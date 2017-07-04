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Еще один способ отказаться от сладкого

Оригинальный способ избавиться от тяги к сладкому придумали ученые из Университета Флиндерса в Австралии. Для этого необходимо всего лишь закрыть глаза и представить лес.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 9 июля 2017 г.
Тэги: диеты, здоровое питание

Cпособ имеет серьезное научное обоснование. В его основе лежит метод «вторжения желания», часто применяющийся в практической психологии для того, чтобы перебить тягу к чему-то ненужному или вредному..

Как оказалось, плитка шоколада вызывает такой выброс эндорфинов, что для нейтрализации этого желания требуется нечто, обладающее очень мощным воздействием на нашу психику. Чтобы решить столь сложную задачу и найти эффективный способ, ученым  потребовалось провести серьезное клиническое исследование.

Факты в тему:

-Маркетологи считают шоколад косвенным признаком благополучия страны. Чем лучше его качество и чем больше его едят, тем выше экономическое развитие государства.

-Некто Бертолетти во время чемпиона по поеданию шоколада, проходившего в Сан-Диего 22 июня 2010 года, за 5 минут сумел съесть 38 шоколадных батончиков.

Для начала они набрали две группы женщин: в первую вошли те, кто относился к шоколаду в целом равнодушно и мог обходиться без него неделями. Вторую группу сформировали из женщин, страдающих от постоянного желания полакомиться шоколадом и мечтавших освободиться от этой зависимости.

Затем группы перемешали, так, чтобы в них оказалось примерно одинаковое количество любительниц шоколада и равнодушных к нему, и предложили на выбор две психологические техники – участницам первой группы при появлении тяги к сладкому нужно было мысленно максимально дистанцироваться от своего желания, а участницам второй – перебить его разными позитивными сценами из жизни, например представить прогулку в весеннем лесу, игру с домашним животным, эпизод из любимого фильма . Экспериментаторы в течение нескольких недель наблюдали за результатом.

Оказалось, что больше всего отказов от сладкого было в группе, участницы которой заменяли желание полакомиться шоколадом приятными грёзами. Среди них с большим отрывом лидировала фантазия о прогулке в цветущем весеннем лесу. Участницы «лесной» группы не только практически не ели шоколада, но и сбросили пару лишних килограммов.

«Мы слишком мало используем потенциал нашего воображения в борьбе с вредными привычками», - считают ученые. И действительно, что может быть проще, чем своевременно перебить вредное желание приятными фантазиями. Этот метод не только эффективен и  экономичен.  Он отлично поднимает настроение. Ведь речь идет о дуновении теплого ветра, шелесте крон и аромате лесных цветов.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 9 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "ВООБРАЖАЕМЫЙ ЛЕС ВМЕСТО ШОКОЛАДА"

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