Что не так с мужчинами или куда уходит тестостерон?

СНИЖЕНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА ВСЕГДА СЧИТАЛОСЬ ПРИЗНАКОМ СТАРЕНИЯ. ОДНАКО ВСЕ ЧАЩЕ ЭТА ПРОБЛЕМА ВСТРЕЧАЕТСЯ У МОЛОДЫХ. ЧТО ЖЕ ГУБИТ ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ ГОРМОН?

Эксперт Андрей Сергеевич Лычагин, кандидат медицинских наук, уролог-андролог, руководитель отделения инновационных технологий в области андрологии и урологии.

Мужское и женское

Самый главный враг тестостерона - лишний вес и связанные с ними метаболические нарушения. В исследовании сотрудников Массачусетского университета было показано, что значительное увеличение массы тела снижает уровень тестостерона, как дополнительно прожитые десять лет жизни.

Жировая ткань представляет собой гормонально активный орган, который способен синтезировать эстрогены из подручных материалов. В организме мужчины таким материалом становится тестостерон. С помощью особенного фермента происходит последовательная трансформация тестостерона в эстрадиол. Казалось бы, и что тут страшного? Но эти гормоны являются антагонистами, поэтому повышенное производство второго подавляет продукцию первого.

Другими словами, чем больше женских гормонов циркулирует в организме представителя сильного пола, тем меньше мужских, что самым плачевным образом отражается его на физическом и психическом состоянии. Мужчина теряет мышечную массу, энергичность, полнеет, страдает от резкой перемены настроения и даже депрессии.

Справедливости ради, надо отметить, что процесс трансформации тестостерона в эстрадиол необходим для многих функций, в том числе поддержания водно-солевой баланса. Важно правильное соотношение мужских и женских половых гормонов.

Около 10 лет назад было опубликовано масштабное исследование, показавшее что с 1987 по 2004 год уровень тестостерона у мужчин упал на целых 17%.

Больной 21 век

Ожирение в свою очередь - результат «больного» образа жизни 21 века. Избыточное питание, стрессы, гиподинамия (она же болезнь офисного сидельца) – всё это факторы риска набора лишнего веса и снижения тестостерона. Сюда же можно включить вредные привычки, в особенности злоупотребление алкоголем. Ведь в состав некоторых спиртных напитков, в частности пива, входят фитоэстрогены, которые представляют собой аналоги эстрогенов и способствуют угнетению выработки тестостерона.

Каждый из этих факторов сам по себе может послужить триггером для упадка мужского гормона, а уж если они соберутся вместе… Вот как комментирует ситуацию Андрей Лычагин: «К снижению уровня тестостерона в первую очередь приводят стрессы и неправильное питание. При этом первое часто неразрывно связано со вторым: стрессы мы любим заедать или запивать алкоголем, двигаемся мало, особенно если работа сидячая и не связана с физическими нагрузками. И как следствие, - отложения жира, который превращается в эндокринный орган. Этот жир начинает забирать на себя тестостерон и ароматизировать его до эстрадиола. Так уровень основного мужского гормона в крови падает».

Во сне сила

Стресс имеет и прямое гормональное влияние на уровень тестостерона. Когда мужчина находится в напряженной ситуации, будь то боязнь потерять работу или быть исключенным из учебного заведения, у него начинает вырабатываться кортизол – гормон страха. Кортизол является еще одним антагонистом тестостерона, и когда уровень первого зашкаливает, второй стремиться ко «дну». Наиболее серьезное снижение мужского гормона наблюдается в случае хронического стресса.

Однако, к похожему эффекту может привести и регулярный недостаток сна. По данным Чикагского университета, у мужчин, которые спят в среднем 5 часов в сутки, уровень мужского гормона на 15% ниже, чем у тех, кто спит положенные 7-8 часов. Поскольку практически весь тестостерон вырабатывается ночью в фазе глубокого сна. Прав был Добрыня Никитич, богатырь всея Руси: «Во сне сила. И у того ее больше, кто спит крепче».

Пластик долой!

