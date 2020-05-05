Коронавирусы - открытие 21 века

Неожиданно ворвавшаяся в нашу жизнь пандемия породила массу фейков и конспирологических версий, посеяла панику и недоумение: как такое могло произойти в 21 веке? Поэтому очень важно фильтровать информацию и вооружаться необходимыми знаниями

Самое главное, что известно о коронавирусе SARS COV-2 и вызываемом им заболеванием COVID-2019 к началу июня этого года.

В статье использованы материалы и интервью:

Доктора биологических наук, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, заведующего лабораторией биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова;

Вирусолога, профессора кафедры микробиологии СПб ГУ Алексеея Потехина;

Доктора биологических наук, профессора школы системной биологии в университете Джорджа Мэйсона (США), главного научного сотрудника медико-генетического центра РАМН , Анчи Барановой

«Подарок» природы

Нет ни одного известного вирусолога, который сомневается бы в природно-очаговом происхождении нового вируса SARS COV-2. Версия об его искусственном происхождении была тщательно проверена сразу несколькими командами ученых из разных стран и отвергнута как несостоятельная.

Михаил Щелканов: —“ Этот вирус — природно-очаговый, и как все природно-очаговые вирусы он может циркулировать в популяции своего природного резервуара (в данном случае — летучих мышей) без участия человека. Межвидовой переход таких вирусов возможен, когда человек интенсифицирует популяционные взаимодействия, например, собирает большое количество диких животных для продажи на рынках. Так произошло с SARS-CoV, с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), так произошло и на рынке Уханя с SARS-CoV-2. Это обычный процесс.”

По мнению Алексеея Потехина, предотвратить появление новых вирусов, приходящих к человеку из природы, невозможно.

Так человек получил вирус иммунодефицита, вирус Эбола, вирусы гриппа и все три коронавируса, вызвавших вспышки заболеваний в последние двадцать лет. Вирусы мутируя, иногда приобретают способность перескакивать через «видовой барьер» и инфицировать нового хозяина.

“Случаи для таких заражений предоставляются не часто, потому что многие животные никогда не контактируют в дикой природе. На китайском рынке такой контакт становится возможным, когда совершенно разные животные содержатся в общих клетках, где вирусы могут передаваться и воздушно-капельным, и орально-фекальным путем, и через кровь при убое.

У нынешнего коронавируса произошли мутации, увеличивающие его сродство к рецепторам на клетках человека. Такие мутации нельзя сделать под заказ в лаборатории, потому что вариантов космическое множество. Таким перебором может заниматься только природа с помощью механизма естественного отбора”.

Науке известны десятки миллионов вирусов, и постоянно открываются новые, ранее неизвестные виды.

При этом подавляющее большинство из них совершенно безвредны для человека - опасность представляют лишь несколько сотен вирусов, и с большинством из них наша иммунная система научилась успешно бороться в ходе эволюции.

Однако вирусы тоже эволюционируют - и иногда в результате мутации, встречаясь только у животных, они получают возможность проникать и в организм человека.

Так, по словам Михаила Щелканова коронавирусы, которые были известны ученым и в 20-ом веке вызывали болезни только у животных и считались серьезной ветеринарной проблемой. По данным китайской ветеринарной службы, раз в 10-15 лет от неведомого «гриппа» начинался падёж крупного и мелкого скота, или, как мухи умирали дикие птицы и хищники. Единственная «человеческая» вспышка в 19 году осталась практически незамеченной, поскольку ничем не отличалась от обычных сезонных ОРВИ.

Заново “открыть” коронавирусы и посмотреть на них как на серьёзную проблему заставил тяжелый острый респираторный синдром (атипичная пневмония), вызванный вирусом SARS-CoV. Эпидемия началась в 2003 году в Китае и продолжалась до 2004 года, охватив более 30 стран. Из 8000 заболевших тогда умерло 700 человек. В России был только один случай.

