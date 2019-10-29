Все больше родителей задумываются об альтернативе стандартному школьному образованию. Эти мамы забрали детей из обычной школы и остались довольны

Эксперт: Марина Битянова, кандидат психологических наук, директор Центра психологического сопровождения образования «Точка Пси».

Домашнее дело

«На домашнем обучении дети больше мотивированы, умеют планировать время и искать материал».

Кто? Юлия Кольцова, мама двоих детей, домохозяйка.

Что? Я сама веду занятия у своих детей, мы ушли на домашнее обучение. Каждый день после завтрака мы садимся считать, читать и писать прописи. Затем 30 минут занимаемся по программе «Классические беседы» – изучаем историю, географию, биологию, химию и физику. В свободное время смотрим исторические или научные фильмы и мультики для детей. В целом на занятия тратим 2-3 часов в день.

Почему? Нам с мужем хотелось дать детям больше, чем просто школьные знания. Мы услышали про программу домашнего образования «Классические беседы», которая абсолютно подошла нам по всем параметрам, и решились.

Как? Сначала были сомнения: смогу ли я сама выстроить план обучения и подобрать литературу. Было страшно недодать что-то детям. Но я выбрала программу, какие-то материалы ищу сама, спрашиваю у опытных мам. Нам в помощь - интернет-школы, где по подписке мы слушаем лекции учителей по разным предметам, потом проверяем себя с помощью тестов. В старших классах при необходимости наймём репетитора. Раз в год мы сдаем аттестацию через «Центр поддержки семейного образования», что является некоторым экзаменом и для меня. Так я проверяю все ли темы мы освоили. Потом получаем справку из школы, к которой прикреплены, подтверждая свой уровень знаний перед государством.

Бонус! Как показывает мировая практика, дети поле домашнего образования легко поступают в вузы: они больше мотивированы, и к 18 годам умеют сами планировать время и искать материал. Они более открыты, не стесняются ничего и не боятся. Я вижу пытливый ум и желание познавать – в школе это часто убивают. Домашнее образование дает и мне возможность больше быть с детьми, вместе с ними учиться, совершать открытия, иметь темы для разговора и быть с ними в одном информационном поле. А общения со сверстниками им хватает на прогулках и на встречах сообщества «Классических бесед».

Семейный клуб

«Мы стремимся к тому, чтобы дети выбрали профильное образование, которое будет отвечать их интересам и талантам»

Кто? Елена Жохова, учитель английского языка, арт-терапевт, организатор семейного образовательного клуба «Гранат наук».

Что? Почти 9 лет назад мы создали клуб, где дети могут учиться, общаться и обмениваться опытом. Сейчас у нас 25 детей из 16 семей – это три разновозрастные группы от 4 до 13 лет, среди которых много братьев и сестер.

Почему? Когда я узнала, что в наше время возможны альтернативные способы получения общего образования, мне захотелось самой создавать образовательную среду для своих детей. Я стала знакомиться с организаторами образовательных клубов и семейных школ, посещать конференции и фестивали.

Как? Мы ориентируемся на среднестатистическую школьную программу ФГОС, изучаем все школьные предметы по учебникам. Но при этом создаем межпредметные связи – это важно для современных детей, склонных к клиповому восприятию информации. У нас модули-триады – математика-информатика-программирование, русский язык-риторика-поэтика, английский язык-культурология-этикет, фехтование-конфликтология-soft skills, география-геология-спортивное ориентирование и другие. Кроме того, занимаемся творчеством, музыкой и туризмом. У нас нет привычных классов, дети могут сидеть на диване, на ковре или подоконнике. Важно, чтобы они двигались, меняли позу.

Дети находятся в клубе от 3 до 5 дней в неделю до обеда или до вечера. Занятия проводят сами родители, дети (технология «peer-to-peer» и «перевернутый класс») или интересные гости (репетиторы, профессионалы своего дела). После уроков ребята выполняют индивидуальные задания.

Отметки им не ставят, а для оценки прогресса мы сравниваем успехи каждого ребенка на разных стадиях.

Аттестации каждый ребенок проходит в той школе, к которой прикреплен.

Мы стремимся к тому, чтобы дети выбрали для себя дальнейшее профильное образование, которое отвечает их потребностям и талантам. Те из детей, кто к 7 классу определяет для себя свой путь, покидают нас и идут в профильные классы школ.

