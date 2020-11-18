Дети-гурманы или чем накормить ребенка?

Далеко не каждая мама может сказать «мой ребенок ест всё!» Чаще всего родители сталкиваются с тем, что их чадо категорически отказывается есть самые полезные продукты. А может на то есть причины?

Автор: Наталия Горн, семейный доктор, врач общей практики и функциональной медицины, специалист по превентивной и антивозрастной медицине

Страсти по макаронам

Когда на приёме родители жалуются, что их ребенок не ест целый список продуктов, я всегда спрашиваю: «Но ведь борщ он любит? А котлетки, тефтельки, блинчики? Макароны, детские сосиски, гречку с мясом? Тогда почему вы не можете кормить ребенка этими блюдами?»

Далеко не новая, но всё еще актуальная для родителей проблема – пищевая избирательность детей, когда они отказываются есть многие правильные и полезные продукты – начиная от рыбы и заканчивая творогом.

Детки требуют одно и то же – макароны, сосиски, картошку и курицу.

Большинство мам обеспокоены: если малыш всё остальное не ест, значит, не добирает нужных витаминов-микроэлементов и не развивается. И мамы продолжают решать вопрос по старинке, как было принято в их детстве: кормят чаще и больше, придумывая различные уловки, завлекая, пугая, включая мультики. Но довольно быстро взрослые заходят в тупик - ребёнок всё так же отказывается от многих продуктов. Мало того, таким поведением родители, сами того не осознавая, наносят серьезный вред детям. Происходит глубокое нарушение пищевых стереотипов и привычек. Ведь никто не отменял значение такого процесса, как импринтинг - первично сложившееся впечатление у детей о любом явлении, в том числе и о продуктах.

Не ест – и не надо

Нужно понимать, что ребенок - это пока еще отличный от взрослого живой организм. Дети вполне могут и не есть то, что привычно для рациона мам и бабушек. Проявиться это может с раннего возраста, когда в прикорм начинают вводить новые продукты. Причин может быть несколько – психологические, физиологические и патологические.

Пищевая избирательность может быть следствием ряда генетических или ферментных нарушений, когда организм не может усваивать какую-то пищу, например, мясо (из-за сниженной кислотности) или молочные продукты (при лактозой недостаточности). Механизмы эти до конца не изучены, но врачи предполагают, что ребенок подсознательно ощущает, что после употребления какого-то продукта ему дискомфортно в животике, поэтому он этот продукт отвергает. В случае, если ребенок внезапно изменил свое пищевое поведение - это всегда повод задуматься, понаблюдать и обратиться к врачу. И в такой ситуации насильно кормить его ни в коем случае нельзя.

К психологическим причинам избирательного пищевого поведения детей приводит попытка родителей кормить ребенка насильно или заставлять его доедать всё до конца, наказывать за отказ есть. А также попытка делать из кормления утомительную для ребенка процедуру, когда в ход идут уговоры «за маму, за папу..», игры с птичками, злым дядей и т.д. Таким образом, у ребенка развивается отвращение как к отдельным продуктам, так и к самому процессу употребления пищи.

Дело вкуса

Очень часто детям может просто не нравиться вкус продукта, его вид, запах или структура. Некоторые дети не любят крупинки творога, фактуру зеленого горошка, вкус печёнки, запах лука – всё индивидуально. С возрастом это может измениться.

А можно попробовать замаскировать эти неугодные продукты в удобную и любимую для ребенка форму. Если не нравится творог в чистом виде, он запросто съест его в виде взбитой массы, йогурта или запеканки. Не ест мясо кусочками – предложите в виде котлет, мясных маффинов, печёночных оладьев. Из брокколи можно сделать пюре вместе с картофелем или запеканку. Если ребенок не ест яйца, их можно приготовить в виде омлетных блинчиков, которые он с удовольствием съест. Иногда детям просто не направится название блюда: уху он не будет, а рыбный суп – да.

Бывают и объективные причины выборочного отношения к пище, о которых мало кто говорит - элементарное неумение мамы готовить. Ребенку банально невкусно. А отварные макароны трудно испортить.

Иногда причина кроется в том, что мама считает свой собственный рацион приемлемым для ребенка. Согласитесь, далеко не все дети с удовольствием будут есть суперфуды, которые любит мама. Опять же – кулинарная фантазия вам в помощь.

Как накормить гурмана?

Лучше всего формировать пищевые привычки ребенка с раннего возраста.

Старайтесь вовремя прекратить грудное вскармливание, иначе ребенок будет отказываться от новой пищи в пользу привычного молока. Постепенно вводите в его рацион новые продукты, возможно, вместе с теми, которые он уже любит. Но не допускайте ошибку – не приучайте ребенка к сладкому вкусу.

Наберитесь терпения: нередко для того, чтобы ребенок согласился попробовать новую пищу и принять ее, нужно предложить 8-15 раз.

Оставьте попытки уговорить и заставить ребенка принять продукт – это еще больше вызовет у него отвращение. Если он отказался от рыбы, предложите в другой раз. Иногда срабатывает приём «за компанию»: малыш видит, что рыба лежит на тарелках мамы и папы, и он тоже хочет последовать примеру взрослых. Или примеру других детей - на детском празднике или в детском саду. Поэтому мамы часто удивляются, что в саду ребенок ест, например, рыбные котлеты, а дома нет.

Чтобы ребенок захотел попробовать новый продукт, необходимо создавать доброжелательную и спокойную атмосферу, выбрать подходящий момент, когда малыш в хорошем настроении, не капризничает.

Не делайте сладкие перекусы между основной едой, а строго придерживайтесь режима питания, тогда у малыша будет хороший аппетит – он успеет проголодаться, и в этот момент вполне можно предложить ему что-то новое. Но ребенок не должен быть сильно голодным – в таком состоянии все дети капризны и даже агрессивны.

Педагогический прикорм

В отличие от традиционного прикорма, когда есть очередность введения продуктов, разные каши и пюре, при педагогическом (естественном) прикорме малыш пробует взрослую пищу за общим столом с родителями. Так закладывается пищевой интерес у ребенка.

Правила:

- Получить у педиатра одобрение такого прикорма.

- Разделять кормление грудью и кормление за столом, чтобы отследить реакцию организма малыша на тот или иной продукт.

- Семья должна питаться правильно – блюда не должны быть жареными, копчеными, солеными и с приправами.

- Давать ребенку продукты со стола в минимальном количестве, поскольку сначала цель - не накормить, а дать попробовать, приучить ко взрослой еде.

Опубликовано: 2 декабря 2020 г.