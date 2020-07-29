Почему подростки ничего не хотят?

Родители не находят себе места - их 12-16-летние подростки валяются целыми днями на кровати с телефоном и ничего не делают. Но это так кажется, и у этого феномена есть свои причины

Поиск опоры

У такого подросткового явления, как «лежание», есть научно обоснованные физиологические и психические причины. Дело в том, что на подростковый возраст приходится один из самых критических периодов онтогенеза - индивидуального развития организма.

Во время пубертатного периода (12-16 лет) происходит самый резкий рост тела человека. Настолько резкий, что органы и системы часто растут неравномерно, из-за чего подросток может испытывать дискомфорт в теле и даже серьезные боли. Мышцы и связки, образно говоря, не всегда успевают за костями. Поэтому ребёнок хочет прилечь и расслабиться. Его сутулость объясняется тем, что он постоянно ищет точку опоры - может прилечь на стол, когда делает уроки или ест.

Молодых людей беспокоят головные боли, у них скачет артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Гормональная система подростка тоже находится в уязвимом состоянии - его эмоции неустойчивы, случаются резкие перепады настроения, приступы внезапной усталости или, как взрослые часто выражаются, лени.

Один из уважаемых врачей как-то сравнил ощущения подростка с состоянием тяжелого похмелья – возможно так взрослым проще будет представить, что чувствует ребёнок. И при этом мама требует делать уроки, выносить мусор и далее по списку...

Возможные причины вялости, плохого самочувствия и апатии подростков:

Анемия

Дефицит витамина D, микро- и макроэлементов

Дисфункция надпочечников

Гипотиреоз

Нарушения МЦ

Нарушение циркадных биоритмов

Бессонница

Синдром раздраженного кишечника

Ожирение

Что с ним делать?

Для начала дать подростку лежать столько, сколько он хочет. А чтобы лежал удобно – подберите ему специальные подушки «для чтения» в виде буквы А. Не обращайте внимание на то, как он одет – пусть лежит в кровати в одежде, пусть носит то, что хочет. В этот период подросток чётко осознает свое я. Он переосмысляет многие вещи. Вам кажется, что он просто лежит, а на самом деле – он думает, это самое главное в этом возрасте. Оставьте его наедине со своими мыслями, а если он задаст вопросы – выслушайте и постарайтесь понять, встав на его место.

Постарайтесь ненавязчиво отладить его режим питания, минимизировать вред от фастфуда и газировки (если совсем убрать не получается), предлагая вкусные любимые блюда, фрукты, ягоды, овощи. Если не ест, делайте фруктовые салаты, овощные смузи и шейки – от такой подачи дети не отказываются.

Будьте внимательны к жалобам ребенка на состояние желудочно-кишечного тракта - изжога, вздутие, тошнота, запоры. Не стоит уповать на то, что само пройдет, не считайте подростка симулянтом.

Создайте ему благоприятные условия для полноценного сна – это очень важно в этот период. Удобная кровать, подушки, проветривание комнаты, режим дня. Хороши любые средства, чтобы ребенок засыпал: растительные снотворные травы (валериана, пустырник, драже, чай тулси), успокоительные сборы, ашваганда. Магний можно давать на ночь минимум 400 мг, также йод, омега-3. Если нарушения биоритмов зашли слишком далеко, и ребенок не спит до 3-4 часов ночи, врач-сомнолог или грамотный педиатр с интегративным подходом смогут решить проблему.

Спорт и любая двигательная активность должны быть в жизни подростка обязательно. Если подросток здоров и хорошо себя чувствует, вы его на месте вы не удержите. Пусть занимается тем, что по душе ему, а не вам.

Главное – доверие и дружба

Самое важное в этот период – сохранить хорошие доверительные отношения с подростком, стать ему искренним другом, без панибратства и заигрываний. Минимизируйте стресс в жизни подростка, в частности свои ожидания от него. Не преувеличивайте значимость достижений, хорошей учебы и никогда не сравнивайте его с другими, более успешными, по вашему мнению, детьми. Да и с собой в лучшие годы не сравнивайте, это необъективно.

Вставайте на сторону ребенка в любых вопросах со школой, учителями, друзьями. Если у него возникли трудности с учёбой, переведите его временно на дистанционное обучение. Перейти можно и в другую школу, если он вас об этом просит.

Сексуальное воспитание – важный момент в жизни подростка. Если не можете говорить с ним об этом, найдите способ или человека, который сможет сделать это.

Время быстротечно, очень скоро вы будете лишь вспоминать о вашей жизни с ребенком, поэтому только от вас зависит то, насколько счастливыми будут эти воспоминания. Если самостоятельно справится с подростком не получается, смело обращайтесь к психологу. В том случае, если психолог поможет вам наладить отношения с ребенком, можно предложить и ребенку помощь психолога в важных вопросах.

Критические периоды в жизни ребёнка, разработанные профессором Юрием Вельтищевым.

Период 2-4 года

Идёт активное формирование условных рефлексов, развитие речи. Социализация, ломка привычных стереотипов. На этом этапе возможна задержка развития речи, невротические реакции, склонность к повторным микробно-воспалительным заболеваниям - нарастание частоты детских инфекций. Учащение бытового травматизма.

Период 6-8 лет

Формирование функциональной готовности ребенка к обучению в школе (6 лет) и первый год обучения в школе. Формирование психосоматического здоровья. Нервные процессы в этом возрасте отличаются быстрой истощаемостью, эмоциональное перенапряжение сопряжено с ростом частоты пограничных состояний и невротических реакций.

Подростки 13-16 лет

Происходит формирование личности, стремление к независимости, иногда парадоксальное поведение. Половое созревание, развитие вторичных половых признаков. Пубертатный скачок роста, повышение содержания жира (в организме у девочек на 26%, у мальчиков на 10-11%). Возможно увеличение частоты психосоматических реакций, эндокринопатий, травматизма. Вариации полового развития. Высокий риск гинекологических, венерических заболеваний.

Опубликовано: 4 августа 2020 г.