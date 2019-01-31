Алексей Ковальков: «Худеет человек или полнеет – зависит не от еды»

Наш гость: Алексей Ковальков, диетолог, доктор медицинских наук, профессор, разработчик методики похудения, автор книг по похудению.

Не проходит и года, как появляются новые системы питания и диеты, подчас в корне противоречащие друг другу. Как же обычным людям разобраться во всем этом хаосе диет?

Алексей Владимирович, почему происходит так, что диетологи сначала одно разрешают, потом это же запрещают?

Было бы хуже, если бы ученые не спорили между собой и не опровергали бы то, что сами писали. Многие данные с годами устаревают, потому что жизнь меняется и мы меняемся, наука развивается и ученые ищут новые решения. Например, группа исследователей заявила, что соль способствует развитию гипертонии. Но через пять лет они же написали опровержение, хотя медики во многих странах пропустили их второе заявление и до сих пор продолжают внушать это своим пациентам. Сейчас я читаю книгу Кита Вудфорда «Дьявол в молоке», которая полностью опровергает то, что молоко и молочные продукты являются полезными – а это именно то, на чем стояла вся наша диетология.

А что вы думаете о молоке?

Я никогда не считал его абсолютно полезным продуктом. Казеин, содержащийся в нем, задерживает воду в организме и способствует отечности, что не очень хорошо для пожилых людей. Молочные продукты также имеют высокий инсулинемический индекс, и в ответ на их употребление вырабатывается большое количество инсулина, что истощает нашу поджелудочную железу и способствует развитию ожирения. Поэтому сейчас я уже склоняюсь к тому, что молочные продукты должны крайне редко присутствовать на нашем столе.

Как же разобраться в информации о правильном питании?

Да, информации очень много, о питании сейчас пишут все, даже «звезды». И главный парадокс заключается в том, что не только у нас но и во всем мире проблему лишнего веса пытаются решать кто угодно – психологи, коучи по питанию, фитнес-тренеры, но только не врачи! А знания в биохимии и физиологии у них нулевые. Поэтому каждый утверждает свое! У людей из-за этого каша в голове. Поэтому нужно идти к врачу, который хотя бы знает как устроен наш организм. Если у вас набирается более 10% от идеальной массы тела (ее можно рассчитать по формуле ИМТ), значит, вы уже страдаете ожирением - заболеванием, которое является системным и затрагивает все органы и системы. Просто одной диетой тут уже не поможешь! И поскольку ожирение входит в международную классификацию медицинских заболеваний, то и лечить его могут только врачи.

То есть ожирение лечится не диетами, как думают многие худеющие?

Худеет человек или полнеет – зависит вовсе не от еды. Во всем мире более 40% людей едят все подряд и при этом не набирают вес. Потому что они не больны ожирением. В каждом коллективе есть такой человек. А другие вынуждены постоянно ограничивать себя в еде, всю жизнь подсчитывая калории. Они каждый день с трепетом встают на весы, занимаются спортом, казалось бы, все всё знают в вопросах диетологии, но похудеть так и не могут. Потому что все они борются только с симптомом – с лишним весом, но даже не задумываются найти и устранить его причину – этиологию заболевания. А ведь все врачи знают, что если не устранить причину, то заболевание вы не вылечите, и лишний вес будет возвращаться снова и снова. Но ожирение сейчас лечится, и довольно успешно. При этом можно похудеть один раз и навсегда! Для этого надо всего лишь обратиться к врачу диетологу. Но все тупо продолжают испытывать на себе то тайские таблетки, то зеленый кофе, то очередную бестолковую диету. «Мыши пищали кололись, но продолжали жрать кактус»

Какие обследования помогают найти причину ожирения?

Первичная причина чаще всего заключается в дисбалансе гормонов в организме. У нас есть жиронакапливающие гормоны и жиросжигающие. По анализам врачи сразу видят этот дисбаланс. Если, например, уровень инсулина в крови натощак у человека превышает норму от 3 до 20 мкЕд/мл и определяется в районе 40 или 50 мкЕд/мл, то сам он никогда не похудеет.

