Из декрета – к новой профессии

Декрет и рождение ребенка всё чаще становится не вынужденной паузой в карьере, а стимулом к новому виду деятельности, самосовершенствованию, поиску себя

Кто? Ольга Борденюк, 39 лет. Четырежды мама. Тренер, специалист по коррекции веса и восстановлению после родов.

Что? Онлайн проект «Мама в форме» я запустила в 2016 году. В нем несколько разных курсов: «Здоровье тазового дна», «Легкая беременность», «Восстановление после родов» и другие. За это время с помощью специальных методик и упражнений более 5500 женщин избавились от физиологических проблем, настигших их после родов, изменились не только внешне, но и внутренне.

Как? Подруги надоумили создать аккаунт, в котором я могла бы делиться с молодыми мамами опытом, как привести себя в порядок после родов. Так появилась моя группа сначала на Facebook, а потом в Instagram У меня уже были свои онлайн курсы, и мне было важно показать моим ученицам, что при грамотном подходе к питанию и активностям сохранить фигуру после родов вполне реально. За время, пока я занималась собой, нашла много информации о физиологических проблемах женщин после родов. Но всё равно пошла учиться. Сначала получила квалификацию специалиста по питанию, позже –по коррекции веса в Академии специалистов индустрии здоровья. Потом окончила курсы в Центре профессионального роста тренеров «Практика» как специалист по восстановлению после родов и завершила обучение в Американской ассоциации профессионалов фитнеса (AFPA) в качестве тренера по пренатальному и послеродовому фитнесу.

Бонус. Не могу передать, как приятно видеть глаза женщин, которые с моей помощью меняют свое тело. Это не только внешние, но и внутренние перемены. Эти преобразования дают силы и уверенность не только им, но и мне. Став мамой 4 детей, я смогла вернуться к своему девичьему весу -54 кг. И помогаю достичь такого же результата другим мамам. Ведь если роды прошли без осложнений и оперативного вмешательства, то уже через 3-4 недели можно приступать к очень легким нагрузкам. В идеале , сначала нужно обратиться к специалисту по восстановлению, как это принято в США и Европе. Но таких профессионалов в России пока немного. И я рада, что мне частично удаётся восполнить этот пробел.

Кто? Светлана Санданова, 38 лет. Мама двоих детей, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению организма человека.

Что? Блог о правильном питании//ww.instagram.com/sveta_sandanova/ и курс похудения. Курс рассчитан на 2-3 месяца, во время которого человек не только получает полезные знания, но и учиться передавать их своим близким, помогает другим.

Как? После рождения второго сына я сильно поправилась, но понимала, что со своей работоспособностью и целеустремленностью эту проблему я решу. Для меня похудение стало проектом, к которому я отнеслась очень серьезно. Пошла учиться на специалиста по немедикаментозному оздоровлению организма человека в Университете образовательной медицины и нутрициологии при Институте функциональной интегративной диетологии. Во время прошлогоднего карантина возникла потребность в общении, так появился мой блог, где я начала писать про свой опыт похудения на основе научных данных. Подписчики меня сподвигли на создание курса похудения, и это не марафон. Все знают: быстрое похудение – быстрый возврат веса. Мой курс рассчитан на 2-3 месяца. Он не только про похудение, не только про красоту, он прежде всего про здоровье.

Бонус Многие скептически относятся к нутрициологам и health-коучам. Я же своей новой профессией горжусь. Мы – как армия, которая стоит между врачами и болезнями, направляя людей в мир здорового образа жизни. ЗОЖ, не фанатичный, а разумный, – это единственный способ отсрочить болезни. На своем примере я доказываю, что и при весе +20, и при +40, и даже более высоких показателях возможно восстановить себя. А лучшей мотивацией в желании похудеть должно быть представление о том, каким хочет себя видеть человек через 5-10 лет – здоровым, активным и красивым или больным и полным.

Кто? Светлана Шидловская, Москва, 42 года, мама двоих детей. Инструктор, фитнес-блогер.

Что? Онлайн курс «Стань лучшей версией себя», помогающий прийти в форму и книга «Счастье внутри» - о том как мотивировать себя и научиться готовить правильные и вкусные блюда, чтобы путь к стройности был не тернистым.

Как? Как это част о бывает, женщины находят себя во время декрета. Вот и я, будучи экономистом и дизайнером среды, после рождения ребенка стала фотографом. Но именно тогда и начались проблемы с весом.из-за дефицита времени часто питалась фастфудом. Стала набирать вес. Испытывала страшный дискомфорт – и психологический, и физический. Решение менять свою форму пришло одномоментно. Чтобы разобраться с лишними килограммами навсегда, решила опираться на научные данные и окончила колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Стала вести в сети дневник, это меня очень мотивировало. Тренировочный процесс был трудным. За семь месяцев упорной работы и правильного питания я достигла результата 55 кг. Но меня не устраивало качество тела. Ты вроде бы и худой, но тело при этом дряблое. Для похудения достаточно коврика дома. Но для улучшения качества тела необходимо идти в зал и первое время заниматься с тренером. Мне удалось привести мышцы в тонус.

Бонус Однажды подруга сказала, что у меня подходящие параметры для соревнований фитнес-бикини. Это стало моей новой целью. В итоге - за плечами несколько соревнований с победными местами, и лучшим своим достижением считаю попадание в Топ-6 чемпионата мира. Как-то мне позвонили из издательства и предложили написать книгу полезных рецептов. Результатом горжусь. Книга «Счастье внутри» вышла с моими фотографиями. Получилась очень яркая, красочная. Приятно читать отзывы тех, кто ее купил и действительно худеет, применяя мои советы. Все получается, если соблюдать режим, быть дисциплинированным человеком и верить в свои силы. Для начала просто нужно определиться, что для вас важнее – качество жизни или булочка?

Опубликовано: 30 ноября 2021 г.