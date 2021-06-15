Анастасия Макеева: «Я тоже хочу быть счастливой»

В конце мая актриса театра и кино вышла замуж за своего избранника Романа Малькова. Страсти вокруг их свадьбы ещё не утихли, но Анастасия согласилась рассказать о своем отношении к сплетням, о том образе жизни, который ведет, и о новых необычных увлечениях

«В каждой своей роли я молюсь»

Анастасия, мы вас поздравляем – вы только что вышли замуж!

Да, это было очень трогательно и незабываемо! Никто и ничто не помешало нашему празднику и не испортило нам настроение. Более того, мы с Романом приняли очень серьезное для нас решение – мы хотим венчаться.

Как вы пережили этот период?

К сожалению, мы до сих пор переживаем, подготовка к свадьбе сопровождалась повышенным вниманием со стороны людей и прессы. Моя проблема в том, что я публичный человек. И в любой ситуации всегда есть люди, которые поддерживают, и те, кто осуждает, хотя ничего противозаконного я не сделала. Я просто женщина, которая хочет быть счастливой с тем человеком, которого любит. Мы все имеем на это право. Меня удивляет, что людям хочется поучаствовать в моей жизни. Интернет, с одной стороны, огромный прогресс, а с другой стороны – зло. То, что человек позволяет себе написать в интернете, никогда в жизни не сказал бы мне в глаза. Сидя у себя дома все очень смелые, все правильные и праведные, дают советы, учат жить...

Вы научились «держать удар»?

Массовая атака может смутить любого, даже самого стойкого человека. Когда начался поток негатива, я стала носить крестик. Я не могу нравиться всем и каждому, да и сама не берусь никого судить. Искренне не понимаю людей, которые подписываются на меня в инстаграме и пишут гадости – зачем тратить на это свое время?

Многие знают вас, как актрису и певицу. А какой вы человек, какой образ жизни ведёте?

Я живу не днями недели, а числами. Формирую свой рабочий день, исходя из расписания спектаклей и подготовки к ним, потом вписываю все остальные дела – каждый день распланирован буквально по часам. У меня за 10 дней может быть 9 спектаклей в разных городах плюс концерт. На отсутствие работы я не жалуюсь. Но самое сложное в ней – ночи в аэропорту, разные кровати в гостиницах, короткий сон, порой прямо в кресле или в машине. Поэтому вожу с собой подушки для шеи и поясницы. А еще спасает ежедневная зарядка-растяжка.

В некоторых спектаклях вы играете уже много лет – не устаете?

Да, в театре им. Моссовета я играю в спектакле «Иисус Христос - суперзвезда» уже 10 лет, но я не устаю от роли, потому что спектакль стоит в расписании раз в месяц – я успеваю по нему соскучиться. Когда за месяц мимо тебя проходит столько городов, людей и мероприятий, я с удовольствием возвращаюсь в театр к своим любимым ролям. Практически в каждой своей роли я молюсь. Каждый раз играя Марию Магдалину, я думаю – наконец, у меня есть возможность помолиться, поговорить с Богом.

«Не хотела бы вернуться в 20 лет»

Хорошо, что не случился новый локдаун, потому что пандемия многих артистов заставила понервничать.

Да, прошлогодняя изоляция дала мне пищу для размышлений и многое во мне и в моей жизни изменила. Я занялась совершенно новыми и неожиданными для себя вещами. У меня появилась идея создавать одежду. Я веду гастролирующий образ жизни, который исключает возможность носить платья, туфли и всегда выглядеть элегантно, и мне хотелось избавить себя от головной боли – как одеться в поездку так, чтобы было и удобно, и красиво. Поэтому я придумала линию одежды в стиле спорт-кэжуал, спорт-шик – это стильные спортивные костюмы не для спорта, а для повседневной жизни, путешествий, прогулок, походов в кафе.

А сам спорт в вашей жизни присутствует?

Я бы сказала, что присутствует не спорт, а движение в целом, я не сижу на месте. Иногда занимаюсь дайвингом, дома тренируюсь на эллипсоиде, делаю растяжку каждый день, катаюсь в парке рядом с домом на велосипеде, зимой – на лыжах и коньках. Но вопрос регулярности этих занятий для артиста – довольно сложный, по этой причине я не покупаю абонемент в фитнес-клуб. Только на гастролях хожу в спортзал гостиниц – это максимум.

