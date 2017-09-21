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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Аллергия

Она заставляет нас плакать и чихать – и с каждым годом только набирает обороты. Откуда берется аллергия и как с ней жить?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 29 сентября 2017 г.
Тэги: астма, аллергия

СЛЕЗЫ БЛОГЕРОВ

«Рука судорожно ищет бумажный платочек» («Hand looking for Kleenex. Convulsively») – так англичанка Дебра Ловин назвала свою страничку  в Instagram, собравшую несколько тысяч подписчиков. На фото – скомканные бумажные платочки и пустые флакончики капель для носа, которые сразу дают понять: это блог об аллергии. Врачи описывают аллергическую реакцию как специфическую форму иммунного ответа, возникающего из-за повышенной чувствительности организма на определенное вещество. Отечность слизистой оболочки, насморк, чихание, слезотечение и зуд – самые частые аллергические симптомы. Не зря больше всего лайков у Дебры собрал комментарий, который фундаментально, но кратко описал состояние аллергика – «Иисус, как же хочется плакать!» («Jesus, how I want to cry!»).

РЫЖИЙ И УСАТЫЙ

По данным ВОЗ, те или иные проявления  аллергии есть у 40% населения планеты. В 2016 году National Health Interview Survey назвал заложенность носа и слезящиеся глаза самой распространенной причиной пропуска работы. Ежегодно Соединенным Штатам это обходится в 3,8 миллиона долларов.  Первый аллергик, которого знала история – египетский фараон Менес, скончавшийся от укуса осы в 2641 году до н.э. Жилось ему нелегко. Судя по рисункам на саркофаге, укусы насекомых вызывали у него  экзему и сильные головные боли. Скорее всего, умер фараон от анафилактического шока после очередного укуса.

«Насекомые для многих являются серьезным аллергеном, – рассказывает Светлана Ерохина, аллерголог, кандидат медицинских наук. – И не только перепончатокрылые. По данным исследований, проведенных в Институте иммунологии, у 31% астматиков приступы вызывал специфический белок, который выделяют тараканы. Так что если у человека краснеют глаза и начинается ринит в тот момент, когда он заходит на кухню или в ванную комнату, можно предположить, что «виноваты» именно  тараканы, которых в этих местах чаще всего и обнаруживают».

СИЛА ИМПУЛЬСА

Конечно, дело не только в жуках и осах. На сегодня известно более семи сотен аллергенов. Среди них пыльца растений, пылевые клещи, частички эпидермиса животных, орехи и другие продукты, никель и даже резина. В принципе, вызвать «ненормальную» реакцию организма могут любые вещества, часто неожиданные, например, мясо или физиологический раствор. «Основную роль в развитии  аллергической реакции играет медиатор гистамин, участвующий в передаче импульсов между нервными клетками, – объясняет Светлана Ерохина. – Контакт с аллергеном вызывает ошибочный резкий призыв иммунной системы блокировать его как угрозу. Ошибочный, потому что аллерген, по сути, не опасен для жизни и здоровья. Но мы получаем резкий иммунный ответ, как при патологических состояниях, например, травмах или ожогах».

При аллергической реакции происходит резкий выброс гистамина в кровь. Он вызывает расширение сосудов, развитие отека, сокращение мышц (при астматическом приступе), влияет на кровяное давление, слизистую носа и глаз. Таким образом организм пытается заблокировать «опасное» вещество и по возможности удалить его – вычихать или смыть слезами. Самый опасный для аллергика вариант – анафилактический шок, когда в результате гистаминовой реакции дыхательные пути отекают и сужаются, становится трудно дышать, критично падает давление. В 10-20% случаев исход будет самым печальным.

ОТКУДА БУДЕШЬ?

«Статистика ВОЗ показывает, что количество пациентов, жалующихся на аллергические симптомы, увеличивается год от года. Сегодня мы пытаемся понять, почему аллергиков становится все больше», – говорит  Марта Феррер, заведующая отделением аллергологии в клинике при университете Наварры (Испания). Так откуда берется аллергия? «Эволюция и мировой прогресс, – считает госпожа Феррер. – Среди факторов риска, которые могут влиять на работу иммунной системы – отказ от грудного вскармливания, пассивное курение, уменьшение физической активности, длительное пребывание в закрытых помещениях и даже влияние искусственных ковровых покрытий». Важен и генетический фактор. Если родители не страдали аллергией, риск развития аллергических реакций у ребенка равен 15%. Если аллергиком был отец или мать, риск подрастает до 40%, оба родителя – уже до 60%. Важно заметить, что речь идет о передаче  предрасположенности к аллергии вообще, а не на что-то конкретное. То есть, совсем не обязательно, что ребенок  родителей с реакцией на тополиный пух тоже будет от него чихать.

Также существует «гигиеническая теория», объясняющая, почему аллергиков среди нас становится все больше. Она была выдвинута еще в 1989 году эпидемиологом Дэвидом Страчаном. Ученый был уверен, что современный стиль жизни с его стремлением к стерильности может влиять на иммунную систему и, соответственно, провоцировать аллергические реакции.

