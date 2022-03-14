«Женщина не стареет, она взрослеет»

Известная российская телеведущая Юлия Бордовских, которые последние годы живет на две страны — Россию и США, рассказала «Здоровью» о своей новой профессии, отношении к возрасту и идеалах красоты

Юлия, в нулевых вы были одной из самых ярких телеведущих на отечественном ТВ. Не скучаете по работе в кадре?

В наше время мы постоянно в кадре. В Instagram, в WatsApp, FaceTime. Произошла своеобразная замена, и сейчас каждый может стать ведущим в кадре своего эфира, канала, YouTube или аккаунта в соцсетях. Мой блог в Instagram, безусловно, частично заменяет мне эфирное время, но когда меня приглашают на ТВ, я всегда чувствую особый, ни с чем не сравнимый кайф.

Хотели бы сейчас работать на телевидении? И если да, то в качестве кого?

В данный момент я живу на две страны. Работа на телевидении становится достаточно сложной задачей, когда ты путешествуешь. Я в большей степени заинтересована в развитии и продвижении собственного бренда, моего блога в Instagram, возможного освоения YouTube и своих продуктов, нежели в работе на каком-то телевизионном канале. Сейчас моя цель — делиться всеми теми знаниями и инструментами для душевного и физического здоровья, которые я накопила за последние несколько лет.

В США вы получили профессию health-coach. Расскажите про нее подробнее. Кому и в чем вы помогаете?

Если рассказывать подробно про эту профессию, не хватит и трех интервью. Это такой этап в жизни, когда с помощью новых знаний и экспериментов я получила абсолютно новую жизненную энергию. Я шла учиться в Институт Интегративного Питания в Нью-Йорке, чтобы в первую очередь скорректировать свое здоровье и здоровье моего ребенка. Хотелось получить от профессионалов полноценную систему знаний, а не обрывки информации, о том, как поддерживать в дальнейшем свое здоровье. С помощью натуральных продуктов и добрых мыслей, а не таблеток из аптеки и сессий с психологами. Уже в процессе обучения я поняла, что очень хочу использовать эти знания не только для себя и своей семьи, но и делиться ими с другими.

Health coach- это некий проводник, который направляет людей, стремящихся к позитивным изменениям в своей жизни, к хорошему самочувствию и радостной жизни. Здоровье — это не конечная цель, а путешествие. И изменения, если человек к ним готов, должны проходить маленькими шагами. Они начинаются не с вашей тарелки, а с вашей души. Мы называем это первичной пищей. Сколько бы брокколи вы ни съели, если вы живете в токсичных отношениях, вы нездоровы. Сочетание первичной и вторичной пищи, баланс — это и есть наша цель и работа. Health coach может направить внимание человека туда, где ему действительно нужна поддержка, дать практические советы и инструменты, как это можно сделать.

Какие три продукта у Юлии Бордовских всегда есть в холодильнике?

Миндальное молоко, авокадо, овощи (листья салата, брокколи, брюссельская капуста).

Чего вы никогда не закажете в ресторане?

Жареную и жирную еду с большим количеством соуса (стараюсь всегда брать что-то на гриле). Не люблю сложные переработанные продукты типа котлеты по-киевски или каких-нибудь сарделек — это губительно для моего организма. Не ем салаты с помидорами, потому что мой организм их не любит. Не в чести у него и запечённые баклажаны, там всегда очень много масла.

Помните, когда последний раз ели фастфуд?

Вы знаете, я ведь хоккейная мама, а это значит, что я часто нахожусь в дороге к разным каткам Америки, которые находятся в том числе и в глубинке. Поэтому фастфуд, к сожалению, присутствует в нашем рационе. Если мы вдруг в ресторане, то там всегда на гарнир предлагают овощи. Вот их и ем. И бургер, просто без хлеба.

Какая кухня у вас любимая?

Моя, которую я сама себе готовлю. Люблю много овощей и много рыбы.

Вы говорили, что иногда позволяете себе алкоголь. А еще какие-нибудь guilty pleasure (запретное удовольствие) у вас есть? Что насчет сладкого?

Я обожаю конфетки из сухофруктов и горький шоколад (иногда ем много), и это мое guilty pleasure. Алкоголь позволяю, конечно, но не каждый день и в ограниченном количестве. Последнее время мне нравится перед ужином схватить кусочек козьего сыра с хлебцем, что начинен орешками и сухофруктами. Это мой аперитив перед ужином. А еще я обожаю мороженое.