На любой даже самой жесткой диете рано или поздно у него обязательно возникнет состояние плато, когда вес не падает. Поэтому сначала мы в клинике выравниваем гормональный фон, а диеты и физические нагрузки – это все вторично.

Есть, правда, продукты питания, которые служат сигналом для выработки определенных гормонов. Того же инсулина, например. Их придется на время исключить из своей жизни. Зная эти рычаги, можно даже без приема гормональных препаратов добиться того, чтобы выровнялся этот гормональный фон.

В последнее время предлагают делать анализ на лептин. Что он показывает?

Лептин – гормон, который открыли лет 10 назад. И тогда казалось, что вот оно – мы нашли лекарство от ожирения. Лептин - это гормон, вырабатываемый жировыми клетками, который в норме передает информацию в головной мозг о том, что наши клетки полны жиром, и запускает процессы, тормозящие голод. Но выяснилось, что у больных ожирением этого лептина в крови очень много, ведь и самих жировых клеток, выделяющих этот гормон тоже много. Оказалось, что от его переизбытка со временем нарушается чувствительность рецепторов к этому гормону (как к инсулину при сахарном диабете). Его не определяют, и он не работает!

Мы пока не научились регулировать уровень лептина в организме. Но буквально год назад появилось исследование, утверждающее, что чувствительность к инсулину коррелируется с чувствительностью к лептину. Стали назначать препараты, которые повышают чувствительность к инсулину, и тем самым стала повышаться чувствительность к лептину. И пациент впервые за свою жизнь на приеме у врача говорит, что он избавился, наконец-то, от постоянного чувства голода.

Люди, которые не могут или не хотят похудеть, часто говорят: «Это у меня наследственное» или «У меня гормональный фон такой». Это отговорки?

Всего у 5% людей с ожирением оно развилось на почве эндокринного заболевания. Это факт! Но у всех людей с ожирением есть не заболевания, а выраженная эндокринная патология. Тот самый дисбаланс между гормонами, накапливающими в организме жир, и гормонами, его утилизирующими.

Эндокринные заболевания и дисбаланс гормонов в организме - это разные вещи. Потому что гормоны должны работать, как единый слаженный оркестр.

А наследственность может определить – будет у вас развиваться такой дисбаланс по гормонам или нет. Не случайно про некоторых людей говорят: он такой же вспыльчивый, как его отец. Даже наша эмоциональность и настроение тоже определяются выбросом определенных гормонов коры надпочечников.

Какие «методы» похудения в последнее время вас удивили?

Про «инстаграмных диетологов», которые даже врачами не являются, но берутся всех лечить, по-моему уже всем все ясно. Запомните - настоящий врач не имеет права по закону лечить пациента, никогда даже не видя его. Так вы сразу определите мошенников в интернете. Но коллеги-врачи тоже порой поражают меня своим «пытливым» умом. Например, в Киеве есть клиника, где стоматологи скрепляют зубы скобами, и человек вынужден всю пищу получать через трубочку. Наши же люди находчивые – и вот кто-то уже пьет через эту трубочку молоко с растворенным в нем печеньем.

Хирурги тоже не отстают. Вместо того, чтобы вылечить одну патологию, они предлагают заменить ее другой – обрезать и удалить большую часть желудка. Но лечить одно заболевание другим мне кажется по меньшей мере нелогичным. Раньше при язве желудка после резекции больному давали инвалидность, поэтому идти на такую операцию можно только при высокой степени «морбидного» ожирения. Но даже при этом хирурги рекомендуют сначала все-таки похудеть или хотя бы стабилизировать свой вес!

А что скажете про так называемую липосакцию?

При этой операции можно максимально удалить только 4 кг жира, да и то не всегда. Чаще всего «отсасывают» лишь 200-300 грамм – это не спасение для человека, носящим на себе 50-60 кг лишнего жира.

