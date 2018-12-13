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Самый здоровый перекус

Столовые оливки известны, как один из самых полезных видов перекуса.
Опубликовано: 13 декабря 2018 г.

Часто в заведениях общественного питания предлагают быструю закуску перед подачей основного блюда - чипсы, конфеты или оливки ,как дополнение к напитку. Но, тем не менее, какой снек более полезный для здоровья? Без сомнения ,оливки.

Польза для здоровья

По сравнению с чипсами с их  насыщенными жирами , или конфетами с 80% углеводов , оливки представляют собой полезную и вкусную альтернативу. Оливки обладают исключительными питательными свойствами  для нашего здоровья:

  • Содержат олеиновую кислоту, натрий, пищевые волокна и минералы.
  • Питательные вещества кожуры и мякоти оливок ,источник пищевых волокон, которые помогают здоровой работе желудочно–кишечного тракта. 
  • Оливки-натуральный антиоксидант, содержащий в себе витамины А,группы В и Е.
  • Препятствуют появлению сердечно–сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина ЛПНП ("плохого"), и увеличивая полезный холестерин ЛПВП.

Почему именно оливки, а не другой вид перекуса?

Чипсы и насыщенные жиры являются  источником энергии, но все же рекомендуется заменить их  на ненасыщенные  и таким образом избежать проблем с избыточным весом.  Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на то, что конфеты  с их привлекательным вкусом и запахом могут оказаться довольно соблазнительны, не стоит забывать о высоком содержании углеводов в их составе. Часть из них - это сахароза (обычный сахар). А столовые оливки почти не содержат углеводов, но, тем не менее, сохраняют свой неповторимый вкус!

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Опубликовано: 13 декабря 2018 г.

Комментарии

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