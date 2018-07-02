Ирина Хакамада

Экс-политик, а ныне бизнес-тренер и писатель рассказала «Здоровью» о своих вредных и полезных привычках, о современных женщинах и мужчинах, а также о том, что позволяет ей быть всегда активной.

«Жизнь меняется каждую секунду, надо соединяться с её потоком»

«Все проблемы и неврозы – в голове»

Ирина, отмечая дни рождения, вы задумываетесь о возрасте?

У меня отношение к возрасту философское, оно формируется интеллектом, а не визуальной оценкой собственного тела. Старость – это такая же штука, как и смерть: того и другого не избежать. Единственный способ быть счастливым – это формировать мир, который зависит не от обстоятельств, а от того, насколько тебе интересно в нем жить.

Одни любят жаловаться на свои болячки, другие проблем вовсе не замечают, что тоже наверное не правильно…

Здоровье не в генетике и не в возрасте. Есть разбитые и ноющие в 30 лет, есть крутые и боевые после 50. Все проблемы со здоровьем - в голове, лишний вес и неврозы – в голове. Если вы хотите контролировать свое тело и нервную систему независимо от возраста, генетического здоровья и обстоятельств, надо научить свой ленивый мозг правильно отвечать на конкретный запрос. Вы чувствуете, что стали задыхаться, задайте мозгу вопрос: «Почему?» Ленивый мозг сразу ответит - выпей таблетку. Если же вас не устраивает такой ответ, тогда мозг, проделав сложную работу, ответит вопросом на вопрос: «Когда ты последний раз бегала или гуляла пешком? Что ты делаешь для того, чтобы могла уважать свое тело?».

Люди часто идут на поводу у своего ленивого мозга и тела, становятся их рабами. Ноют и болеют, не справляясь даже с элементарными вызовами, например, с лишним весом, который мешает дышать. Ленивый мозг говорит: «Всё равно ничего не выйдет, такая генетика - полная бабушка, мама и дедушка». Но как только ты переворачиваешь в своем мозгу такое отношение к себе, ты начинаешь худеть. Большинство людей этого не знают и не понимают, а даже если знают, то не используют.

Вы ходите к врачам?

Только на диспансерные осмотры. Я довольно часто отказываюсь от того, что мне рекомендуют врачи. Зимой после гриппа у меня было воспаление гайморовой пазухи. Мне предложили прокол. Я спросила мнение другого врача, третьего и решила, что не хочу этого. Обратилась к знакомому гомеопату. Она задавала мне вопросы, вроде бы не относящиеся к насморку, а потом сказала, что напряженной работой, переездами и антибиотиками я испортила слизистую желудка и заработала дисбактериоз. От этого я заболеваю снова и снова - воспаление идёт вверх, провоцирует отёк в носоглотке и гайморит. Она предложила «чинить» желудок. Налила в стакан горячую воду, кинула туда три куска лимона и дала мне выпить. Через два часа у меня отложило нос. Месяц ежедневно я пила кипяток с лимоном, и моя слизистая восстановилась.

Вы подвержены зависимостям?

Я курю. Бросать не хочу. Если уж вы курите, то курите с удовольствием. Про риски я знаю, но риск умереть есть у всех. У меня отец умер от рака поджелудочной железы, он никогда не курил и не пил.

«За лекцию теряю килограмм»

Вы уже сказали о том, почему люди не могут избавиться от лишнего веса. А у вас самой был опыт такой борьбы?

Я родила в 42 года, после этого худой быстро не станешь. Ем всё, ни от чего не отказываюсь. Но не ем после 19 часов, потому что с заходом солнца ухудшается метаболизм, тем более в серьезном возрасте. Могу накормить семью тремя блюдами, сесть с ними рядом, но ничего не есть. Конечно, если почувствую голод, то что-нибудь закину в рот. Но чтобы не испытывать свою силу волю в этот момент, достаточно поесть хоть чуть-чуть в 12-13 часов, а основную еду съесть до 18 часов. Утром я могу позволить себе и булку, потому что за день потрачу все эти углеводы - за лекцию теряю килограмм. Ближе к вечеру съем белок, если не захочу, тогда углевод с овощами. Это будет красивая интересная еда, пусть даже дико простая. И потом я могу лечь спать в два часа ночи, но аппетита уже не будет.

Можно только позавидовать вашей силе воли.

Надо просто заставить мозг работать по вашей программе. Люди обращаются к подругам, врачам, к общественному мнению, платят большие деньги, ищут интеллектуальную халяву, но почему-то никогда не обращаются к самим себе. Вы сами формируете свой путь к здоровью. Например, я не очень люблю мясо, но ем его, потому что много занимаюсь спортом. Если в организм не будет поступать белок, вы не выдержите спортивных нагрузок.

Какие именно у вас нагрузки?

