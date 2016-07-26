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5 причин отеков

Вечером любимые туфли становятся малы, а утром без слез не можете взглянуть на себя в зеркало? Отеки – не просто досадная мелочь, а реальная угроза здоровью.
Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 6 марта 2019 г.
Тэги: почки и мочевой пузырь

 
 
 

Эксперты:

  • Денис Соколов, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, клиника «Медицина»
  • Марина Ботова, врач-нефролог первой категории, клиника «Медицина»

Как известно, человек примерно на 70% состоит из воды. Около 2/3 общего объема жидкости находится внутри клеток, 1/3 – в межклеточном пространстве. Увеличение объемной доли воды и называется отеком. Причин может быть много, но в любом случае это сигнал о неполадках в организме. Причем нередко запоздалый: избыток жидкости может достичь нескольких литров, прежде чем то или иное заболевание начнет проявляться клинически. Так что склонность к отекам – серьезный повод обратиться к врачу.

 

Причина № 1. Проблема с давлением

Отеки могут быть связаны как с повышением артериального давления в тончайших кровеносных сосудах – капиллярах, так и с уменьшением содержания в крови белка. Обе эти причины приводят к понижению давления и, как следствие, возникновению отеков, которые могут проявиться на ногах и на лице.

Что делать? Обратиться за консультацией к терапевту. Отличной профилактикой являются прогулки на свежем воздухе. Чем больше вы двигаетесь, тем меньше риск развития отеков. Можно заняться популярной сегодня скандинавской ходьбой – она эффективно тренирует сердечно-сосудистую систему. Во время прогулки с палками пульс ускоряется на 10–15 ударов в минуту.

 

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Причина № 2. Аллергические реакции

При аллергии в тканях происходит накопление веществ, которые «высасывают» жидкость из сосудов. Аллергические отеки могут возникать на любых участках тела. Они плотные на ощупь, сопровождаются зудом, покраснением, а иногда и появлением мелкоточечной сыпи.

Что делать? Обратиться к врачу-аллергологу, который подберет индивидуальный курс лечения. Ведь важно не только устранить видимые симптомы, но и постараться воздействовать на корень проблемы – аллергию.

 

 

Причина № 3. Варикозное расширение вен

Нарушение оттока крови может привести к повышению давления сначала в крупных, а потом и в малых венах. Отек возникает из-за высокого давления в капиллярах, которое способствует выделению жидкости из сосудов в ткани. Причем ноги могут отекать несимметрично, бывает даже, что заболевание проявляется только на одной конечности. Отеки увеличиваются после длительного пребывания на ногах или просто к вечеру и сопровождаются чувством тяжести, набуханием вен, покраснением стоп и болями.

Что делать? Обратиться к врачу-флебологу. В качестве профилактической меры подойдет контрастный душ. Он закаливает сосуды и предупреждает появление отеков. Смените 5–6 раз горячую воду на прохладную и наоборот. При этом соблюдайте основное правило закаливания: привыкать к холодной воде надо постепенно. Стоит отказаться от обуви на слишком высоких каблуках. Если от усталости ноги отекают, то в течение дня старайтесь хотя бы на 10–15 минут класть их на небольшое возвышение – это будет способствовать оттоку жидкости. Также в этом случае помогут теплые ванночки с морской солью (одна столовая ложка на литр воды).

 

Пройдите тест

В порядке ли ваш обмен веществ?

Найти причину отеков

Причина № 4. Сердечная недостаточность

Данный вид отеков связан с избыточным объемом жидкости, задерживающейся в сосудах большого круга кровообращения. Появляется одышка. Как правило, больше всего отекают стопы и лодыжки. Кожа в зоне «сердечного» отека бледно-синюшная, натянутая, холодная на ощупь.

Что делать? Обратиться к кардиологу, который назначит необходимую терапию. Не помешают занятия физкультурой, а еще лучше плаванием – этот вид двигательной активности усиливает кровообращение и укрепляет сосудистую систему организма. Хорошо помогает также массаж пальцев рук и ног.

 

 

Причина № 5. Проблема с почками

Почки – уникальный по своему строению и функциям орган, на который возложена миссия по фильтрации крови и выведению из организма жидкости. О проблемах с почками свидетельствуют мягкие «тестообразные» отеки, которые появляются с утра в основном на лице, прежде всего веках, и руках. Причинами отеков являются большие потери белка с мочой или задержка в организме натрия – в этом случае происходит увеличение объема циркулирующей крови.

Что делать? Обратиться к нефрологу. Врач назначит исследования, одно из которых – определение потери белка за сутки. При лечении отеков ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать мочегонные препараты! Это может очень быстро спровоцировать развитие тяжелейших осложнений.

 

 

 

 
Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 6 марта 2019 г.

Комментарии

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