У вас есть идеал женской фигуры, к которому вы стремитесь?

Красивая женская фигура — это ухоженная фигура, когда видно, что женщина любит свое тело. Не обязательно быть худой, накаченной или очень стройной. Красивая женщина — это та, которая любит свою фигуру, а значит, будет за ней ухаживать в меру своих возможностей. Заботиться о коже, волосах, наполнять мозг новыми знаниями, общаться, находить время на себя. По фигуре видно, насколько человек следит не только за своей внешностью, но и за состоянием души и ума. Мое идеальное тело — это тело, которое я люблю видеть в зеркале. Именно зеркало, а не весы определяет, в какой я сейчас форме. Я много гуляю и занимаюсь спортом. Мне вообще нравятся спортивные фигуры, я без спорта не представляю своей жизни. Сейчас в связи с разъездами не всегда получается посещать спортзал, но, даже находясь в гостиничном номере, я всегда могу сделать три-четыре упражнения, чтобы поддерживать мышечную массу. Для меня это очень важно. Ощущение силы мышц — это особая энергия жизни.

Звезды не часто выбирают естественное старение. Как вы думаете, почему?

Я всегда говорю, что женщина не стареет, она взрослеет. И взрослеть женщине нужно и можно красиво. Для этого есть всевозможные инструменты, в том числе — пластика и уколы. У каждого свой путь, и каждый выбирает сам, как ему хочется взрослеть. Если кто-то хочет взрослеть без каких-либо вмешательств (не красить волосы, не делать уколы и т.д.), то у них есть на это полное право и свои причины. Я хочу выглядеть молодо, а потому делаю для этого много — занимаюсь спортом, много гуляю, ухаживаю за кожей. А еще молодость — это любовь и свет внутри, что, безусловно, помогает женщине оставаться привлекательной, энергичной и желанной.

Я не против пластики, хотя пока к ней не прибегала. Я не против уколов, которые я периодически использую, чтобы выглядеть так, как мне нравится. У каждого свой путь и свой выбор. Главное — всегда фокусироваться на том, что нужно вам. А не на том, что делают другие.

Что нужно включать в свой ежедневный бьюти-ритуал?

Очищение, увлажнение, различные сыворотки и маски. А также кремы, которые помогают питать, увлажнять и подтягивать кожу. Ежедневно, утром и вечером обязательно должен быть какой-то минимальный домашний уход.

Много лет назад вы снялись в откровенной фотосессии для глянцевого журнала, а как вы относитесь к тому, стоит ли женщинам за 40 публиковать свои фото в соцсетях в обнаженном виде?

Я живу по принципу «мне все равно, что делают другие, и мне все равно, что обо мне говорят другие». Если я считаю, что мое тело красиво и я хочу его показать, то первый вопрос, который я задам себе, будет — зачем? Зачем мне, в 50 лет, показывать свое обнаженное тело в соцсетях? Причиной может быть возможность таким способом мотивировать своих подписчиков, наглядно показать, что все, о чем я пишу в блоге, реально работает. И если смогла я, то сможет каждый, кто приложит усилия. Чтобы помочь тем, кто потерял веру в себя в этом возрасте и считает, что в 50 жизнь уже закончилась. Люди, которые показывают свое тело без поводов, тоже имеют свои причины. Ну как минимум им нечего сказать, но есть что показать. Почему бы и нет. И если женщинам это зачем-то нужно, то давайте их просто поддержим в этом.

В Instagram у вас много комплиментов и восторженных комментариев. А есть ли у вас хейтеры? И как вы на них реагируете?

Я не замечаю хейтеров, потому что их слова не несут для меня никакой смысловой нагрузки. Я сама живу по принципам «никого не осуждай, мне все равно, как живут другие». Кроме самых близких, конечно же. Я, например, не читала комментарии к интервью с Ксенией Собчак, потому что уверена, что там наверняка половина негативных. О себе я и так все знаю, что мне нужно, а потому мнения хейтеров мне неинтересны, и они никак не влияют на мою жизнь.

На Западе многие звезды говорят о своих проблемах с ментальным здоровьем. У нас, напротив, мало кто откровенничает на эту тему. Почему?