Я много чем увлекалась до определенного возраста. Сейчас занимаюсь с тренером пилатесом, уже дошла до второго уровня. В пилатес входит всё необходимое мне – йога, балет, прокачка мелких мышц, работа с собственным весом. Два раза в неделю тренер вынимает из меня душу. А до тренировки я 40 минут нахожусь на беговой дорожке - иду спортивным шагом, задействуя руки и спину. Спортом занимаюсь под музыку. Считаю, что нельзя на тренировке смотреть новости, кино, изучать языки. Нужно быть сосредоточенным на своих движениях. Если мозг переключается, то тело не слушается.

Как вы начинаете свой день?

Просыпаюсь примерно в 9 утра, выпиваю полстакана кипятка с лимоном. Потом съедаю финик, пью крепкий кофе и выкуриваю сигарету. Одновременно смотрю новости: индексы, состояние рынка, политические события. Быстро захожу в инстаграм и делаю «пост дня», это уже традиция. После этого принимаю душ, одеваюсь и начинаю пахать.

Даёте себя время полениться?

У меня график расписан на неделю вперед. Я составляю его так, чтобы была возможность пройтись пешком, и в середине дня выкраиваю примерно 40 минут на то, чтобы съесть горячую еду. Зная, что меня после этого разморит, я вырубаюсь на 15 минут прямо сидя в кресле. Потом мне хватает сил дальше до ночи работать.

Что вы думаете о людях, которые совсем не пользуются соцсетями?

Они в определенном смысле обделены, потому что современные технологии дают энергию, ты становишься частью нового времени. С другой стороны, если эти люди счастливы и оптимистичны, то они ничего не теряют. А если они тихо стареют, всем недовольны и брюзжат на всё поколение, то мне их жалко.

«Мне интересно с собой»

У вас свой неповторимый и узнаваемый стиль: причёска, очки…

У меня примерно 20 пар очков, периодически я выбрасываю надоевшие и покупаю новые. Все они с диоптриями: уже много лет у меня минус 5,5 и астигматизм. То, что висит на носу – это первое, что видят люди. У тебя может быть прекрасный костюм, но если очки портят вид и не отражают твой характер, то все заметят именно это.

Вы используете современные анти-эйдж технологии?

Конечно, делаю мезотерапию, а недавно прошла жутко дорогой радиоволновой лифтинг. Мне нравится, я экспериментирую. Японская кожа хорошая, но сухая и очень тонкая. Поэтому главное спасение – мазать, мазать, мазать. И пить воду.

Известно, что состояние кожи обеспечивает иммунная система, она реагирует на всё, что происходит внутри организма. Нельзя вылечить кожу только с помощью косметологических процедур. Надо идти к тем людям, которые видят весь организм в целом. Их очень мало, и часто это специалисты нетрадиционной медицины.

Что в вас еще японского?

От востока мне досталась генетическая ответственность за всё, что я

делаю. Я умру, но выполню то, что сказала, даже если у меня температура 40. Если я сказала «нет», значит, нет. Мои слова и поступки не расходятся – это очень японская черта.

Второе – сила духа воина, который держит свой путь. Он ничего никому не доказывает, и иногда кажется, что он сошел с этого пути, но на самом деле разными дорогами он продолжает его и делает это очень уверенно.

Ну и третье – я интроверт. При всей своей экстравертной жизни мне очень хорошо в уединении с собой. Я думаю, слушаю музыку, читаю, смотрю кино, мне с собой интересно. Я не боюсь остаться одна, потому что все умные и сложные люди обречены на некое одиночество, даже в окружении мужей, друзей, семей. Ощущение этого космического одиночества - естественное состояние.

Зато у вас с мужем есть интересное хобби – вы увлекаетесь аромамаслами.

Да, но муж в этом деле главный (смеется). Он может ароматизировать спальню и кабинет, добавляет масла в ванну и лечится ими. Например, когда у него насморк, он соединяет разные эфирные масла, разбавляет в нужных пропорциях и мажет виски, горло, грудь, дышит ими. А началось всё с того, что однажды я посоветовала ему снять стресс с помощью теплой ванны и капли масла. Так ему понравилось, что он стал это изучать.

Моим хобби всегда было и есть кино, муж был равнодушен к кино, но теперь он тоже подбирает нам фильмы для просмотра. Человек меняется и учится постоянно, всю жизнь, этим он мне и интересен.

Какой вы видите современную женщину средних лет?

Она выглядит намного моложе своего биологического возраста, успевает совмещать работу и воспитание детей, чаще всего разочарована в мужчинах, боится возраста, будущего и начинает паниковать. Это женщина среднего возраста, начиная с 40 лет. После 50 женщина еще бесится лет пять, а потом её отпускает.

Не кажется ли вам, что чем активнее женщины, тем пассивнее мужчины?