Бонус! Мы создаем для детей творческое сообщество для развития, образования и общения, помогаем узнать свои сильные и слабые стороны, даем попробовать себя в разных занятиях, расширяем кругозор, помогаем стать самостоятельными в своем выборе.

Самонаправленная школа

«Мы создаём для детей пространство для саморазвития, образования, общения и творчества».

Кто? Мария Кожанова, мама двоих детей, сооснователь образовательного клуба «У.Дача».

Что? Три года назад мы, три семьи, открыли школу (клуб) самонаправленного образования. Сегодня к нам регулярно ходят 20 детей от 1 года до 12 лет.

Почему? По мере взросления своих детей я стала задумываться: зачем им идти в школу, почему нужно ограничивать их какими-то рамками, когда мир так разнообразен. Люди разные, а в школе всё ориентировано под одну планку. Поэтому мы, четыре вдохновленных человека, каждый профессионал в своей области, создали площадку, которая даёт возможность взрослым поделиться своими знаниями с детьми, а детям – лучше понять себя и этот мир.

Как? Человек может учиться всему, чему хочет, в свое время и в своем темпе. В нашей школе нет учебников, нет занятий, а есть большой загородный дом, разделенный на зоны. Тут мастерская со столярной, гончарным кругом, швейной машинкой и художественными материалами. Есть спортзал, библиотека с книгами и «тихая комната». Есть столовая, где взрослые и дети вместе что-то готовят, есть гостиная с фортепиано, игровое пространство с конструктором. А еще мансарда и большая территория вокруг дома. Ребенок, приходя в школу, сам решает, чем он хочет заниматься. Учителей в нашей школе нет, но в доме всегда 5 взрослых, которые помогают детям. Нет фиксированного времени для занятий, потому что на один вопрос потребуется 5 минут, а другой может увлечь на 1,5 часа. Нет объединения по классам или группам: дети всех возрастов вместе. Объединение происходит по интересам. Стандартными уроками дети занимаются с родителями и регулярно сдают аттестации в школах, но мои дети будут сдавать их только в 9 классе – по законодательство это допустимо.

В России есть около пяти самонаправленных школ, но выпускников еще не было. За рубежом такой формат хорошо известен, самой старой школе 100 лет! Статистика выпускников там такая же, как и в обычных школах. Разница только в том, что дети из самонаправленной школы пойдут в науку или в продавцы, потому что они действительно сами этого захотят.

Бонус! Я чувствую, что мои дети свободные, живые, они не задавлены дисциплиной и муштрой, в их жизни много энергии, спорта, взаимодействия с природой. Они не боятся взрослых, не боятся задавать вопросы. И они не из тех, кто сделают что-то только потому, что им так сказали – они должны понимать, зачем это нужно.

Комментарий эксперта:

– Три истории – три ответа на вопрос, каким может быть образование. В домашней школе обучение «съедает» меньше времени, мама помогает детям освоить материал быстрее и качественнее. Но ей одной сложно дать им важные в современном мире навыки – компьютерную и финансовую грамотность, критичное мышление, умение проектировать, отстаивать свою точку зрения. Домашней школе нужно открываться возможностям среды, иначе при всех плюсах образование может оказаться плоским. Во второй истории это всё ещё школа, но со всеми инновациями, которые так хочется видеть в массовом образовании. Разновозрастные группы, интегрированные курсы, свобода выбора содержания и темпа обучения, метапредметные курсы. Есть общение с разными взрослыми, в разных ролях. Замечательно! Главное, чтобы самим взрослым хватило эмоциональных сил, широты кругозора, гибкости и социального капитала, чтобы такая супершколаклуб не превратилась в маленькую, но гордую секту. В третьей истории взрослые построили нешкольное образование. В духе знаменитой Саммерхилл. Но эталон – это не франшиза, нужно самим выстроить

процесс, нужна постоянная работа души и ума. Смелая идея! Не для всех. Если удаётся объединить семьи, которым подходит такое образование, которые готовы нести ответственность за постоянную свободу выбора и принимать неопределённость результата – получается нечто удивительное!

Опубликовано: 2 декабря 2019 г.