Еще есть лаборатории, где берут кровь на чувствительность к разным продуктам. И люди, идущие на это, наивно полагают, что у них в крови плавают кусочки баранины, сыра или картофеля…

Сифонным клизмам, которыми раньше готовили больных к операции, сейчас придумали красивое название – гидроколонотерапия. И теперь многие клиники по всему миру всем подряд промывают кишечник. Помимо того, что они вымывают всю полезную биофлору, никто перед этим не думает сделать обследование на предмет дивертикул, которые могут банально лопнуть при этой процедуре. Во всем мире во время проведения этой процедуры возможно до 30% смертельных исходов с перфорацией кишечника и перитонитом. Но если все обошлось, человек встает на весы и видит, что у него ушло 6 кг. Он счастлив, так как не понимает, что из него вымыли 6 кг не жира, а фекалий.

Вообще, по данным ВОЗ, при попытках самостоятельного похудения гибнет каждый год 300 тысяч человек. Это и тайские таблетки, и сильные мочегонные, и жесткие диеты, и так называемые чистки организма. За рубежом тем, кто испытывает на себе какую-то диету или лекарство, платят огромные деньги и выдают медицинскую страховку. У нас же пол страны экспериментирует бесплатно и с радостью. Не понимаю.

Какое открытие или исследование в диетологии впечатлило вас в хорошем смысле?

Чем быстрее движется наука, тем чаще нас поражают новыми открытиями. Так, например, примерно три года назад мое представление перевернуло открытие о том, что во время физических нагрузок жир сгорает не в мышцах ног, как я считал многие годы, а в легких. Если задуматься, то вполне логично, что если бы жир сгорал в митохондриях мышц ног, у нас бы потели ноги. А у нас потеет голова и грудь, майка мокрая от пота в форме легких. Ученые замерили скорость кровотока, температуру крови, количество жирных кислот на входе в легкие и на выходе, и доказали то, во что я просто отказывался верить. Такое бывает.

То есть так называемый медленный фитнес в свое удовольствие – это очередная модная фишка, которая не работает?

Напомню, что вы худеете не от диет или физической нагрузки, а за счет того что на эти ваши действия вырабатывается жиросжигающий гормон – адреналин. Ваше усиленное частое дыхание и сердцебиение на беговой дорожке – это все признаки выделения адреналина. Но если адреналин не выделяется, то вы и не худеете. А выделяется он только при интенсивных нагрузках, учащает работу сердца и расширяет сосуды легких. За счет этого давление в «трубе» (легочной артерии) падает, и свободные жирные кислоты постоянно присутствующие у нас в крови, начинают «просачиваться» в альвеолы легких. Там они и «сгорают» под действием кислорода с выделением огромного количества тепла, распадаясь на воду и углекислый газ, который мы выдыхаем.

А что касается диет, не считаете ли вы, что любая диета с дефицитом калорий работает?

Все не так просто… Теория калорийности была придумана более 200 лет назад, когда болезни еще лечили кровопусканием, а переломы ампутацией.

Вся эта медицина изменилась до неузнаваемости, а вот теория калорийности осталась незыблемой, потому что она выгодна тем, кто не имеет медицинского образования и не умеет правильно составить рацион питания. Ведь калорийность продуктов определяет только количественный состав рациона, но не качественный. То есть вы можете по этой системе питаться хоть фаст-фудом, лишь бы не выходить за предел обозначенного количества калорий. Это же полный бред! Калория - это мера энергии, выделяемая на сгорание любых веществ в «калориметрической бомбе». Туда хоть табуретку кинь – она сгорит с выделением калорий, но это не значит, что грызть эту табуретку для вас идеальный рацион питания.

Врач, конечно скажет, что так питаться нельзя, что фаст-фуд - не совсем правильный выбор продуктов, что питание должно быть сбалансированным. Тогда сбалансируйте мне это питание, распишите подробно: что я должен есть, сколько и когда с учетом моего дня занятия спортом, месячного цикла и сопутствующих заболеваний. И еще не забудьте просчитать время усвоения каждого продукта и их взаимодействия между собой, влияния на выделение инсулина и поддержания должного уровня сахара в крови. Вот тут-то ваш «врач», что называется, и сдулся. Потому что ничего этого он и в помине не знает. В итоге, мы приходим к тому, что подсчет калорий выгоден только тем, кто ничего не понимает в диетологии и медицине!

