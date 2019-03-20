Нужна ли нам Омега-3

В середине прошлого года стала появляться информация о бесполезности добавок с омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Так ли это на самом деле?

Что такое омега-кислоты и где их взять Омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты - это важные для организма липиды, нерастворимые в воде биологические соединения. Они нужны нам для строительства клеток и обмена веществ. Необходимо поддерживать определённый баланс этих кислот, иначе их нехватка или переизбыток могут привести к развитию различных хронических заболеваний. При этом стоит учесть, что омега-3 и 6 можно получить только извне, сам организм их не вырабатывает.

Омега-3

Итак, омега-3 жирные кислоты. Они участвуют в образовании клеточных мембран, и их недостаток в рационе может привести к развитию хронических заболеваний, ожирению и диабету.

Поскольку организм не умеет вырабатывать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, значит, они должны поступать к нам с пищей или из других источников. Это делает омега-3 незаменимыми.

Известно не менее десятка омега-3 жирных кислот, которые различаются химическим строением, наиболее распространены следующие:

1.Эйкозапентаеновая кислота. В организме эта жирная кислота превращается в эйконазоиды, которые вовлечены в рост мышечной ткани, подавление воспалительных процессов, реакцию иммунитета на введенные токсины и патогены.

2.Докозагексаеновая кислота. Ее можно назвать наиболее ценной, поскольку она необходима для развития и поддержания работы мозга.

3. α-Линолевая кислота. Используется организмом для получения энергии.

Лучший источник таких омега-3 жирных кислот, как эйкозапентаеновая и докозагексаеновая, это жирная рыба. Что касается α-линолевой кислоты, то ею богаты орехи и льняное семя и семена чиа.

Официальных стандартов ВОЗ для ежедневного потребления омега-3 жирных кислот нет. Отдел по пищевым продуктам и питанию Института медицины США советует ежедневно потреблять омега-3 мужчинам 1,6 гр, а женщинам – 1,1 гр в сутки, а Минздрав России - 1 гр в сутки.

Содержание и виды 3-омега жирных кислот в 100 гр продуктов:

Лососевые 4.0 гр, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты Макрель 3.0 гр, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты Сардины 2.2 гр, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты Анчоусы 1.0 гр, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты Семена чиа 4.9 гр, α-линолевая кислота Грецкие орехи 2.5 гр, α-линолевая кислота Льняное семя 2.3 гр, α-линолевая кислота

Рыбий жир: от лечения рахита…

Основным источником омега-3 ненасыщенных кислот являются жирные сорта рыбы. Но если они не часто присутствуют в рационе, есть возможность пополнять незаменимые жирные кислоты с помощью рыбьего жира, который используется, как биологически активная пищевая добавка уже полтора века.

С началом промышленной революции и урбанизации северная Европа столкнулась с распространением рахита, которым страдали не получавшие полноценного питания дети из городских трущоб.

В середине XIX века норвежский фармацевт Петер Мёллер заметил, что среди детей побережья Норвегии, жители которого постоянно употребляли в пищу масло печени трески, случаи рахита и других заболеваний встречались реже. Мёллер разработал способ выделения чистого рыбьего жира из печени и в 1854 году развернул рекламную кампанию, приписав своему целебному продукту, который «не пахнет рыбой», как реальные, так и вымышленные свойства. В итоге, ежедневная столовая ложка рыбьего жира для детей, независимо от того страдают они рахитом или нет, стала традицией. Продукция заводов Мёллера действительно была эффективным средством профилактики рахита, но механизм работы рыбьего жира был установлен только в 1922 году. Тогда обнаружили компонент трескового жира, отвечающий за антирахитическое действие - витамин D.

Тогда же было стало понятно, что он может образовываться непосредственно в организме человека при его облучении ультрафиолетом. Но традиция принимать рыбий жир сохранилась.

Второй раз рыбий жир заинтересовал фармацевтов в начале 1970-х. Химик Ганс Олаф Банг прочитал в датском медицинском журнале, что у инуитов, проживающих на территории Гренландии и часто питавшихся жирной треской, редки случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что содержание холестерина и липидов в сыворотке крови гренландских инуитов в среднем ниже, а содержание омега-3 выше, чем у западных датчан.

Согласно медицинской статистике, у гренландских инуитов отмечался пониженный уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученый Банг и его коллега Дайерберг опубликовали в престижном медицинском журнале Lancet свое исследование, задаваясь вопросом: может ли рацион с большим содержанием жирной рыбы (омега-3 жирные кислоты) понижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Конкретный ответ они не давали, а предлагали пути решения задачи. Но результаты этого исследования 1971 года до сих пор цитируются, как первый пример возможной связи между потреблением рыбьего жира и здоровым сердцем.