Базисом таких рассуждений является тот факт, что  заболевание чаще встречается в развитых странах. Ребенок из какой-нибудь развивающейся страны, который  играет с домашним скотом,  ест немытые фрукты и бегает по цветущим полям, может даже не знать, что такое аллергия. В то время как дети, родители которых по два раза в день моют полы в квартире с дезинфицирующими средствами, имеют целый букет аллергий.  

Теорию Страчана подтверждают многие исследования, в том числе масштабное обследование горожан нескольких немецких городов после падения Берлинской стены в 80-х годах. Оказалось, что дети самого грязного из выборки Лейпцига страдали от аллергии в 2 раза реже, чем их сверстники, живущие в самых чистых районах  Западной Германии. Ученые отметили и другой факт: люди, в раннем детстве перенесшие серьезные бактериальные инфекции, в дальнейшем реже заболевали аллергией и астмой. Эрика фон Матиус, немецкий педиатр, исследовавшая этот феномен, позже работала с детьми фермеров в Баварии. Оказалось, что у малышей, пьющих сырое молоко и живущих рядом со скотным двором, вероятность заполучить аллергию на 75 % меньше, чем у их сверстников-горожан.

ГОРОД И ДЕРЕВНЯ

У «гигиенической теории» со временем появилось неожиданное продолжение. Оказалось, если в домах чрезмерная чистота вредна, то с воздухом, которым мы дышим, дело обстоит ровно наоборот. Чем он грязнее, тем больше людей, которые им дышат, становится жертвами аллергии – в первую очередь, поллиноза, или реакции на пыльцу.

«Исследования показывают, что загрязненный автомобильными выхлопами городской воздух меняет саму структуру аллергена и облегчает ему доступ в организм через дыхательные пути, – рассказывает аллерголог Мари-Лор Мегре-Габо из парижского Госпиталя Сен-Жозеф. – Поэтому пыльца растений в городе чаще становится причиной аллергии, чем в деревне. Кроме того, в деревнях много открытого влажного грунта, деревьев, растительности,  которые задерживают пыльцевые зерна. В городе эти аллергены дольше остаются в воздухе – бетон и асфальт не могут их удержать». Именно поэтому среди городских жителей в 6 раз больше аллергиков, чем в сельской местности.

Эксперты считают одной из основных причин увеличения числа аллергиков  климатические изменения. Среднегодовая температура становится выше, период и активность цветения деревьев и цветов увеличивается. Предполагается, что через 20 лет аллергией на пыльцу будет страдать 45% населения.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Самый точный на сегодняшний день метод диагностики аллергии разработали шведские ученые. Клинические результаты применения теста показали, что у теста  «Иммунокап» 93%-я чувствительность и 89%-я специфичность - для диагностики  аллергии результаты более чем впечатляющие. FDA (Управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами в США) официально рекомендовала «Иммунокап» как наиболее эффективный способ для выявления причины аллергии. Расширенный скрининговый профиль, который включает в себя более 100 самых распространенных аллергенов, обойдется в 400-500 долларов.

НУ КУПИ СОБАЧКУ!

С животными у аллергиков непростые отношения. С одной стороны, они могут стать своеобразной «прививкой» от аллергии. С другой – добавить проблем.

Специалисты Национального центра гигиены окружающей среды в Мюнхене еще в 2008 году доказали, что дети, росших в доме, где есть собаки, в будущем в 2 раза реже страдают аллергией, чем их сверстники, которым родители собаку так и не купили. Врачи объясняют такой результат «тренировкой» иммунной системы, которая возможна только в детстве. А вот исследование, проведенное в Университетском госпитале Вероны, показало, если взрослому человеку, который никогда не держал животных, подарить котенка, велик шанс, что со временем у него разовьется реакция на этого и других котов. Особенно если у него уже есть аллергия на что-либо.

Так стоит ли заводить домашнее животное? Стоит, если котика или щенка просят дети, у которых не замечены аллергии, а наследственные  риски не слишком велики. Если вы давно вышли из детского возраста, отнеситесь к заведению животного ответственно, просчитайте возможные реакции. Если в анамнезе любая аллергия или диагноз «астма», от этой идеи благоразумнее отказаться. Думаете, что теплые чувства к друзьям нашим меньшим превышает  неудобство от ринитов? Тогда смиритесь с тем, что придется крайне добросовестно отнестись к гигиене питомца, приобрести очиститель воздуха, а в момент обострений носить маску и принимать антигистаминные препараты. Может, лучше все же ограничиться  просмотром котиков в ленте  социальной сети?

Эффект «пыльной кошки»

Бывает так, что после общения с одной кошкой глаза чешутся, а обнимаешься с другой – и ничего. Как такое может быть? Врачи в таких ситуациях предполагают, что аллергию вызывают не сами животные, а пылевые клещи или грибок, поселившиеся в их шерсти. Возможно, именно поэтому столько слез у аллергиков вызывают персидские коты. Эффект «пыльной кошки объясняет и то, что животные со светлой шерстью и бесшерстные считаются менее аллергенными – на них грязь виднее, и их чаще моют.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 29 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Аллергия: неадекватный ответ"

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cashmeua [1 день назад]
очень полезный материал
Margo Rita [2 дня назад]
Что то с трудом вериться, что отпечаток пальца так много может рассказать о человеке.
profilkh [2 дня назад]
Один раз в неделю.

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