Когда артисты рассказывают о том, как они выстраивают своё питание и тренировки, то тут одно из двух – или они сочиняют, или они безработные. Когда ты востребован, то следить за питанием и регулярно заниматься спортом просто невозможно.

Чтобы держать форму и вес, вам приходится прикладывать усилия?

Не то слово, с каждым годом всё больше усилий. Первую часть жизни мы работаем, чтобы заработать деньги и сделать карьеру, а вторую - тратим на то, чтобы себя восстановить. Я выкраиваю время на то, чтобы сходить на массаж или процедуру. Потому что в основном ты мечтаешь о том, чтобы выспаться и побыть дома, посмотреть кино, пообщаться с друзьями.

Но за питанием я слежу, конечно. Иногда могу проявить слабость, когда, отдав много физических и душевных сил на сцене, позволяю себе порадоваться чему-то вкусному и не очень полезному. А когда чувствую, что набрала лишний килограмм – сразу исключаю хлеб и сахар. Очень люблю пиво с рыбкой – об этом приходится забыть. Одно время я пыталась заказывать готовую еду, но она для меня не очень вкусная. Хочу сказать спасибо мужу, теперь он заботится о моём здоровом питании – следит, чтобы я позавтракала и пообедала нормальной едой, а не схватила что-то набегу или вовсе забыла об обеде.

Вы любите готовить?

В юности очень любила готовить на всю семью, а когда переехала в Москву, жизнь закрутилась, начались репетиции, спектакли, гастроли. И получалось так, что я готовила кастрюлю борща, а он стоял 2-3 дня в холодильнике нетронутым - его просто некому было есть, мы уходили утром и приходили уже ночью. В итоге, я всё выбрасывала. Поэтому с готовкой завязала. Но когда я полдня нахожусь дома, конечно, могу сделать что-то на скорую руку, чтобы сразу поесть.

Вам в этом году исполнится 40 лет – хороший возраст?

Это отличный возраст! Я считаю, что минимум до 55 лет у женщины самый роскошный период. Я себя чувствую на 28-30 и до сих пор играю Татьяну Ларину. Более того, я не хотела бы вернуться в 20 лет. Лучший возраст у меня начался в 35, когда ты уже знаешь цену жизни, успеху, деньгам, дружбе, начинаешь разбираться в отношениях и мужчинах. И встречая что-то стоящее, ты кайфуешь от этого, смакуешь, потому что иначе воспринимаешь. Глядя на своего мужчину, начинаешь ценить в нем те качества, которые десять лет назад даже не заметила бы, а на фоне приобретенного опыта ты понимаешь, чего это стоит. С 30 и до 55 лет, если женщина следит за внешностью и здоровьем, то у нее есть фантастический эксклюзивный коктейль – понимание, опыт, знания, деньги, энергия, красота.

А что потом, после 55 лет?

Будет новый этап. Всё относительно. Мы видим сейчас женщин старше 55 лет, которые выглядят прекрасно, полны сил и находятся на вершине успеха. Нам всё по плечу.

«Я много чего умею!»

Еще одно ваше увлечение, приобретенное в изоляции – строительство дачи?

Дачу с домом купил мой отец еще десять лет назад, я пыталась ее обустраивать, но тогда много было других забот, да и мой муж Глеб интереса к даче не проявлял. В итоге я забросила ее на восемь лет.

А в прошлом году, мне предложили посадить сосну, поучаствовав в акции «Сад памяти» в честь Дня Победы. Так я вспомнила, что у меня есть дача (смеется). После 1,5 месяцев изоляции в четырех стенах без работы я задышала там полной грудью. Пригласила своих друзей и подписчиков на субботник. Отозвались 15 активистов. Мы убирали участок, сажали деревья, устраивали вечеринки с шашлыками – со всеми я теперь дружу.

Какие виды работ освоили за этот год?

Сначала я искала партнеров по строительству, теперь они сами меня находят, предлагают бартер. Я всё делаю вместе с ними – выбираю мебель, люстры, крашу и расписываю стены, кладу плитку, пользуюсь циркулярной пилой и сварочным аппаратом, реставрирую старые вещи, занимаюсь декорированием и скульптурной живописью. На две недели ко мне приехала девушка, которая занимается горельефом, а осталась у меня на полгода, теперь мы дружим семьями. Я нашла так много друзей вне моей сценической жизни, это совершенно другой мир, у нас образовалась своего рода коммуна. Так же я познакомилась и со своим теперь уже мужем Романом, он тоже пришел ко мне на стройку как партнер.