Помогает рыбий жир сердцу или нет?

Работа Банга и Дайерберга не объясняла механизм действия омега-3. Не ясен он и до сих пор. Влияние «инуитской диеты» могло сводиться к увеличению гибкости стенок сосудов, снижению количества в плазме крови других липидов, изменению свойств клеточных мембран, а также сочетанию всех этих факторов наряду с противовоспалительными и другими эффектами жирных кислот. Но диетологи и нутрициологи стали говорить о пользе для здоровья жирных сортов рыбы, рыбьего жира и капсул с омега-кислотами.

Появились международные клинические рекомендации, в которых взрослым советовали съедать одну-две порции жирной рыбы в неделю или ежедневно принимать рыбий жир (1-2 гр омега-3 жирных кислот в день).

Тем не менее, эффективность омега-3 жирных кислот в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний ставилась под вопрос еще в 2014 году. Профессор из Института сердца Университета Оттавы Джордж Фодор опубликовал в Канадском кардиологическом журнале обзор, в котором критиковал ненадёжные выводы Банга и Дайерберга. И уже тогда в СМИ появились заголовки в духе: «Миф о пользе омега-3 жирных кислот для здоровья развеян», «Рыбий жир оказался бесполезен для сердца».

Споры между учеными привели к появлению новых комплексных исследований.

В 2014 году учёные из Гарварда опубликовали метаобзор по исследованию 841211 людей, и делавший вывод о том, что замена насыщенных жиров в рационе ненасыщенными благоприятна для здоровья сердца. То, что регулярное употребление оливкового масла, жирной рыбы и морепродуктов, уменьшает риск геморрагического (но не ишемического) инсульта показал и другой метаобзор китайских ученых в 2016 году.

Правда, оба упомянутых обзора не рассматривали роль отдельно омега-3 жирных кислот. Предметом их исследования было влияние на сердечно-сосудистую систему рациона, содержащего все типы омега-кислот - моно- и полиненасыщенных.

Обзор Кокрейна 2018 года был посвящен конкретно омега-3 жирным кислотам, и резюме его было таким: «Увеличение дозировки эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в рационе вероятно, не влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или нарушение деятельности сердца (доказательства среднего качества). Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты несколько снижают уровень триглицеридов в сыворотке крови и повышают уровень липопротеидов высокой плотности - «хорошего холестерина» (качественное доказательство). Потребление большего количества α-линолевой кислоты, вероятно, немного уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и аритмии (доказательства среднего/низкого качества)».

Важно, что даже обзор Кокрейновского сотрудничества все-таки оставляет омега-3 жирным кислотам такие полезные свойства как формирование «хорошего холестерина» в крови и снижение риска развития аритмии. Отсутствие же связи со смертностью от сердечно- сосудистых заболеваний может быть связано и с тем, что за прошедшее между всеми исследованиями время, медицина успела шагнуть вперёд. Сейчас доступны эффективные способы лечения этих заболеваний (и медикаментозные, и хирургические), в сравнении с которыми польза омега-кислот, особенно при уже имеющихся болезнях сердца, становится практически неразличимой.

Пить или не пить - вот в чем вопрос

Поэтому выводы обзора Кокрейна не следует рассматривать как то, что омега-3 жирные кислоты в пище, равно как и добавки с ними, - абсолютно бесполезны. Ненасыщенные жирные кислоты важны для липидного обмена – процесса выработки и расщепления жиров и, как уже было сказано, в ряде случаев могут оказать положительное влияние на организм.

Тот же обзор делает выводы, что повышенное потребление омега-3 полиненасыщенных жирных кислот во время беременности снижает риск преждевременных родов до 37 недель на 11%, а до 34 недель - на 42%.

Также снижается риск рождения детей с низкой массой тела (менее 2500 гр) на 10%.

Нельзя сказать, что вместе с пищей мы получаем достаточное количество омега-3 жирных кислот, поскольку жирная лососевая рыба не каждый день присутствует на нашем столе. Поэтому при дефиците омега-3 в рационе не только можно, но и нужно восполнять их объем с помощью приёма добавок желательно без примеси омега-6 жирных кислот, поскольку их мы потребляем, как правило, сверх нормы.

Омега-6

Омега-6 жирные кислоты организм использует в качестве энергии для обмена веществ. Они поступают в организм с пищей – в основном с рафинированными растительными маслами, а также орехами и семенами подсолнечника.

