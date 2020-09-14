Плюсы и минусы работы из дома

Пандемия доказала ненужность офисов и уже понятно, что в будущем переход на удаленную или частично удаленную работу неизбежен. Многие работники нашли в таком режиме плюсы

Домашний офис

«Если есть сторонний наблюдать, ты не будешь отвлекаться на посторонние дела».

Кто? Екатерина Осипова, бухгалтер, 42 года

Что? Я никогда не работала из дома, это был мой первый опыт. И я в восторге, я открыла для себя столько плюсов, что не очень хочу возвращаться в кабинет. Благо я человек очень организованный, нашла способы мотивировать и заставлять себя работать.

Как? Первое время на радостях я так увлеклась утренним сном и домашними делами, до которых не доходили руки, что начала получать нагоняй от начальства за просроченные дела. Поняла, что надо приучить себя переключаться из режима «дом» в режим «работа». Для начала создала рабочий угол, как в офисе – стол, стул, компьютер. Потом мы с коллегой по кабинету решили работать по видеосвязи. То есть в 10 утра мы созваниваемся по скайпу и работаем так три часа, потом отключаемся на обеденный перерыв, а затем включаемся снова. Это гениально, потому что если есть сторонний наблюдать, ты не будешь отвлекаться на посторонние дела. Вскоре в видеосвязи отпала необходимость, мы вошли в режим, но стали писать друг другу «отчеты» о выполненной работе – не менее гениальное решение.

Я получила то, о чем мечтала - экономию времени! Лишний час утром я могу поспать, а вечером есть лишний час или полтора на свои дела. И я наконец-то могу потратить часть времени на бассейн, чтение книг и общение с сыном.

Вывод. Если не умеешь распределять свое время, то рискуешь начать пахать 24/7 или расслабишься и перестанешь работать вообще. Поэтому важна самоорганизация. Конечно, мне не хватает живого общения с дружным коллективом, но ведь можно чаще устраивать встречи и вечеринки.

Творчество не любит рамок

«Дома я сама выбираю удобный режим работы: мне комфортно утром и ночью, а не днём»

Кто? Наталья Козловская, дизайнер-верстальщик, 41 год

Что? Я верстаю журналы, сидя дома. Моя профессия очень удобна для удаленного режима – нужен только компьютер и интернет. Мне выкладывают на сервер тексты, я их верстаю и загружаю обратно. Если надо внести правки, мне пишут, но это бывает не часто. Начальство поняло, что мне незачем занимать в офисе отдельное место.

Как? Я довольно легко перешла на удаленный режим работы, потому что умею себя организовать. Мне понравилось, что дома я сама выбираю, когда работать: мне нравится рано утром с 7 до 12, потом сделать тренировку на 40 минут, сходить по делам и в магазин, пообедать, позаниматься с дочкой уроками и снова поработать с 7 вечера до 12 ночи. Это мои самые эффективные часы. В офисе я всегда клевала носом днём. Плюс я могу сделать «загон», освободив себе следующий день для вылазки на природу, а могу сделать загон на неделю и уехать отдыхать. И эта возможность мотивирует меня поднапрячься и сделать всё быстро.

Плюс удалёнки - ты экономишь деньги на проезд (порядка 1,5 тыс рублей в месяц), на одежду и обувь. По жизни я предпочитаю спортивный стиль, а для работы приходилось покупать офисную одежду. Меньше стало уходить денег на питание: на столовые и кафе я тратила около 6000 рублей в месяц из расчета 300 рублей за обед. К тому же дома куда проще выстроить здоровое питание и перекусы.

Вывод. Смысл офисной идеи «нет работы - все равно сиди» мне не понятен. Дома у меня больше мотивации сделать работу побыстрее, чтобы было больше свободного времени для тренировок, прогулок и поездок за город.

Время для жизни

«Дома нет этого вынужденного общения с коллективом, поэтому я больше сосредоточена на работе».

Кто? Светлана Кравченко, менеджер по логистике, 39 лет

Что? Я занимаюсь логистикой сотрудников нашей компании – все они постоянно летают на наш завод на Север и в командировки по разным городам и странам. Я не очень понимаю, зачем мне офис: ту же работу на компьютере я делаю из дома.

Как? Когда пять дней в неделю ты еле поднимаешь себя с кровати, потом 1,5 часа едешь на работу, а вечером приползаешь домой в 9 вечера, то эти пять дней можно просто вычеркнуть из жизни – остается только работа! А когда жить? Где найти время, чтобы готовить нормальную еду, ходить в спортзал, гулять, встречаться с друзьями, общаться с детьми. Поэтому удаленная работа – это счастье. Главное – сделать все дела до того, как придут дети из школы. Поэтому с утра я съедаю завтрак, сажусь за работу, не отвлекаясь на соцсети, и стараюсь как можно больше сделать. Так, на всю работу мне хватает около пяти часов в день! Хорошо мотивируют чёткие дедлайны и планы на день. Плюс не расслабишься, когда у тебя почти каждый день совещание в Zoom или Meet и корпоративный мессенджер Slack.

В офисе меня постоянно отвлекали посторонние шумы и передвижения, а также разговоры коллег – мне не интересно, у кого что растёт на даче, как учатся чужие дети и семейные проблемы женщин средних лет. Дома нет этого вынужденного общения с коллективом, поэтому я больше сосредоточена на работе. К тому же дома я не завишу от настроения начальства, а это залог здоровой психики.

Вывод. Только одно меня печалит в удалёнке – мой гардероб теперь пылится в шкафу. Но поскольку свободного времени у меня теперь больше, то и возможностей для «выхода» у меня будет больше.

Комментарий эксперта:

- Очевидно то, что работать удаленно могут только те, кто обладает достаточным уровнем самоорганизации, дисциплины и ответственности. Если вы не из числа этих людей и вам нужен внешний контроль, то лучше работайте в офисе. Очень плохо удается работать из дома тем, у кого маленькие дети, даже если есть бабушка или няня, вы всё равно будете отвлекаться.

Приучите себя вставать в одно и то же время, чтобы войти ритм, к тому же, вставая в 11 утра, в рабочем состоянии вы будете только к часу. Пишите каждый день список того, что вы должны сделать по работе. Чтобы работа не растянулась на весь день и часть ночи, нужно четко обозначить то время, которое вы только работаете, не отвлекаясь на магазин, мытье пола, просмотр сериала и так далее. Договоритесь о графике с семьей, чтобы вас не отвлекали. Точно так же во внерабочее время вы не обязаны отвлекаться на работу – на написание писем или телефонные звонки.

Старайтесь не бегать к холодильнику в течение дня, приём пищи – тоже по расписанию. Еще одна проблема удалёнщиков – гиподинамия. Поэтому выделяйте себе время для активности утром или вечером, многие просто выходят погулять.

Наконец, не переставайте следить за собой даже дома – приводите себя утром в порядок, как перед работой. Не запирайтесь дома окончательно: раз вам не надо тратить время на дорогу в офис, планируйте по вечерам встречи с друзьями, поход в театр или в кино, посиделки в кафе, прогулки по городу.

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.