Действительно, у мужчин наблюдается сексуальный спад, особенно у молодых. Мужчина растерялся в эпоху перемен. Он работает логикой, а когда каждые полгода всё меняется и рушится, у него начинается стресс, на этом фоне падает и либидо. Вторая причина в том, что наши женщины и девушки избаловали их. Если у мужчины есть деньги и это потенциальный муж, то женщины готовы на всё – на плохой секс, на бесконечное обслуживание. Мужчины расслабились и смотрят на женщин, как на дешевый товар, который хочет только денег. Много и других причин, это многофакторная проблема.

«Самореализация – ответственное дело»

Психологи любят говорить – делайте только то, что хотите. От вас я тоже слышала эту фразу.

Надо делать то, что тебе хочется, но так профессионально, чтобы тебе за это платили деньги, чтобы это кому-то было нужно. Вот тогда это самореализация. А писать никому ненужные картины и насиловать этим друзей, или писать стихи и пихать всем самиздат - это неинтересно. Самореализация – ответственное дело, ты не можешь ублажать только себя, духовная пища заключается в том, что человек делает что-то для людей, а люди должны это купить. Жить в удовольствие, уехав на Гоа, - это эскапизм, бег от самого себя.

Как женщине совмещать самореализацию и семью?

Многие делят: деньги-успех и счастье-любовь-дети. У меня между успехом и счастьем стоит знак равно. Я счастлива, когда я делаю то, что мне нравится: это и политика, и бизнес, и преподавание, и лекции, и книги. Я окружила себя своими людьми и делаю то, что нужно конкретным людям, не пытаюсь угодить абсолютно всем, это просто невозможно. Когда всё получается, это и есть счастье самореализации.

В личной жизни то же самое. Ты учитываешь интересы других, идешь на компромиссы. Не хочется тебе идти за продуктами, тогда замотивируй себя: иди за продуктами и заодно купи лак для ногтей. Либо предложи мужу пойти в кафе. Всегда должен быть баланс. Главный приоритет - себе, потому что твоя жизнь принадлежит тебе, а не мужу. Когда ты выявила свой интерес, выявляешь интерес близкого человека. Поскольку женщина мудрее, она и ищет баланс.

Сталкиваясь с новой проблемой, как вы на нее реагируете?

Проблемы бывают разными. Я знаю одно: любая первая эмоция длится не более 10-12 минут, в этот момент нельзя принимать никаких решений. В своей новой книге «Рестарт. Как прожить много жизней» я как раз говорю о том, как опустошаться и вновь загружаться, начиная жизнь сначала. О том, что делать с негативными эмоциями, как соединять свое «я» и коллективное «они», а также как соединять увлечение искусством с зарабатыванием денег. Креативное мышление не существует без потребления искусства, а современное поколение об этом забыло, поэтому них мало что получается.

Что вы скажете о счастливых французах и шведах, которые рассуждают о жизни в стиле хюгге, о жизни здесь и сейчас? Насколько это применимо к нам?

Европейцы действительно спокойнее и счастливее, чем мы. И прагматичнее - они заранее планируют, как будут жить, и идут по этой схеме. А мы эмоциональные, взрывные, недисциплинированные, но в этом тоже что-то есть – космическая энергия молодого, не очень опытного ребенка. У нас есть энергия для самореализации. Посмотрите, многие возвращаются в Россию, побывав там, потому что там скучно.

Я же не отрицаю ничего: могу любоваться цветочком и впасть в медитацию, но затем могу быстро выйти из нее и повести себя очень жестко в телефонном разговоре по поводу моей прибыли в проекте. Жизнь меняется каждую секунду, надо соединяться с её потоком.

5 советов Ирины Хакамады:

Мой первый совет – не парьтесь! Заставь свой мозг работать. Быстро восстановить энергию женщине поможет секс. Если эта функция недоступна, примите теплую ванну, накапайте в нее эфирное масло, включите музыку и через 15 минут вы полны сил. Всё можно: пить, курить, есть мясо, сладкое, можно тусить ночами, доходить до ручки, но всё должно быть в меру. Если вам надо помыть пол, а вы не хотите, используйте принцип совмещения: слушайте музыку, танцуйте и мойте пол или мойте пол руками – так вы сделаете еще и зарядку. И так во всём.

5 фактов об Ирине Хакамаде:

1. Родилась 13 апреля в Москве. Отец был японским коммунистом, эмигрировавшим в СССР, мать работала учительницей в школе.

2. Кандидат экономических наук, доцент, политический деятель и бизнесмен. В 2004 г. избиралась на пост Президента России. С 2006 года – бизнес-тренер, автор мастер-классов о том, как быть успешным, преподает в ВУЗах, пишет книги, ведет телепередачи.

3. Счастлива в браке с четвертым мужем - финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Их 21-летняя дочь Мария, родившаяся с синдромом Дауна и пережившая лейкоз, учится в колледже и живет полноценной жизнью. Есть сын от первого брака – Данила.

4. Не верит в приметы, поэтому завела черного кота.

5. Ведёт блог, в котором каждый день делится советами и взглядами на жизнь.