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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Зрение: 10 удивительных фактов о зрении

Хотите чуда прямо сейчас? Закройте на минуту глаза, а затем откройте и посмотрите вокруг. Сфокусируйте взгляд на любом предмете, поднимите глаза к источнику света, снова закройте. И подумайте вот о чём: до 80 процентов информации поступает к нам через глаза. Разве это не чудо? Мы и хотим поближе познакомить с этим удивительным, сложным и невероятно умным органом — глазами.
Опубликовано: 29 декабря 2016 г.
Тэги: глаза и зрение

  1. Каков механизм зрения? 

В человеческом глазу есть два рода клеток: палочки (их около 120 миллионов) и колбочки (этих намного меньше, всего 7 миллионов) — именно эти клетки отвечают за функции сетчатки. Они преобразовывают свет в нервные импульсы и позволяют видеть цвета. При ярком освещении работают колбочки, а в темноте помогают видеть палочки. Именно из-за индивидуальной чувствительности палочек разные люди видят в темноте с разной чёткостью.

  1. Почему пираты носят повязку на глазу?

Не только пираты, но и многие моряки в прошлом щеголяли в лихих повязках. Думаете, причина в отсутствии глаза? Пираты в условиях сурового морского боя были вынуждены быстро перемещаться между ярко освещённой палубой и тёмным трюмом, и драгоценных минут для настройки зрения у них не было — выручала повязка. Глаз, закрытый от света, оставался в режиме ночного видения. И пираты одинаково хорошо ориентировались и на свету, и во тьме. Повязка стала прообразом современных фотохромных линз, которые за считанные секунды затемняются на ярком свету и просветляются в недостаточно освещённом помещении.

  1. Очки  - самый  древний способ коррекции зрения

Первые упоминания об очках относятся к 1298 году. В 1305 году доминиканец Джордано да Ривалто пишет: «Не прошло и 20 лет с тех пор, как было открыто искусство изготовления очков, призванное улучшить зрение. Это одно из самых лучших и необходимых искусств в мире»Очки самый древний, а также самый простой и эффективный способ коррекции зрения. Интересно, что старейшие компании в сфере оптики возникли как раз во время становления офтальмологии как отдельной науки. В 1849 году во Франции было основано Общество мастеров по производству очков Essel. В XX веке оно объединилось с компанией Silor, в итоге образовалась всемирно известная оптическая компания Essilor.

  1. Белки глаз есть только у человека

Да-да, невероятно, но это так! Обратите внимание: у всех животных в глазах отсутствуют белки. Даже у самых близких человеку животных, обезьян, совершенно чёрные глаза. Поэтому определять эмоции можно только по глазам человека. По глазам обезьяны совершенно невозможно понять не только её чувства, но и направление взгляда.

  1. Поход к офтальмологу поможет диагностировать сахарный диабет

Если у вас стопроцентное зрение, пренебрегать походом к офтальмологу всё же не стоит. Именно при проверке зрения могут выявить опасную болезнь, которая обычно протекает бессимптомно, -  сахарный диабет 2-го типа. При этой болезни задняя сторона глаза усыпана мельчайшими лопнувшими кровеносными сосудами. Офтальмологи рекомендуют проходить проверку зрения не реже раза в год.

  1. Есть морковь или не есть?

Говорят, если есть много моркови, то это поможет зрению. Содержащийся в моркови бета-каротин очень полезен, однако прямой связи между ним и зрением не существует. А ноги у этого мифа растут со времён Второй мировой войны, когда англичане изобрели новейший радар ночного видения. Чтобы скрыть существование прибора, командование британских ВВС заявило, что их лётчики обнаруживают ночью самолёты благодаря морковной диете.

  1. Все кареглазые на самом деле голубоглазые

Учёные доказали, что люди с карими глазами на самом деле голубоглазые. Голубой цвет спрятан под коричневым пигментом радужки. В зависимости от толщины и интенсивности этого пигмента карие глаза могут быть как светлыми, так и тёмными, почти чёрными. Существует даже операция, позволяющая удалить коричневый пигмент.

  1. Как сделать зеленые глаза ещё зеленее?

Усилить цвет зелёных глаз и превратить их в сияющие изумруды помогут тени фиолетовых и сливовых оттенков. Голубые глаза превратятся в глаза цвета лазури с помощью теней коричневых и золотистых цветов. А сделать карие глаза ещё глубже и выразительнее можно, накрасив их тенями серой гаммы. Если вы мужчина, то можете подчеркнуть цвет глаз с помощью цветной оправы для очков. Даже еле уловимый оттенок оправы придаст вашим глазам ещё большую глубину и выразительность.

  1. Как ночью проверить зрение?

Самый простой и увлекательный способ проверки зрения — отыскать в ясную ночь на звёздном небе созвездие Большой Медведицы. Если вам удастся увидеть вместо семи звёзд восемь, ваше зрение идеально! Та самая восьмая звёздочка находится в ручке ковша около средней звезды.

  1. Какие звери носят очки?

Конечно, это игрушечные звери. А убедиться в этом вы сможете, посетив во время новогодних праздников ГУМ, где проходит традиционный благотворительный проект «Новогодние ёлки на Красной площади». Каждая компания-участник наряжает ёлку для аукциона в поддержку фонда помощи хосписам «Вера». Бренд Crizal впервые участвует в этом проекте и представляет свою бело-голубую ёлочку, украшенную сказочными героями и зверями в очках. 

Опубликовано: 29 декабря 2016 г.

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