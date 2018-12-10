Вздернутый носик, обворожительная улыбка, большие глаза – Эми настоящая диснеевская принцесса. Однако ради роли она легко может набрать вес и также легко с ним расстаться

Эксперт: Юлия Чехонина

Эми в цифрах:

Возраст 44 года (Родилась 20 августа 1974 г.)

Рост: 162 см

Вес: 53

Ее диета

Актриса дважды поправлялась для ролей: чтобы быть похожей на 76-летнюю даму и чтобы быть похожей на девушку, «которая пьет пиво». Эми говорит, что находится в гармонии со своим телом: «Снижение веса не является моим главным приоритетом». Она не считает калории, но стремится питаться умеренно и сбалансированно: ест больше овощей, фруктов и меньше соли. И хотя Адамс выбирает правильную еду, у нее есть страсть к острой пище. «Для меня три главные ценности в жизни: мексиканская еда, кофе и муж», - признается Эми.

Ее форма

В детстве актриса занималась легкой атлетикой, потом увлеклась балетом. Но в 18 лет она поняла, что профессиональный балет ей не светит. Зато у Эми осталась любовь к бегу: будучи на съемках она часто выходит по утрам на пробежки. Дома актриса занимается фитнесом с личным тренером, но не регулярно, а когда появляется время. Интересно, что после рождения дочери в 2010 году Адамс худела с помощью Pole Dance, танцев на шесте. «Это было эффективно и весело», - вспоминает она.

Ее красота

Она неизменно элегантна, у нее аккуратные локоны и сияющая ухоженная кожа, на которую актриса всегда наносит солнцезащитный крем. Для выхода в свет Эми делает нейтральный мейкап с единственным красным акцентом на губах. «Когда нет съемок и мероприятий, я почти не крашусь. Плотный макияж и обилие укладочных средств не украшают никого», - говорит звезда. Несколько лет назад Эми решила сменить родной светло-русый цвет волос на рыжий. «Я была ужасной блондинкой! Медный оттенок позволил режиссерам увидеть меня с иной стороны», - говорит звезда.

Ее жизнь

Эми Адамс - средний ребенок из семерых, дочь военного. Она появилась на свет в Италии, но итальянского языка не знает. Эми занималась в музыкальном театре и довольно поздно начала сниматься в кино – в 24 года. Сегодня она пятикратная номинантка на «Оскар» и обладательница двух премий «Золотой глобус». Вот уже 18 лет она счастлива в браке с актером и художником Дарреном Ле Галло, пара воспитывает 8-летнюю дочь Авиану.

Комментарий эксперта:

Эми - спортивная девушка, питается умеренно и сбалансированно. Чем больше овощей и фруктов в питании, тем ниже калорийность рациона. Пристрастие к острой пище тоже имеет значение, ведь её много не съешь, в отличие от сладостей. То, что она дважды поправлялась для ролей не следует принимать как пример и повод расслабиться. Доказано: те, кто имеет постоянную массу тела даже при нескольких лишних кило, имеют лучшие показатели здоровья и продолжительности жизни, чем увлечённые чередованием снижения и прибавкой килограммов.

Опубликовано: 8 января 2019 г.