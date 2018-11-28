С подушкой в обнимку

Один из главных критериев выбора подушки - это наполнитель

Когда синтетика лучше

Основная задача подушки – обеспечить правильное и комфортное положение шейных позвонков во время сна. Неправильный выбор может привести к: ощущению разбитости, головной, шейной или поясничной боли, вызвать чувство онемения в конечностях, а также аллергию и приступы астмы. Огромное значение при выборе имеет материал, находящийся внутри подушки, который может быть как натуральным, так и синтетическим. Вопреки предпочтениям любителей всего натурального, эксперты рекомендуют наполнители синтетические.

Слово «синтетика» обычно воспринимается негативно, мы привыкли считать такие материалы дешевым заменителем натуральных. Действительно, еще лет 30 назад синтетика сильно электризовалась и плохо пропускала воздух, но современные технологии позволили создать искусственные волокна, не уступающие по качеству натуральным.

Разновидностей синтетических наполнителей для подушек и одеял сегодня много, но всех их объединяют неоспоримые преимущества: они не вызывают аллергии, не накапливают пыль, в них не размножаются бактерии, грибки и клещи, они долговечны и просты в уходе.

При выборе подушки стоит изучить достоинства и недостатки каждого наполнителя и выбрать подходящий.

Синтепон

Один из первых синтетических наполнителей - самый недорогой, но и недолговечный материал, который при регулярном использовании быстро сбивается в комки. Максимальный срок службы - 2 года. Эксперты считают, что синтепоновые подушки идеальны для декоративных целей, а для сна предпочтительны подушки из более высокотехнологичных материалов.

Холлофайбер

Этот нетканый материал изготавливают из спиралевидных полиэфирных волокон, образующих множество воздушных полостей. Наполнитель имеет несколько разновидностей (комфорель, элболл, холлофил), но все они созданы на основе полиэстера и обладают одинаковыми свойствами. Подушки из шариков холлофайбера легкие, упругие, хорошо держат форму. Они не впитывают запахи, не электризуются и хорошо переносят стирку при 40'C. Средний срок службы - 5 лет. При более длительной эксплуатации или частых интенсивных стирках наполнитель может сбиваться в комки, но невысокая стоимость таких подушек компенсирует этот недостаток. Пресованный холлофайбер используют для изготовления одеял, мебели, одежды.

Силикон (микроволокно)

Это не что иное, как искусственный лебяжий пух, похожий на «сладкую вату», настолько мягкий, что при его сжатии, чувствуется лишь слабое давление на поверхность ладони. Основа силиконового наполнителя - полиэстер, прошедший специальную обработку, он во много раз тоньше, чем все другие полиэфирные материалы. Силиконизированный полиэстер в виде полых объемных волокон очень мягкий, воздушный материал. Считается одним из самых безопасных, современных, мягких и «дышащих» наполнителей. Быстро восстанавливает форму, не сбивается в комки, можно многократно стирать. Из недостатков материала - способность накапливать статическое электричество, но использование наволочек из натуральных тканей поможет решить эту проблему. Подушка прослужит 3-4 года.

Гель

Основа гелевых подушек - латекс или высоковязкая пена со вставками из гелевого наполнителя. Подушка с гелем подстраивается под анатомические особенности человека, обладает массажным эффектом, снижает нагрузку на позвоночник. К особенностям подушки придется привыкать: она всегда прохладная, очень упругая, по тактильным ощущениям отличается от традиционных аксессуаров для сна. Кроме того, такие модели стоят недешево. Срок службы - 5 лет.

Пена с эффектом памяти

«Memory foam» (пена с эффектом памяти) была разработана из высокоэластичного пенополиуретана для космонавтов, испытывающих большие нагрузки во время полетов, но так и не была использована на практике. После технических доработок пену стали применять для изготовления ортопедических матрасов и подушек. Последние легко подстраиваются под положение тела человека, отлично поддерживают голову и шею, обеспечивая равномерную поддержку. Правильно подобранная подушка может уменьшить боли в спине. К минусам можно отнести плохую вентиляцию - спать на такой подушке бывает жарко. И прослужит она 3-4 года, после чего станет жесткой и неудобной.

Шарики пенополистирола

Еще их называют шарики «antistress», они идеально подходят для подушек причудливых форм, которые изготавливают для беременных и кормящих женщин. Такие подушки обеспечивают поддержку тела во время сна и отводят лишнее тепло. Шарики пенополистерола не накапливают посторонние запахи, но могут смущать собственным легким запахом пластика. Кроме того, они шуршат при перемене позы. Регулярно спать на подушках с наполнителем из шариков пенополистерола не рекомендуется, однако беременным женщинам подушки в виде букв U, Г, С помогут обеспечить оптимальную поддержку тела во время сна и уменьшить боли в спине.

Делаем правильный выбор

При выборе подушки стоит ориентироваться на индивидуальные особенности организма.

* При проблемах с опорно-двигательным аппаратом следует обратить внимание на подушки из пены с эффектом памяти.

* Если есть аллергические заболевания или астма, то лучше отказаться от натуральных наполнителей в пользу любых синтетических.

* Проблему повышенной потливости могут усугубить подушки из латекса и пены. Если в доме преимущественно высокая температура, рассмотрите варианты подушек с гелевыми вставками.

* Выбирая подушку для ребенка, остановитесь на холлофайбере, подушка с которым отлично держит форму и легко стирается.

* Беременным женщинам подходят подушки, наполненные холлофайбером, силиконом или пенополистирольными шариками. Они помогут принять наиболее удобное положение тела, обеспечив максимальный комфорт.

* Для диванных подушек оптимальны простой в уходе холлофайбер или недорогой синтепон.

Наполнитель подушки может быть искусственным, а вот чехлы и постельное белье - из натуральных тканей.

Правила стирки. Подушки из синтепона, холлофайбера и силикона можно стирать вручную или в стиральной машине по мере загрязнения. - Выбирайте деликатный режим стирки при 30'C без функции отжима. - Используйте жидкие средства для стирки: они хорошо выполаскиваются, не нарушая структуру синтетических волокон. - Для стирки подушек не используйте теннисные мячи и другие «взбивающие» приспособления, они могут повредить чехол и наполнитель. - Сушить подушку лучше в горизонтальном положении при комнатной температуре.

Опубликовано: 28 ноября 2018 г.