У нас не принято говорить о себе открыто. У нас принято все держать в себе и тихо страдать в углу. На Западе люди при первой же встрече рассказывают о том, что у их ребенка тяжелое заболевание или о том, что вчера муж ушел к другой. Люди не боятся быть открытыми миру, и они совсем по-другому видят весь процесс раскрытия себя перед другими. И открываясь миру, они часто одновременно ищут поддержку и дарят ее тем, кто находится в схожей ситуации. Такая откровенность помогает очень многим. А у нас ведь чего ни коснись — стыдно… Болезнь молодых девочек в 21 веке— это расстройство пищевого поведения в разных формах, и многие прошли этот страшный путь в России, но почти никто не признается, а их опыт очень нужен другим людям.

Вы всегда излучаете позитив. Как вам это удается? Что вас может огорчить и вывести из равновесия?

Мой позитив — это способность фокусироваться на том, что хорошего есть у меня в жизни. Безусловно, есть вещи, которые меня расстраивают, ведь я живой человек. Есть какие-то текущие проблемы и нерешенные задачи, которые меня тяготят. Но это все касается только лично меня. И это не должно влиять на то, с каким настроением я выхожу в мир, как я общаюсь с другими людьми. Мои проблемы я могу разделить только с самыми близкими, кто меня поддерживает и помогает справляться с любыми трудностями. А в мир мне хочется нести только позитив. Я хочу помогать людям концентрироваться на хорошем и, соответственно, получать еще больше хорошего, ведь мы притягиваем то, на чем фокусируемся. Чем больше мы ищем хорошее внутри и вокруг нас, тем больше мы видим и тем больше хорошего приходит в нашу жизнь. И даже сейчас, когда мне кажется, что челленджи идут просто один за другим, я всегда стараюсь найти в них что-то, над чем можно посмеяться, чему научиться и за что сказать спасибо. И чем меньше я рассматриваю их как «ужас, ужас», пришедший в мою жизнь, а настраиваю себя в позицию «хорошо, что еще вы мне подкинете?», тем быстрее я их решаю. А потому возможность выделять все то хорошее, что уже у вас есть, поможет вытеснить все то, что вас расстраивает и огорчает.

Идеальный выходной Юлии Бордовских — какой он?

Идеальный выходной — спорт, любовь, смех, вкусная домашняя еда и прогулка на свежем воздухе.

И есть второй вариант — любовь, секс и тексты (я люблю писать и сейчас заканчиваю свою пятую книгу).

Вы воспитываете двоих детей. Вы им прививаете любовь к спорту и здоровому образу жизни?

Детей нельзя заставить жить так, как вы хотите. Им можно только показать своим примером, как вы живете. И тогда они сами к этому придут. Мой здоровый взгляд на жизнь все время у них перед глазами, и я вижу, как потихоньку они выхватывают какие-то вещи, которые впоследствии становятся для них приоритетами.

В начале весны многие испытывают нехватку сил и чувство апатии из-за долгой зимы, холодов и отсутствия солнца. Какие советы вы дадите, чтобы чувствовать себя свежо и бодро?

Во-первых, не думайте, что в начале весны вы будете себя как-то не так чувствовать. Давайте лучше сделаем рефрейминг и, наоборот, подумаем о том, что скоро весна, будет теплее, будет пахнуть набухшими почками, будет больше солнца. Чтобы чувствовать себя хорошо, важно почаще гулять на свежем воздухе, наполнять себя натуральными витаминами, встречаться почаще с близкими по духу людьми, смеяться и радоваться даже маленьким свершениям и победам, побольше улыбаться. Все это поможет вам встретить эту весну спокойно и благотворно.

5 фактов о Юлии Бордовских

>Воспитывает двоих детей: дочь Марию (22 года) и сына Федора (14 лет)

>Является кандидатом в мастера спорта по баскетболу.

>Проходит в день по 10 тысяч шагов.

>Юлия — первая женщина-ведущая спортивных новостей на Российском телевидении.

>В 50 лет освоила новую профессию и достигла в ней определенных вершин.

5 советов Юлии Бордовских

>Будьте своим главным фанатом, относитесь к себе с любовью.

>Не сравнивайте себя ни с кем и никого не осуждайте.

>Мечтайте и визуализируйте — так вы придете к тому, чего хотите.

>Двигайтесь.

>Слушайте свой организм.

Опубликовано: 15 марта 2022 г.