ЛИШНИЙ ВОЗДУХ

Отрыжка – мелкая неприятность, способная испортить жизнь

Но, кроме того, она вполне может оказаться симптомом различных заболеваний. Если вы заметили, что воздух начал отходить из желудка чаще, и это доставляет неудобство, пора прислушаться к своему организму и для начала попытаться самостоятельно установить причину.

Начиная поиск, важно понять, что отрыжка – процесс физиологический. В жизни мы сами того не желая заглатываем в желудочно-кишечный тракт определённое количество воздуха. Двигаться вниз по кишечнику ему нет возможности ни физической (ведь газ всегда поднимается кверху), ни физиологической (продвижение газовых пузырей по кишечнику встретить на своём пути немал преград, а ещё вызовет сильные болезненные спазмы). Поэтому излишки воздуха мы отрыгиваем через пищевод. Обычно это происходит непроизвольно несколько раз в день. Но если отрыжка возникает каждые несколько минут – значит, появилась проблема, требующая решения.

Быстрое или неправильное питание

Давно замечено, что люди, имеющие привычку есть быстро, заглатывают вместе с плохо пережёванной пищей и немалое количество воздуха. Аналогично получают излишки воздуха в желудок любители активно поговорить во время трапезы. Фастфуд, продукты вызывающие брожение, газировка и газированные алкогольные напитки – всё это способствует либо излишнему попаданию воздуха в верхние отделы ЖКТ, либо газообразованию на самых первых этапах расщепления пищи. Результат один - в течение часа после еды любителя поесть «на бегу» беспокоит отрыжка.

Что делать? Старайтесь уделять приёму пищи достаточно времени, хорошо пережёвывайте пищу, если склонны к отрыжке, старайтесь исключить продукты, вызывающие брожение, газированные напитки.

Проблемы с носовым дыханием

Если у вас во время простуды заложило нос, невольно приходится дышать ртом. Не удивительно, что часть воздуха при этом вместо трахеи попадает в пищевод, ведь они располагаются вплотную. Похожая ситуация возникает и при других нарушениях носового дыхания, самое частое из которых связано с наличием полипов слизистой или искривлением носовой перегородки.

Что делать? Для облегчения носового дыхания при простуде в течение нескольких дней можно использовать сосудосуживающие капли. Более длительное применение нежелательно из-за развития привыкания слизистой. Посетите ЛОРа - Оперативная коррекция перегородки носа позволит не только избавиться от одышки, но и от других последствий неправильного дыхания – одышки, утомляемости, головных болей.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (изжога, повышенная кислотность)

Нарушение работы замыкающего механизма между желудком и пищеводом приводит к забросу желудочного содержимого в пищевод. В результате кислотная среда сталкивается со щелочной, образуется газ, появляется отрыжка. ГЭРБ нередко сочетается с повышенной кислотностью и слабостью желудочно-двенадцатиперстного отверстия, из-за чего в желудок и пищевод также забрасывается желчь. В этом случае отрыжка может быть кислой (повышенная кислотность) или горькой (заброс желчи), а также смешанной.

Что делать?

Для начала пройти гастроскопию и получить консультацию гастроэнтеролога. ГЭРБ лечится соблюдением диеты, отказом от поздних ужинов, врачи рекомендуют спать с приподнятой головой, чтобы избежать ночного заброса кислоты. Назначается курсовой приём препаратов, снижающих кислотность, а при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы от изжоги и отрыжки поможет избавить лапароскопическая операция – фундопликация.

Гастрит, язва, холецистит, панкреатит

Все серьезные заболевания органов пищеварения, особенно связанные с верхними отделами пищеварительного тракта, в той или иной степени сигнализируют о себе одышкой. При этом она может быть ранней, появляющейся сразу после приёма пищи или отсроченной, сопровождаться болями в эпигастрии или других отделах живота. Параллельно могут возникнуть тошнота или нарушение стула.

Что делать?

Если появившаяся отрыжка сопровождается болями в животе, другими диспепсическими расстройствами, не откладывайте посещение гастроэнтеролога. Возможно, потребуется пройти гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости, компьютерную томографию этой зоны.

ТЕСТ:

Отрыжка появляется после еды «на бегу», фастфуда, газированных напитков

Да

Старайтесь питаться правильно, есть размеренно, хорошо пережёвывайте пищу. Откажитесь от сильногазированных напитков.

Нет

Отрыжка появилась во время насморка или вы заметили, что часто заложен нос

Да

Причина отрыжки в попадании воздуха в пищевод из-за дыхания ртом. Используйте во время насморка сосудосуживающие капли, посетите ЛОРа, чтобы исключить искривление носовой перегородки.

Нет

Кром отрыжки вас беспокоит изжога, которая усиливается после нарушений диеты и ночью.

Да

Вероятная причина отрыжки - заброс желудочной кислоты в пищевод на фоне ГЭРБ. Обратитесь к гастроэнтерологу, потребуется пройти гастроскопию и определить тактику лечения.

Нет

Кроме отрыжки беспокоят другие диспепсические расстройства – тошнота, вздутие, боли в эпигастральной области и других отделах живота, нарушен стул.

Да

Это может быть признаками различных заболеваний ЖКТ – от язвенной болезни до холецистита и панкреатита. Потребуется пройти гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости, компьютерную томографию.

Опубликовано: 18 октября 2021 г.