Позднее, в 2012 году, пришла волна еще более ужасного вируса — MERS-CoV, который вызывал ближневосточный респираторный синдром примерно с теми же признаками, что и SA RS: у людей появлялись серьезные проблемы с дыханием. Но в этом случае тяжелые симптомы проявлялись быстрее, были более выраженными и смертность была заметно выше — она наступала у 35 % заболевших. Правда, и случаев было меньше: около 2,5 тысяч человек (с 2012 до конца 2019 года).

Такие "новые" вирусы особенно опасны, поскольку наш иммунитет никогда с ними не сталкивался и еще не выработал защитный механизм. Они начинают активно распространяться среди людей, провоцируя эпидемию.

Летучие мыши способные переносить более 137 вирусов. (в том числе – коронавирусы). При этом благодаря уникальной иммунной системе, эти млекопитающие сами не болеют. Известно 1300 видов летучих мышей, живущих по всему миру.

Хищное животное цивета – предположительно промежуточный (между летучей мышью и человеком) хозяин вируса SARS-СoV, вызвавшего атипичную пневмонию.

Чешуйчатое млекопитающее панголин – предположительно промежуточный хозяин (между летучей мышью и человеком) вируса SARS-СoV-2. Занесено в “Красную книгу”, но незаконно отлавливается и продается, так как считается, что его чешуя обладает лечебными свойствами, а мясо-деликатес.

Братья, но не близнецы

Новый коронавирус SARS-СoV-2, пришедший к людям в конце 2019 года и SARS-Cov иимеют более 90% геномной идентичности. Он чрезвычайно похож по своей структуре на старый, благодаря чему уже в конце января появилась информация о последовательностях его РНК, необходимая для разработки вакцины и апробации лекарств.

Многие специалисты считают, что сегодняшнюю эпидемию можно было бы предотвратить, если бы в свое время была создана вакцина от SARS-CoV. Но работа по изучению SARS-Cov была приостановлена. Фармацевтические компании и ученые переориентировались на работу над другими, казавшимися «более актуальными» на тот момент проблемами — было решено, что малое число заболевших и относительно низкая заразность вируса не позволят получить коммерческой выгоды от созданной вакцины.

Чтобы проникнуть в клетки человека, оба вируса – старый и новый, используют один и тот же рецептор – ACE2. В норме этот белок помогает бороться с патологическими процессами, в том числе в лёгких, выполняя защитную функцию при вирусных инфекциях. Но при коронавирусе белок ACE2 вместо того, чтобы защищать, становится входными воротами для вируса.

Попадая в организм через слизистые носа, рта или глаз, вирус использует этот белок для того, чтобы внедрить свой РНК в клетки дыхательной системы и начинает продуцировать миллионы своих копий. Оказывая влияние на верхние дыхательные пути от носа до голосовых связок, вирус может достигнуть легких и вызвать пневмонию.

Исследования показали, что в острой фазе заболевания в 4% случаев может развиваться острый синдром респираторного дистресса - ARDS .Стенки альвеол в лёгких утолщаются, в них скапливается жидкость, и объём лёгких снижается - человек чувствует, что не может дышать.

Анча Баранова: «С этим синдромом надо бороться – стараться потихоньку дышать, не разрушая структуру легких. Лучше всего лежать не на спине, а на животе с дополнительной поддержкой в виде валиков под грудью и под бедрами. Еще лучше не лежать, а сидеть, положив руки и голову на подушку на столе.

Если дышать уже практически невозможно, в условиях стационара применяют подачу кислорода, в том числе через аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Загадка Феррары

Попытка объяснить феномен низкой заболеваемости и смертности от CODIV-19 в этом итальянском городе, порадила не только догадки, но и научные гипотезы. Появились предположения, что повреждение лёгких - вторично, а первично, то, что вирус нарушает метаболизм гемоглобина, как бы “отдирая”от него железо. Гемоглобин без железа - это бесполезный гемоглобин и поэтому возникает гипоксия. Именно из-за этого человек начинает задыхаться, а не потому что ткани лёгкого повреждены..