Получается, что в пандемию вы не только не впали в депрессию, а открыли в себе новые таланты?

У меня тоже сначала были панические атаки, так резко всё закрылось, я не знала – что мне делать дальше. Но я поняла, что нельзя расслабляться и впадать в прокрастинацию. Каждый день писала себе чёткое расписание – подъём в 7 утра, зарядка, английский язык, вокал, прогулка в парке, репетиции и вечером отдых. А потом вдруг всё закрутилось.

Я верю, что ничего случайного не бывает – жизнь даёт нам знаки, и тут одно из двух – или ты будешь слеп ко всему, или попробуешь прислушаться к миру, начнешь действовать, а не будешь лежать на диване, жалея себя. Теперь мне не страшна никакая пандемия, у меня благодаря ей появились новые навыки и увлечения, которые приносят удовольствие и заработок. Оказывается, я много чего умею и могу!

Вы же еще увлеклись садоводством?

Когда я начала ремонт, тогда же стала высаживать на даче деревья, кустарники, разбивать клумбы и огород. У меня там посажена смородина, малина, крыжовник, яблони, вишни и груши. Зимой я стала выращивать дома на подоконнике мини-перцы, огурцы, помидоры-черри, десять видов мяты, лук, листья салата, розмарин, базилик и цветы. Моя подруга из Питера – богиня цветов, она научила меня всему – какой грунт выбирать, лампы и удобрения, какие сорта брать и как правильно поливать. Когда зимой появился первый огурец в моей жизни, я радовалась этому, как чуду. Нет вкуснее салата, чем тот, что выращен своими руками.

Помимо растений в вашем доме целый зоопарк – три кошки и две собаки!

Я с детства люблю животных, таскала всех бездомных кошек и собак домой. Поэтому у нас в трехкомнатной квартире было три кота, две крупные собаки, попугай и рыбки! Сейчас с нами живут 13-летний белоснежный шпиц Пончик, чёрный шпиц Наоми, но зовём мы её Гномик. Еще у меня два кота – саванны, это редкая, очень интересная порода. Коты полудикие, сложные в общении, к ним нужен особый поход. Есть британская кошка шиншилла – она побаивается всех остальных и прячется в комнате.

Как вы с мужем планируете провести это лето?

На даче! Когда я там, то полностью сливаюсь с природой, до меня сложно дозвониться, потому что я всё время занимаюсь хозяйством и наслаждаюсь результатами своего труда. У нас будет рыбалка на озере, грибы и ягоды в лесу. Хочу проводить там всё свободное время, и, конечно, поездить по России, возможно, мы выберем наш любимый Урал в качестве свадебного путешествия.

5 советов Анастасии Макеевой

1. Домашнее животное – лучший анти-стресс. Животные развивают в нас правильные качества и совершенно искренне дарят положительные эмоции.

2. Часто мы специально придумывать, чем бы заняться. Но иногда нужно просто посмотреть вокруг и заметить знаки, которые даёт жизнь. Для этого надо быть открытым миру.

3. Попробуйте не начинать день с соцсетей, а иногда устраивайте цифровой детокс, и вы увидите, сколько интересного и полезного можно успеть сделать в своей жизни, не глядя на жизнь других.

4. Вырастить что-то своими руками, хотя бы маленький цветок – это невероятное удовольствие, восторг и самоудовлетворение.

5. А стоит ли давать советы тогда, когда их не просят? Стоит ли вообще давать советы незнакомым людям? Нам всем стоит задумываться об этом прежде, чем начинать советовать.

5 фактов об Анастасии Макеевой

1.Родилась в Краснодаре, отец был руководитель ансамбля. С детства начала выступать на сцене, участвовала и побеждала в конкурсах красоты.

2. Окончила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, а также РАТИ-ГИТИС.

3. Ведёт телепередачи и концерты, работает фотомоделью, снимается в кино и сериалах, исполняет главные партии в мюзиклах «Зорро», «Иствикские ведьмы», «Иисус Христос - суперзвезда», «Чикаго», «Демон Онегина», «Мастер и Маргарита» и др.

4. Вышла замуж в третий раз, избранник Роман Мальков не принадлежит к творческой среде.

5. Запустила собственную линию одежды, в планах – свой бренд косметики для волос и автобиографическая книга.

Опубликовано: 21 июня 2021 г.