Тем не менее, у нас популярно заказывать готовую еду с определенным количеством калорий.

Их заказывают люди, которые наивно верят, что сейчас все решат за них, кому готовить тоже лень. Я задам только один вопрос: что будет, когда вы перестанете питаться из коробок и вернетесь к своей нормальной жизни?

Ваш вес зависит не от питания, а от гормонального фона, который меняется даже при перелете на самолете. Вы переезжаете в другой часовой пояс, адаптация гормональной системы к этому идет почти неделю, а вы за неделю успеваете вернуться обратно – это ломает всю вашу сбалансированную биохимию организма. В результате у вас возникает ожирение, вегето-сосудистая дистония и проблемы с ЖКТ.

Кстати, на Западе среди звезд и богатых людей уже давно прошла мода пользоваться этими наборчиками. Там все гордятся своим тренером, диетологом, психологом. А у нас скажут: зачем тебе нужен психолог? Другой менталитет людей.

Какие продукты вы относите к категории супер-фуд?

Я не знаю таких продуктов. Популярный бурый сахар – это просто полуфабрикат, который еще не прошел очистку, а потому в нем содержится мышьяк, которым обычно травят крыс на кораблях, перевозящих этот сахар. По технологии он должен пройти очистку, но зачем его чистить и превращать в белый сахар, если неочищенным он стоит дороже. Любой сахар – это однозначное зло, не важно какого оно цвета.

Такая же история с зеленым кофе: продавцы зарабатывают миллионы на полуфабрикате низкого качества, не потратив кучу денег на его обжарку. Народ наивно верит в сказки, что от зеленого кофе они похудеют.

Микроэлементы и витамины влияют на вес?

Все витамины, особенно витамины группы В, активно влияют на наш метаболизм, а метаболизм напрямую связан с набором или расходованием веса. Витамин D, например, стимулирует многие процессы в организме на гормональном уровне и уже по своей эффективности приравнен к гормонам, он влияет на гормоны жиросжигающего ряда. Правда, в последние годы все рьяно бросились принимать его в огромных дозировках. А по последним американским исследованиям, прием витамина D свыше 5 тысяч единиц в сутки способствует кальцинации сосудов почек.

Допустим, вы не принимаете витамины вообще и уже на протяжении многих лет, при этом вы не едите много овощей и фруктов, но зубы от цинги у вас почему то не выпадают. Почему? Потому что те дозировки витаминов, которые рекомендованы, рассчитаны прежде всего на неполноценные синтетические витамины, а они усваиваются в десятки раз хуже, чем природные (хелатные) соединения витаминных групп. Но и тут есть свои подводные камни. Если количества белка альбумина у вас в крови занижено, то витамины просто не смогут пройти естественный барьер – наша печень посчитает их за яды, свяжет, нейтрализует и выведет вместе с желчью. А как часто врачи просят вас сдать анализ на общий белок, альбумины и глобулины? Да почти никогда, потому что многие вообще не понимают зачем нужен этот анализ. Глобулины – это наша иммунная защита. Зная уровень альбуминов и глобулинов, и понимая какие белки их регулируют, например, я добился такого иммунитета, что никогда не прививаясь от гриппа, не болею простудными заболеваниями уже более 6 лет.

Раньше считалось, что надо питаться дробно, теперь же говорят, что частый прием пищи развивает инсулинорезистентность.

О том, что не надо дробно питаться я написал в своей книге еще 12 лет назад.

Чувство голода у нас обеспечивается гормоном грелином, который выделяется стенками пустого желудка и передает в мозг сигнал, что вы голодны. Когда еда поступает в желудок и стенки его растягиваются, выделение этого гормона на время приостанавливается, ваш мозг на время ощущает сытость и покой. Теперь представьте, что у людей с лишним весом желудок растянут до трех литров. Они съедают немного (дробно от слова дробинка) пищи, и ею стенки желудка точно не растянутся. Поэтому дробное питание не дает насыщения - вы ходите постоянно голодным. К тому же на такое постоянное питание выделяется гормон инсулин, а как вы уже поняли, именно он царствует над жировыми клетками, набивая их жиром, как мешки с картошкой.