В Ферраре много людей с редким врожденным заболеванием крови – бета-талассемией, «защищающим» жителей от малярии. Это вид анемии (талассемия), при которой гемоглобин неправильной формы. И неправильность этой формы мешает вирусу забирать железо из крови. А если железа мало, а вирусу нужно железо, тогда он размножается не так быстро.

Ученые сейчас работают над этой теорией. И многие врачи в разных странах меняют стратегию лечения на то, чтобы как можно дольше не вентилировать легкие, а снабжать их кислородом.

При одинаковой тактике проникновения в организм у SARS-CoV-2 есть очень важные отличия от своего предшественника.

*Главное—в продолжительности инкубационного периода.

В случае с заражением SARS-CoV он весьма короткий: всего 2–3 дня (максимум 5 дней). При заражении SARS-CoV-2 инкубационный период может длиться до 14 дней

Есть подозрения, что в некоторых случаях инкубационный период нового коронавируса может достигать 27 дней! Но пока это не подтверждено.

*Кроме того, в течение нескольких дней после заражения человек не испытывает никаких симптомов, но уже может заражать других. На первых этапах болезни вирус активно размножается в гортани, поэтому любой чих или кашель распыляет вокруг зараженного миллиарды вирусных частиц.

В случае с SARS все было ровно наоборот: симптомы появлялись сразу, но опасность для окружающих больной начинал представлять лишь через несколько дней.

*До 80% заболевших ощущают лишь легкое недомогание вроде обычной простуды или гриппа, а почти каждый пятый (18%) и вовсе не испытывает никаких симптомов, но при этом остается источником заражения, даже не зная об этом.не подозревают, что являются носителями нового вируса, продолжая заражать окружающих.

Есть предположение, что причиной отсутствия симптомов может быть то, что у поверхностных белков нынешнего коронавируса, есть какой-то антигенный перекрест с вирусами, к которым у конкретного человека был выработан иммунитет.

Но всё это предстоит доказать или опровергнуть, как и многое другое, связанное с новым вирусом.

Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря обоняния. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть единственным симптомом, дающим повод насторожиться.

Вирус достаточно заразный. Средний пациент заражает от 1,6 до 4 человека. Это число выше, чем у сезонного гриппа (1,3), но ниже, чем у кори (12+)

По первоначальным подсчетам китайских врачей, в Ухане каждый инфицированный успевал заразить в среднем 2,2 человека. Когда вспышка вируса началась в Италии, там каждый больной передавал инфекцию уже в среднем 3-4 здоровым людям.

Чтобы эпидемия пошла на спад, этот показатель должен быть ниже 1.

Вирус вполне можно подцепить в абсолютно пустом помещении, где до этого побывал зараженный.

В воздухе он сохраняет жизнеспособность (то есть может заражать здоровых людей) в течение трех часов.

Специфической терапии от SARS-CoV-2 пока нет. Зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями.

Поскольку разрабатывать новые средства от вируса нет времени, проверяются уже существующие противовирусные препараты - насколько они эффективны при SARS-CoV-2. Перспективным представляется и изучение эффективности использования противомалярийных средств.

SARS-CoV-2 продолжает мутировать. С декабря по март некоторые варианты вируса успели изменить геном уже 14 раз.

В общей сложности генетических модификаций вируса - с небольшими отличиями - насчитывается уже больше 1200.

"Российский вариант" вируса, изученный учеными петербургского Института гриппа, генетически оказался ближе всего к европейским видам. Это подтверждает версию, что инфекция пришла в Россию не напрямую из Китая, а через Европу.

Жизнь после

Пока никто не берется давать прогнозы о дальнейшем развитии пандемии, тем более о сроках её окончания.

