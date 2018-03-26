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Теория и практика / Диагностика и лечение
Источник: Мосараф Али, специалист по интеграционной медицине и личный врач британской королевской семьи

Самомассаж шеи на каждый день

Мосараф Али уверяет: если делать этот массаж каждый вечер, качество жизни заметно улучшиться.
Массаж шеи помогает мышцам расслабиться,способствует приливу крови к головному мозгу и выводит молочную кислоту.
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Шея – сложный механизм

Боль в шее – главная проблема современных людей. Она может сопровождаться спазмами в плече и вызывать онемение кистей. Это происходит из-за мышечного напряжения и отложения кальция. В шее проходят две позвоночные артерии, которые питают кровью наш мозг. Недостаток кровоснабжения мозга вызывает головные боли, хроническую усталость, ухудшение зрения и когнитивных способностей, бессонницу и многое другое. «С помощью моих массажных техник, а также простой диеты и йоги, мои пациенты смогли излечиться от целого ряда заболеваний без использования каких-либо медикаментозных препаратов и хирургии», - говорит доктор Али.    

Массаж: усилие рук

Массаж можно делать во время вечернего душа, намылив ладони моющим гелем, либо перед сном, используя аюрведическое массажное масло. Доктор Али предлагает приготовить его самим: смешать гвоздичное масло (5 мл), горчичное масло (30 мл), кунжутное масло (50 мл), масло из семян черного тмина (15 мл). «Капните масло на ладони и разотрите их, чтобы они согрелись, - советует доктор. - Так вы активируете полезные компоненты масел, и они лучше проникнут через кожу в мышцы. Гвоздичное масло снимает боль, а другие масла помогают мышцам расслабиться, способствуя приливу крови и последующему выведению молочной кислоты. Золотое правило массажа – руки должны находиться за ушами, тогда вы не навредите основным нервам и сосудам, что находятся впереди шеи».

Действие 1.

Используйте указательный, средний и безымянный пальцы обеих рук. За ушами точечными массирующими движениями пройдитесь по мышцам шеи сверху вниз от края роста волос до плеч. Проделайте это по трем линиям – от боковых мышц шеи перемещайтесь ближе к середине шеи и затем в центральную часть, опускаясь вниз по позвоночному столбу на сколько хватит длины рук. Нажимайте с усилием – пусть будет немного неприятно, но вы к этому быстро привыкнете.    

Действие 2.

За ушами поставьте с двух сторон по три пальца и попеременно нажимайте на шейные мышцы, медленно и плавно «бросая» шею в разные стороны. Затем делайте то же самое, но с сопротивлением.     

Действие 3.

Пальцами правой руки помассируйте левую трапециевидную мышцу от затылочной кости до плечевого сустава. Пальцами левой руки – правую сторону.

Действие 4.

Четырьмя пальцами одной руки точечными нажатиями массируйте нижнюю затылочную часть головы вдоль линии роста волос – от одного уха до другого и обратно.

Действие 5.

Указательными пальцами с сильным надавливанием помассируйте за ушами, будет немного неприятно, но стоит потерпеть.   

Действие 6.

К вечеру у нас очень зажаты и напряжены мышцы лица. Поэтому сидя перед зеркалом или лежа в кровати пальцами обеих рук помассируйте мышцы нижней челюсти – от мочек ушей до середины подбородка. Затем височную область, а потом большими пальцами рук помассируйте под линией бровей.    

Резюме

Потратив на этот массаж около 10 минут, вы почувствуете прилив крови к голове и некую просветленность. Помните, что если где-то вам больно, значит там есть проблема. Где нет проблем – там не болит.

 

Помимо самомассажа доктор Али рекомендует ежедневно заниматься йогой, в которой ряд асан благотворно сказываются на шеи.

Поза «Кобра»

Лежа на животе, на вдохе приподнимитесь и выпрямитесь на руках, расположив кисти рук на уровне плеч. Выгнитесь назад, максимально направив взгляд вверх. При этом на руки оказывайте минимальное давление, больше задействовав мышцы спины. Выдохните, вернувшись в исходное положение. Асана восстанавливает положение позвоночного диска, устраняет боли в спине, выпрямляет позвоночник.

Поза «Кобра 2»

Это немного упрощенный вариант. Лежа на животе, согните руки в локтях, на уровне плеч и упритесь кистями в пол. На вдохе выгните шею назад, устремив взгляд максимально вверх. Важно, чтобы локти лежали на полу. Задержите дыхание на 5 секунд и сделайте медленный выдох.

Поза «Арка» 

Стоя, ноги вместе. Упритесь ладонями в верхнюю часть бедер. На вдохе запрокиньте голову назад, направив взгляд максимально вверх. Следите, чтобы колени не были согнуты. Задержите дыхание на 5 сек, с выдохом вернитесь в исходное положение. Сначала вы должны чувствовать напряжение в нижней части шеи, а затем расслабление.   

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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