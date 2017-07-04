Диета читмил: как это работает?

Многие худеющие практикуют читмил, или «отдых» от диеты. Как это работает?

ДЛЯ ПРОФИ

Читмил – английское cheat meal, в переводе означает «жульничество с едой». Трюк этот придумали спортсмены-бодибилдеры, у которых каждая калория, каждый грамм жира на счету. Спортсмены регулярно сидят на низкоуглеводной диете, когда энергия черпается сначала из гликогена, а потом из жира и белка. Это не самый физиологичный способ и через несколько недель такой диеты процесс застопоривается – обмен веществ замедляется, накапливается усталость, становится тяжело тренироваться и соображать. И тогда в дело идет «углеводная загрузка» – тот самый читмил, который призван подстегнуть обмен и добавить сил. Это плановая загрузка углеводами – в первую очередь, сложными, но если очень хочется, то можно и тортик с конфеткой съесть. Потом спортсмены с новыми силами продолжают «сушиться». Ключевое слово здесь – плановая. Выверенная стратегия соблюдается до мелочей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Елена Тихомирова, диетолог: Если хочешь навредить человеку, скажи ему: никогда, никогда ты не будешь есть торты и конфеты! Рано или поздно душа его затоскует, и будет срыв. Читмил нужен не для того, чтобы разогнать метаболизм (научных исследований, которые это доказывают - нет), а чтобы «разгрузить голову». Когда сидишь на диете, важно знать, что можно в определенный момент съесть то, что любишь, а не то, что надо. Замечу, что правильную «загрузку» умеют устраивать разве что профессиональные спортсмены. Для обычных людей читмил означает небольшие послабления в определенный день. Скажем, в свой выходной вы на завтрак съедаете не омлет, а сладкую запеканку или пирог. В обед – не куриную грудку, а хинкали или кусок пиццы. Конечно, важно не переборщить с жирами и углеводами. Я своим клиентам даже рекомендую после «выходного» дня устраивать разгрузочный. Это быстро входит в привычку. В таком режиме и без срывов люди могут жить достаточно долго, хоть всю жизнь.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Из тусовки профи идея читмил просочилась в широкие народные массы. Те, кто пробовал худеть на низкокалорийных или низкоуглеводных диетах, знают, что в какой-то момент вес перестает снижаться, и наступает плато. Кроме того, чем строже ограничения, тем выше риск психологического срыва. Мы не будем сейчас рассуждать, зачем вообще нужны жесткие диеты. Примем как данность, что для многих это – способ, пусть и не слишком гуманный, поддерживать себя в кондиции. И им нужен законный «выходной», который не даст сорваться и поддержит мотивацию.

Идея, кстати, вписывается и в популярную на западе фитнес-концепцию 90/10. Она предполагает, что 90 % времени вы строго придерживаетесь своего плана в питании и тренировках, а в оставшиеся 10% времени позволяете себе этот план слегка нарушать.

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ

Читмил у обычных людей, конечно, отличается от углеводной загрузки у бодибилдеров. Если спортсмены все четко рассчитывают и жестко привязывают к тренировочному плану, то худеющие просто раз в неделю позволяют себе поесть «как раньше». Но даже для такой упрощенной версии читмила существуют свои правила, которые важно соблюдать, чтобы он не превратился в банальное обжорство:

Не называйте читмил «жульничеством» , это дает неверный посыл и чувство вины постфактум. Отнеситесь к нему позитивно и считайте законным выходным.

это дает неверный посыл и чувство вины постфактум. Отнеситесь к нему позитивно и считайте законным выходным. Планируйте читмил заранее . Определитесь, что именно вы себе позволите в этот выходной. Кусок пиццы? Бутерброды с колбасой? Тарелку жареной картошки или внушительный кусок торта? Заранее купите нужные продукты и предвкушайте.

Определитесь, что именно вы себе позволите в этот выходной. Кусок пиццы? Бутерброды с колбасой? Тарелку жареной картошки или внушительный кусок торта? Заранее купите нужные продукты и предвкушайте. В день отдыха ешьте, как обычно . Просто добавьте к привычному правильному рациону продукт или блюдо, которых вам больше всего хочется. Желательно не устраивать читмил на ночь – пусть это будет утро или день.

Просто добавьте к привычному правильному рациону продукт или блюдо, которых вам больше всего хочется. Желательно не устраивать читмил на ночь – пусть это будет утро или день. Оптимальное время для читмила - после тренировки . Если на фитнесе вы растратили запасы гликогена, то углеводы, которые вы получите с читмилом, пойдут на восстановление его запасов и не отложатся в жировое депо.

Если на фитнесе вы растратили запасы гликогена, то углеводы, которые вы получите с читмилом, пойдут на восстановление его запасов и не отложатся в жировое депо. Не ешьте в кино, перед ноутбуком или телевизором . Во-первых, есть шанс, что съедите слишком много, во-вторых, не сможете в полной мере сосредоточиться на еде и порадоваться вкусовым ощущениям. Этого ли вы ждали столько времени? Старайтесь есть неторопливо, осознанно.

Во-первых, есть шанс, что съедите слишком много, во-вторых, не сможете в полной мере сосредоточиться на еде и порадоваться вкусовым ощущениям. Этого ли вы ждали столько времени? Старайтесь есть неторопливо, осознанно. Совместить читмил и тусовку – хорошая идея . Многие худеющие отказываются от посиделок с друзьями в кафе или баре, потому что боятся сорваться. Попробуйте совместить «отдых от диеты» с выходом в свет, вам это только на пользу.

Многие худеющие отказываются от посиделок с друзьями в кафе или баре, потому что боятся сорваться. Попробуйте совместить «отдых от диеты» с выходом в свет, вам это только на пользу. Осторожнее с алкоголем. Выбираясь с друзьями в бар, можно выпить в качестве читмила пару коктейлей. Однако после них трудно удерживать себя в рамках, и к концу вечера может оказаться, что вы смели все закуски, предназначенные для всей компании.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Армине Араратян, психолог, специалист по пищевому поведению : Читмил помогает выпустить пар, вкупе с диетой – это такая политика кнута и пряника. Это действительно полезный инструмент, но он подходит только подготовленным людям, которые давно «в теме» и умеют контролировать себя. А если человек только начинает работу над собой, все еще воспринимает еду как награду, наказание или лекарство от скуки, читмил, скорее всего, приведет к очередному срыву. Он просто не сможете осознать момент, когда нужно остановиться. Особенно это касается тех, кто склонен к компульсивному, то есть эмоциональному перееданию. Сначала нужно научиться планировать и контролировать порции, отличать голод от аппетита. И если потом человек решит сесть на диету по совету тренера или диетолога, он сможет придерживаться плана. Еще очень важно учиться есть осознанно, неторопливо, наслаждаясь оттенками вкуса. Тогда от читмила можно получить удовольствие по полной программе – и не испытывать потом чувства вины.