Ученым еще предстоит выяснить:

> надолго ли сохраняется иммунитет у переболевших,

> каково количество людей, легко переболевших инфекцией, и не знавших об этом,

>понять, все ли больные полностью избавляются от инфекции при выздоровлении или остаются скрытые носители вируса, у которых он не проявляется, но заражает окружающих.

Некоторые эксперты Всемирной организации здравоохранения высказывают мнение, что рано или поздно при нынешней пандемии 60–70 % населения Земли переболеет этим вирусом.

Но есть и другие мнения. Анча Баранова: «Этот страшный коронавирус постепенно, переходя от человека к человеку, ослабнет — для такого процесса есть специальный термин - «аттенуация». Обычно, это происходит со всеми вирусами, которые «перепрыгнули » на какой-то не свойственный для них организм, другой вид животных.”

Михаил Щелканов:”Человечество не победило еще ни одну природно-очаговую инфекцию, и коронавирусы здесь не станут первыми. Поэтому по отношению к природно-очаговым вирусам принцип может быть только один — постоянный регулярный мониторинг, чтобы, отслеживая интенсификацию циркуляции вируса, ученые могли делать разумные научно-обоснованные предположения.”

Алексеей Потехин: “Без жестких карантинов не обойтись. Они помогают добиться двух целей, которые наиболее актуальны на сегодня: разорвать цепочки распространения вируса и вовремя выявить и изолировать людей, которых поразили штаммы вируса, дающие тяжелую симптоматику. Таких пациентов трудно пропустить, и их изоляция и лечение позволяет вывести из игры самые опасные варианты вируса. В итоге пропорция смещается в сторону штаммов, дающих слабую или вообще бессимптомную инфекцию”.

Ученые с осторожностью говорят о том, что с учетом опыта других стран, можно предполагать, что эпидемия и у нас пойдет на спад к середине лета. Хотя для РНК-содержащих вирусов, каким является SARS-COV2 ультрафиолет, по мнению некоторых специалистов, не является очень опасным и не может вызывать такие же изменения, как в ДНК клеточных организмов, от бактерий до человека. Но вирусу вредит сочетание тепла и сухости воздуха.

Надежды на то, что со временем «жесткие» штаммы этого коронавируса сойдут на нет, и COVID-19 пополнит группу обычных вирусной простуд, не останавливают работу ученых над созданием вакцины от SARS-CoV-2.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения назвала более 40 разработчиков вакцин-кандидатов среди которых крупные мировые фармацевтические холдинги и известные университеты .

Некоторые из них объявили о начале клинического тестирования на людях, но даже при полном успехе на массово доступную вакцину можно будет рассчитывать не раньше, чем к середине следующего года

О начале испытаний вакцины против Covid-19 сообщил и российский Роспотребнадзор.

В начале марта стало известно о положительном анализе померанца и немецкой овчарки в Гонконге. Департамент сельского хозяйства Гонконга рекомендовал поместить инфицированных питомцев в карантин, чтобы предотвратить заражение других животных. Официальная позиция ВОЗ и Центров США по контролю и профилактике заболеваний гласит, что нет доказательств того, что домашние животные могут инфицировать коронавирусом человека. Однако самим питомцам вирус все-таки угрожает. Им могут заразиться хорьки, кошки и собаки (реже). Инфицируются они, ⁠как правило, от хозяев . Болеют звери легче, легкие коронавирус у животных не поражает, Тем не аменее лучше мыть руки до и после прикосновения к животным, их еде , уборки туалета, не целовать питомцев. Эти советы распространяются на всех, тем более если вы сами уже больны COVID-19.

Сейчас мало кто думает, что разговоры о новых грозных вирусах— это мистификации крупнейших фармацевтических компаний, а на самом деле такого просто не может быть. Как оказалось, может. И нынешняя пандемия жестко напоминает что человек, как и любое животное, полностью в руках природы.

Мы уже многое поняли и многому научились (не только правильно мыть руки), и нам это обязательно поможет.

Опубликовано: 19 июня 2020 г.