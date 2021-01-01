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Цинк - важный элемент

Зачем организму нужен цинк? Когда стоит идти за ним в аптеку или восполнять его запасы питанием?
Опубликовано: 18 января 2021 г.

Цинк – микроэлемент, необходимый для деления клеток и синтеза белков. Он повышает устойчивость красных телец крови (эритроцитов), участвует во всех иммунных процессах и противовоспалительных реакциях. Около 300 ферментам нашего организма для полноценной работы необходим цинк. Например, в клетках слизистой оболочки желудка содержится цинкосодержащий фермент – карбоангидраза. Этот фермент обеспечивает защиту слизистой желудка. Сейчас активно изучаются возможности препаратов цинка в профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции.

1.За

По данным ВОЗ, дефицит цинка в мире встречается у 1,5 миллиардов человек. В России такая же ситуация наблюдается примерно у 40% взрослых.  Рекомендуемая суточная доза для взрослого здорового человека равна в среднем 12-15 мг. Для детей до 7 лет - не более 8 мг. На настоящий момент пересматриваются рекомендуемые нормы суточного потребления цинка в сторону увеличения. К тому же некоторые продукты снижают всасывание цинка, например, кофе и чай, которые мы пьём каждый день и нередко в больших количествах.

Против

При употреблении сверхдоз в виде препаратов можно получить острое отравление, которое будет проявляться болью в животе, диареей, тошнотой и рвотой, головокружением и дрожью. Приём повышенных доз может спровоцировать появление анемии, выпадение волос, аутоиммунных заболеваний и заболеваний репродуктивной системы, особенно у мужчин. Длительное употребление препаратов цинка в дозе более 150 мг/сут. приводит к появлению эрозий в желудке и снижает функцию иммунной системы. Поэтому будьте осторожны: потребление цинка не должно превышать от 25-45 мг в сутки.

2. За

Исследования показали, что приём препаратов цинка обеспечивает защиту клеток дыхательных путей при респираторных инфекциях и снижает частоту осложнений при пневмонии. Также доказано, что при дефиците цинка значительно увеличивается количество инфекций верхних дыхательных путей. Сейчас ученые активно изучают способность микроэлемента снижать активность ферментов вирусов, а именно РНК-полимеразы. Из-за этого вирусы теряют способность к размножению, а мы получаем шанс легко перенести инфекцию. Поэтому препараты цинка считаются перспективными в терапии новой коронавирусной инфекции. 

Против

Необходимо определиться с конкретными дозировками препаратов при использовании высоких доз в комплексной терапии инфекций. А также учитывать взаимодействие различных веществ. Так, известно, что высокие дозы цинка снижают всасывание железа и меди, что в свою очередь может негативно отразиться на общем состоянии организма. Поэтому назначить препараты цинка и подобрать нужную дозировку может только врач с учетом конкретного состояния пациента.

3. За

Уделить внимание поиску дополнительных источников цинка в виде биодобавок стоит веганам и вегетарианцам. Да, цинк содержится в достаточном количестве в продуктах растительного и животного происхождения. Его достаточно много в орехах, чечевице, кунжуте, семенах подсолнечника и тыквы, гречневой и овсяной крупе. Но микроэлемент из продуктов питания усваивается гораздо хуже при недостаточном количестве белков в пище, так как обмен цинка тесно с ними связан. При снижении количества белка в рационе ухудшается всасывание цинка кишечником, и одновременно увеличивается его выведение.  

Против

Если вы придерживаетесь определенных принципов питания, отказываясь от ряда продуктов, то, возможно, стоит проходить лабораторное тестирование, чтобы контролировать уровни витаминов и микроэлементов. И уже исходя из полученных показателей решать вопрос о их приеме. Если показатели цинка в норме, достаточно получать его с продуктами питания. Микроэлемента много в морепродуктах, рыбе, молочных продуктах, говядине и яйцах. К примеру, в 25 г устриц содержится суточная норма цинка, в 100 г твёрдого сыра - около 5 мг элемента, что закрывает около 30% суточной потребности.

4.За

Дефицит цинка особенно опасен для растущего детского организма. При острой нехватке этого микроэлемента возникают задержка роста, выраженные нарушения работы иммунной системы, отмечается плохая обучаемость и частые простуды. По данным ВОЗ, около 80% беременных в мире не получает достаточное количество цинка, что влечёт угрозу преждевременных родов и препятствует нормальному развитию ребенка. Если беременная женщина не имеет возможности по тем или иным причинам питаться полноценно, ей рекомендовано принимать добавки цинка, особенно во втором и третьем триместре.

Против

Используя препараты цинка для детей, не стоит забывать о его токсичности в случае превышения нормы. Необходимая дозировка подбирается с учётом возраста, веса и лабораторных доказательств дефицита минерала. Назначение препаратов в акушерстве также строго ограничено. Не стоит забывать, что медикаментозные препараты содержат дополнительные вещества в составе помимо основного, а при приёме комплексных витаминов нужно учесть взаимодействие всех действующих веществ и дозировок.

Выводы Здоровья:

Цинк нужен и важен для большинства процессов в организме. Если есть возможность и желание, то можно закрыть суточную потребность в нём, уделив внимание полноценному питанию. Но есть ряд ситуаций, например, беременность, инфекции, тяжелые физические тренировки, заболевания репродуктивной системы, когда потребность в этом микроэлементе возрастает. В таких случаях после консультации с лечащим врачом имеет смысл дополнительно начать прием препаратов. Предварительно можно узнать уровень цинка в организме, сдав анализы.

Продукты с высоким содержанием цинка

Устрицы 100 г – 78,6 мг (значительно больше суточной нормы)

Говядина 100 г – 3,24 мг

Твердые сыры 100 г – 3,5-5 мг

Желток куриного яйца – 3,1 мг

Ростки пшеницы 100 г - 16,7 мг

Тыквенные семечки 100 г – 10,3 мг

Опубликовано: 18 января 2021 г.

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и мне заходит)))

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