Самый здоровый перекус

Столовые оливки известны, как один из самых полезных видов перекуса.

Часто в заведениях общественного питания предлагают быструю закуску перед подачей основного блюда - чипсы, конфеты или оливки ,как дополнение к напитку. Но, тем не менее, какой снек более полезный для здоровья? Без сомнения ,оливки.

Польза для здоровья

По сравнению с чипсами с их насыщенными жирами , или конфетами с 80% углеводов , оливки представляют собой полезную и вкусную альтернативу. Оливки обладают исключительными питательными свойствами для нашего здоровья:

Содержат олеиновую кислоту, натрий, пищевые волокна и минералы.

Питательные вещества кожуры и мякоти оливок ,источник пищевых волокон, которые помогают здоровой работе желудочно–кишечного тракта.

Оливки-натуральный антиоксидант, содержащий в себе витамины А,группы В и Е.

Препятствуют появлению сердечно–сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина ЛПНП ("плохого"), и увеличивая полезный холестерин ЛПВП.

Почему именно оливки, а не другой вид перекуса?

Чипсы и насыщенные жиры являются источником энергии, но все же рекомендуется заменить их на ненасыщенные и таким образом избежать проблем с избыточным весом. Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на то, что конфеты с их привлекательным вкусом и запахом могут оказаться довольно соблазнительны, не стоит забывать о высоком содержании углеводов в их составе. Часть из них - это сахароза (обычный сахар). А столовые оливки почти не содержат углеводов, но, тем не менее, сохраняют свой неповторимый вкус!

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Опубликовано: 13 декабря 2018 г.