% малышей. А если детали при этом расположены не в одной плоскости, и того меньше – всего 10%. Да, не у всех есть природные способности в этой области. Хорошая новость – регулярные тренировки (то есть короткие серии игровых занятий) улучшают показатели даже у прирожденных гуманитариев.

Из прочих достоинств строительных блоков – отработка точности движений, улучшение координации глаз-рука, повышение творческих способностей. Если играть не в одиночку, прокачиваются социальные навыки и речь. Кроме того, даже простые игры с кубиками здорово помогают продвинуться в понимании физической сути вещей. Построил башню, сломал башню – осознал гравитацию.

Опросы среди выпускников американских колледжей показали интересную закономерность – большинство из тех, у кого есть ученая степень в STEM-областях, с детства что-то мастерили – работали по дереву, паяли схемы и т. д. Те, кто сохранил эти хобби во взрослой жизни, чаще других становились изобретателями и получали патенты на свои изобретения.

Бродилки и стратегии

Всевозможные настольные игры – это, в первую очередь, хороший вариант семейного досуга. А еще они учат общаться, рассуждать, мыслить критически, просчитывать варианты и решать проблемы. Кстати, обучение критическому мышлению учеников в средней школе повышает их IQ. А обычные «бродилки», где бросают кубик и передвигаются по полю на нужное количество шагов, помогают детям развить «чувство числа», которое потом очень пригодится на уроках математики.

НЕПРОСТАЯ ПАЛКА

Есть еще одна важная категория игрушек, без которой ребенку будет сложно расти умным, креативным и, что ничуть не менее важно, счастливым. Как правило, они ничего не стоят, но могут стать основой сотен игр.

В Национальном музее игрушек Стронга (США), где собрана внушительная коллекция, есть зал славы, куда попадают только избранные. Авторитетные эксперты из десятков вариантов каждый год выбирают несколько самых значимых вещей, которые оказали огромное влияние на жизнь общества в целом. И вот что интересно – в этом зале с лего, Барби, «Монополией», твистером и Мишкой Тедди соседствуют бумажный самолетик, одеялко, картонная коробка и обыкновенная палка.

И это неслучайно – на Западе в тренде так называемые «игрушки открытого типа». Звучит загадочно, но на самом деле всем это хорошо знакомо – лужи, песок, камешки, пуговицы, газеты, мяч, все те же строительные блоки. Словом, все, что не предполагает конкретных действий и схем, а дает ребенку полную свободу придумывать, пробовать, ошибаться. Главная задача родителя – следить за безопасностью, но не вмешиваться. Если удастся взять себя в руки и не приставать с советами «а смотри, как еще можно», то ребенок сам заново изобретет велосипед из втулок от туалетной бумаги. Или что там еще будет у него под рукой. Понимание этого, вполне возможно, убережет вас от траты времени и нервов на очередную поделку «из природных материалов» для садика. Сам, деточка, сам!

Свободная игра, в которую не вмешиваются старшие – лучший развивающий процесс, который только можно придумать, для дошкольников. Поощряя занятия, которые захватывают детей целиком, вы делаете их будущее более осмысленным и счастливым. Именно это учит их входить в состояние потока – то есть заниматься чем-то с полным погружением и удовольствием.

Кукла как наркотик

Избыток игрушек рассеивает внимание и может спровоцировать развитие зависимостей в будущем – такого радикального взгляда придерживались баварские ученые, которые в конце прошлого века провели эксперимент «детский сад без игрушек». На три месяца игрушки были вне свободного доступа. Детям приходилось играть с тем, что было под рукой. Например, строить шалаши из палок и одеял во дворе. Тесты показали, что за эти три месяца дети стали более изобретательными и научились кооперироваться. Данных, что они потом были менее подвержены развитию зависимостей, нет. Но в некоторых немецких садиках идею до сих пор частично используют – устраивают «дни без игрушек». Правда, есть и те, кто считают это форменным издевательством над детьми.

Игрушки открытого типа

На улице: вода, песок, палки, грязь, мох, трава, желуди, шишки, ракушки, перья, камни, листья, сосновые иглы.

На площадке: мячики, скакалки, обручи, мел, лопатки и ведерки, веревки и ленточки.

Дома: строительные блоки, кубики, куклы и зверюшки, пуговицы, катушки, пластиковые бутылки, краски, кинетический песок и т. д.

Опубликовано: 6 февраля 2022 г.