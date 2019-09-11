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Теория и практика / Психический комфорт

Почему мы не просыпаемся от собственного храпа?

Опубликовано: 11 сентября 2019 г.

Потому что наш мозг блокируют информацию, поступающую от тела, чтобы лишний раз не пробуждаться просто так. Хотя мы приспособлены реагировать во сне на любые звуковые раздражители, как на угрожающие, этого не происходит, если звуки издаем мы сами. Мозг не обмануть! Аналогично обстоит дело с щекоткой: человек корчится от смеха, только когда его щекочут другие люди. С учетом того, что во время быстрой фазы сна нам и так начинают мерещиться фантастические сюжеты, лишняя стимуляция мозга точно не нужна. Отключить поток деструктивной информации из окружающей среды помогает особая структура в стволе головного мозга. Она также «глушит» сигналы, поступающие из мозга к конечностям во время сновидений: не будь ее, не известно, куда бы человека, в буквальном смысле, приводили нас сны.

Опубликовано: 11 сентября 2019 г.

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