Наиболее распространённая омега-6 кислота - линолевая, которая в результате биохимических процессов превращается в арахидоновую, которая является источником эйконазоидов и, кстати говоря, обладает еще большей противовоспалительной активностью, чем производные омега-3 кислот. Однако всё хорошо в меру!

Когда эйконазоиды образуются в организме в слишком больших количествах, они, наоборот, могут стать фактором, усиливающим воспаление. К сожалению, большинство людей потребляет гораздо больше омега-6 жирных кислот, чем это необходимо. Соотношение между омега-6 и омега-3 в пище должно быть не больше, чем 4:1. Обычно же оно составляет от 10:1 до 50:1. Поэтому, хотя омега-6 жирные кислоты и являются необходимыми, большинству людей рекомендуется снижать потребление продуктов с их высоким содержанием.

Ежедневные нормы потребления омега-6 по рекомендации Института медицины США - мужчинам 17 гр, и 12 гр женщинам. Как видно из таблицы ниже, «перебрать» омега-6 жирных кислот очень просто.

Содержание 6-омега жирных кислот в 100 гр продуктов:

Соевое масло 50 гр Кукурузное масло 49 гр Майонез 39 гр Грецкие орехи 37 гр Семечки подсолнуха 34 гр Миндаль 12 гр Орехи кешью 8 гр

Омега-9

Это мононенасыщенные жирные кислоты, из них наиболее распространённая в нашем рационе - олеиновая кислота, она же основной компонент многих растительных масел и находится в них в связанном состоянии.

Омега-9 жирные кислоты нельзя отнести к незаменимым, поскольку в организме человека есть процессы, с помощью которых они могут образоваться. Многие диетологи говорят о том, что пища, богатая омега-9 жирными кислотами, полезнее других жиров. Однако, потреблять их нужно в разумных количествах: если концентрация омега-9 кислот извне существенно превысит нормы, организм прекращает самостоятельную выработку этих кислот.

Содержание 9-омега жирных кислот в 100 гр продуктов:

Оливковое масло 83 грамм Масло авокадо 75 грамм Арахисовое масло 66 грамм Подсолнечное масло 39 грамм Миндаль 30 грамма Орехи кешью 24 грамм Грецкие орехи 9 грамм

Омега-3 против рака, диабета, бесплодия и артрита.

В июне 2018 года ученые американского Университета Иллинойса опубликовали результаты исследования молекул эндоканнабиноидов, которые образуются в организме при усвоении омега-3 жирных кислот. Выяснилось, что они могут обладать противоопухолевыми эффектами. На примере мышей с остеосаркомой (опухоль костной ткани) ученые показали, что эндоканнабиноиды способны снижать рост и распространение рака.

Ранее противоопухолевый эффект был выявлен в отношении рака молочной железы. Опубликованное осенью 2018 года в журнале Clinical&Experimental Metastasis исследование на мышах предоставляет доказательства того, что диета с высоким содержанием жиров омега-3 может подавлять рост и распространение клеток рака молочной железы. По словам автора, Сарасвоти Хаджа из Медицинского центра Университета Небраски в США, это может быть связано с тем, как омега-3 поддерживают иммунную и противовоспалительную системы организма. Когда мышам вводили клетки рака молочной железы, которые вызывают развитие агрессивных опухолей. Они редко закреплялись в молочных железах мышей получавших омега-3. Если опухоль и развивалась, то значительно дольше, и была меньших размеров. Кроме того, в ткани обнаруживалось больше Т-клеток - лейкоцитов, которые являются защитной системой против опухолей.

Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показавшими, что употребление в пищу рыбьего жира во время беременности и в детстве существенно уменьшает риск рака молочной железы в будущем.

+ Ученые из Медицинской школы Миллера при Университете Майами начали клинические испытания эффективности комплекса омега-3 и витамина D для прекращения прогрессирования диабета 1-го типа. В нескольких научных отчетах было высказано предположение, что использование высоких доз этого «комплекса», обладающего противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, может оказывать потенциальное благоприятное влияние на аутоиммунные состояния, такие как диабет 1 типа. Доктор медицинских наук Камилло Рикорди предполагает, что лечение может задержать или предупредить заболевание..

+ В ноябре 2018 года группа мексиканских ученых обнаружила, что добавление в рацион омега-3 и коэнзима Q10 (в жидкой или таблетированной форме) может оказать благотворное влияние на количество сперматозоидов.

+ Сотрудниками женской больницы Бригама было показано, что регулярное употребление омега-3 уменьшает воспаление в суставах, пораженных артритом.

Опубликовано: 21 марта 2019 г.