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Йога оргазма: только для женщин!

По статистике, около 40 % женщин не испытывают оргазм во время секса. Поможет ли решить проблему йога оргазма, узнала наш автор.
Автор: Ольга Никулина
Опубликовано: 23 июля 2018 г.
Тэги: йога, йога и восточные практики
Эксперты

Юлия Корниенко
ведущий преподаватель женских практик школы Каула-йоги.


НАЧАЛО

Я в йоге не новичок, три года занимаюсь направлениями хатха и антигравити. Шла теперь на занятие и гадала: чем мы будем заниматься? разучивать позы из «Камасутры»?

Первое, что выяснилось: занятие – только для женщин. Мужчины на курс категорически не допускаются, чтобы не мешали и не смущали. На этот мастер-класс пришли женщины разных возрастов. Совсем молоденькие смущенно хихикали, а дамы за 45 были настроены выжать из тренировки по максимуму.  

Второе – никакого оргазма на тренировке не будет. Он случится потом, в нужное время, а сейчас мы будем к нему основательно готовиться.

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Начали с теории. «Враги полноценного оргазма – невыраженные эмоции, физическое напряжение, стрессы, неудовлетворенность в сексуальной сфере. Они становятся причиной появления мышечных блоков в области таза, ног и поясницы, – рассказывала нам инструктор. – Практика йоги оргазма помогает избавиться от эмоционального и физического напряжения, развить чувствительность в нужных зонах. Тело обретает гибкость и пластичность, становится послушным, расслабленным. Во время динамических упражнений мы проработаем мышцы бедер и ног, это улучшит кровообращение в органах малого таза. Вы много узнаете о своем теле, станете сексуальнее». После такой напутственной речи инструктора аудитория была готова на все.

ДЕРЖИ РИТМ

Тренировка началась со стандартной разминки. А потом, в отличие от традиционной йоги, предполагающей проработку всех мышц, полтора часа мы работали только с мышцами нижней части тела. Причем урок включал в себя лишь четыре упражнения. Зато какие!

Тренер поставила ритмичную арабскую музыку, которая и помогала держать ритм движений и дыхания. Попробуйте минут на 15 «зависнуть» в березке, то есть лежа на спине приподнять максимально высоко таз, с опорой на лопатки и стопы, и удерживать эту позу, не расслабляя мышцы. Невероятное статическое напряжение! Затем еще минут 10 ритмично, пружиня, выталкивать таз вверх, чем выше, тем лучше. Следующее движение – опустить бедра на пол и мягко «побиться» копчиком об пол. Чем-то напоминает танец живота и хорошо снимает напряжение в области поясницы. Наконец, четвертое упражнение – очень-очень медленно разводить и сводить колени. С этим уже было проще.

В конце занятия, лежа в расслабленной позе шавасана, я чувствовала приятную вибрацию в нижней части тела. Не покидало чувство легкого сексуального возбуждения. Бедра горели, словно их намазали согревающим кремом.

ВЕСЬ ЭТОТ КАЙФ

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С тренировки я вышла мокрая и с дрожащими коленями. Понадобилось еще полчаса, чтобы окончательно прийти в себя. Даже моей физической подготовки оказалось маловато для того, чтобы делать упражнения идеально, совмещая их с правильным дыханием – это сочетание и дает ощутимый результат. Новичок же на первом занятии почувствует пока лишь кайф от физической нагрузки и прокачает область ягодичных мышц не хуже, чем во время тренировки в фитнес-клубе. Вообще йога оргазма – отличный способ поддерживать себя в форме.

На этом занятии я старалась сосредоточиться на технике выполнения упражнений. Думаю, что со следующего (а я твердо решила прийти снова) я не только физически, но и эмоционально включусь в работу. Ведь йога оргазма не что иное, как работа над психикой через тело. Уверена, что занимаясь регулярно, действительно можно решить некоторые интимные проблемы и эмоционально раскрепоститься.

А когда я шла домой, мне позвонила мама. Говорю ей: «Не поверишь, была сейчас на йоге оргазма - без сил, но счастливая». Молчание... «А знаешь, я при определенных асанах тоже иногда испытываю оргазм. Самый настоящий», – вдруг призналась мама, которая уже шесть лет практикует йогу. Вот это да!

Комментарий эксперта:

Автор этой методики – американский психолог Вильгельм Райх. Он разработал ее больше века назад для женщин, которые приходили к нему на прием с проблемами интимного толка. Он решил, что дело тут в напряжении, то есть «блокировании» мышц. Если женщина хронически в напряжении, ее свобода еще больше подавляется, образуется «мышечный панцирь». Среди тех женщин, что посещают мои занятия, – около 60% не достигают оргазма. Если разрядки не происходит постоянно, копится напряжение, могут возникнуть гинекологические и психологические проблемы, теряется чувствительность в области таза. Поэтому во время секса женщина не может расслабиться ни физически, ни эмоционально. Когда мы активно прорабатываем мышцы тазобедренного сустава, улучшается кровоток в органах. Ко всему прочему после этого уменьшаются болезненные ощущения во время менструаций, снижается возникновение циститов и образований, снимаются синдромы ПМС. Кому-то достаточно одного занятия для достижения эффекта. А особенно полезно регулярно заниматься йогой оргазма женщинам, у которых на данный момент нет постоянного партнера.

Автор: Ольга Никулина
Опубликовано: 23 июля 2018 г.
Журнал "Здоровье" №11 2015 Журнал "Здоровье" №11 2015
Журнальный заголовок: "Только для женщин"

Комментарии

1 0
annnyy [663 дня назад]
Вы пишете "Попробуйте минут на 15 «зависнуть» в березке, то есть лежа на спине приподнять максимально высоко таз, с опорой на лопатки и стопы
Материал с сайта журнала "Здоровье": http://zdr.ru/articles/joga_orgazma_tolko_dlya_jenshin"

А разве в позе березки стопы являются опорой?
0 0
pover [663 дня назад]
Дык это никакая не берёзка, а просто мост)

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