На смену дробного питания пришло интервальное голодание – питание 16/8. Когда 16 часов вы без еды.

Тут все банально просто - если вы голодаете более 10 часов, выделяются два фермента - липопротеинкиназа и гормонозависимая липаза. Они способствуют тому, что все, что бы вы не съели в ближайшее время, будет трансформировано в жир. Лечебное голодание, которое практикуют некоторые клиники, к лечению ожирения никакого отношения не имеет, это способ лечение аутоиммунных заболеваний. После этих клиник к нам приходят пациенты, и мы с трудом можем остановить у них набор веса.

Сколько же раз в день в идеале надо есть?

В идеале 2 раза в день мы должны получить полное насыщение, а в остальное время – перекусы. Промежутки приема пищи у каждого индивидуальные. Одни только в 15 часов дня могут полноценно поесть, и это нормально для них. А кто-то с утра уже хочет есть и садится завтракать. Утро должно содержать белковые продукты и углеводы. Доказано, что если вы едите яичницу по утрам, то количество продуктов, которые вы едите потом в течение дня, сокращается примерно на треть. А если вы едите «полезную» кашу, то через час вы снова захотите есть. Геркулесовая каша - самая вредная каша после манки, в ней есть вещества, которые блокируют усвоение кальция. В той же гречке микроэлементов в 10 раз больше чем в геркулесе.

Чтобы заставить людей забыть о сахаре, производители реабилитировали жир - сейчас популярна КЕТО-диета.

Я считаю КЕТО-диету на сегодняшний день самой эффективной. Она дает потрясающие результаты. Но ее должен назначать врач, потому что у нее есть масса побочных эффектов - начиная с повышения мочевой кислоты до образования камней в почках. А еще, если мы полностью убираем из рациона углеводы, то у нас «вылетает» щитовидная железа. То есть использовать жировую диету можно краткосрочно, от недели до месяца. Главное - за счет чего работает КЕТО-диета. Мы убираем полностью углеводы, а значит снижаем инсулин, который блокирует утилизацию жиров. Тем самым мы стимулируем щитовидную железу, ускоряется удельный основной обмен. Вы начинаете быстро худеть. Но при длительном использовании кето-диеты не исключено даже развитие сахарного диабета 2 типа.

В свое время вы тоже худели. Каков сейчас ваш рацион питания?

Он зависит от моего распорядка дня. Если я занимаюсь в спортзале, то это один рацион, если решил сбросить лишний килограмм, то другой, если пишу книгу - третий. Например, сегодня я пишу книгу, то есть двигаюсь мало. Утром надо было простимулировать сосуды, и я начал день с чашечки кофе со сливками, съел три крекера без сахара. Сел писать книгу, а в 12 часов выпил стакан йогурта без сахара с горстью отрубей и горстью кедровых орехов. На работе выпил чай с двумя чайными ложками облепихового варенья. Вечером я съем салат со столовой ложкой рыжикового масла, сыром сулугуни и овощами. Белок я по многу ем, когда занимаюсь спортом.

Какой совет вы бы дали людям, которые ищут

Главное - не занимайтесь самолечением, испытывая на себе все новые и новые диеты. Они не закончатся никогда, а вот ваше здоровье надо беречь. Обращайтесь к опытным врачам, которых передают сейчас из семьи в семью, как палочку-выручалочку. Поэтому выбирайте не многопрофильные клиники, где у вас найдут сотню болезней, а – узкопрофильные, владеющие в совершенстве только одним направлением в медицине. Выбирайте не клинику, а конкретного врача, которому вы доверяете. Только так в современном мире можно вылечить себя и своих близких.

По статистике, официально каждая женщина садиться на диету примерно 33 раза за свою жизнь. 10% избыточной массы тела уже считается заболеванием. Если не найти причину, то лишний вес будет возвращаться снова и снова. А ведь ожирение лечится, причем раз и навсегда.

Опубликовано: 5 ферваля 2019 г.