На снижение секреции тестостерона влияют и «неправильные» условия окружающей среды, в том числе химические загрязнения и все то, что приводит к нарушению работы эндокринной системы. Это могут быть предметы быта, косметика и даже еда, «напичканная» эстрогенподобными гормонами, рассказывает доктор Лычагин. К ним относятся фитоэстрогены и ксеноэстрогены. Хотя первые имеют природное растительное происхождение, а вторые промышленное, принцип действия у них одинаков: они связываются с теми же рецепторами, что и эстрогены.

В настоящее время лучше всего изучено влияние фитоэстрогенов, содержащихся в сое и соевых продуктах (молоке, сыре тофу, мясе, мука, твороге и соевом соусе). Они действуют, как слабые антиандрогены, то есть уменьшают влияние мужских половых гормонов.

Но фитоэстрогены - это еще полбеды по сравнению с ксеноэстрогенами - парабенами и фталатами. Они широко используются при изготовлении изделий из пластика и самых разных косметических средств. Негативное действие этих веществ показано для органов мочевыводительной, эндокринной, нервной и особенно репродуктивной системы (вплоть до недоразвития яичек у младенцев). «Поэтому надо стараться минимизировать контакт с пластиком (фталаты). Покупайте воду в стекле, не разогревайте в микроволновке еду в пластике», - резюмирует Андрей Сергеевич.

Отец семейства

Помимо физиологических факторов, влияющих на количество тестостерона, большое значение имеют социальные. В последние 20 лет под влиянием культуры и воспитания у мужчины существенно изменилась половая ролевая модель. Если раньше он был охотником и завоевателем, то сейчас стал примерным семьянином и отцом семейства, словом, «одомашнился».

Брутальные, агрессивные и сексуально активные мужчины - редкость. Теперь в цене другие мужские качества – верность, отзывчивость и терпеливость. Мужчины с удовольствием участвуют в партнерских родах и с головой погружены в заботливое отцовство. Отсюда и снижение главного мужского гормона. Известно, что в организме мужчин, у которых есть дети, уровень тестостерона в среднем ниже, чем у бездетных. При этом чем заботливее ведет себя отец, тем существеннее падает у него тестостерон. «Это подтвердил эксперимент ученых из Университета Мичигана, в котором приняли участие мужчины и их годовалые дети. Ребенка разлучали с родителями на 3 минуты, после чего в комнате появлялся папа, успокаивал малыша и в течение ближайших 15 минут пытался научить его чему-нибудь сложному. Тем временем ученые наблюдали за поведением отца, оценивали, насколько тот был терпеливым и отзывчивым. Оказалось, что у самых заботливых отцов уровень гормона снижался сильнее, чем у остальных мужчин», - рассказывает доктор Лычагин.

Удивительно, но родительство делает сильный пол чуть менее сильным. Хотя, если присмотреться, в этом есть своя логика: высокий уровень тестостерона для отца семейства – это только обуза. Того и гляди, его «дурное влияние» еще уведет папу налево– подальше от прямых родительских обязанностей.

Все в зал!

Самый надежный способ повысить уровень тестостерона - сбросить лишний вес и нарастить мышечную массу. «Если уменьшится количество лишних килограммов, улучшится соотношение тестостерона к эстрогену в крови и, тем самым, автоматически снизиться риск возникновения мужских проблем», - объясняет доктор Лычагин. Эксперты считают, что продуктивнее всего, с точки зрения «прокачки» тестостерона, упражнения с отягощением. Главное не перестараться. Чрезмерная физическая нагрузка, изнуряющая организм, может привести к обратному эффекту – снижению главного мужского гормона. Так, ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что спортсмены, регулярно бегающие на большие дистанции (свыше 40 км), имеют заметно более скромный уровень тестостерона, чем бегуны на короткие расстояния. Объясняется этот факт стрессом, которому подвергают себя любители длительных забегов.

Когда слишком много - тоже плохо

Часто в погоне за тестостероном и красивым мускулистым телом, мужчина решает этот самый тестостерон себе искусственно «добавить». Однако, практика показывает, что применение анаболических стероидов нарушает баланс между тестостероном и эстрадиолом. В этом и состоит основное отличие естественных тренировок и использования «фармы». «Когда мужчина ходит в зал, в егог организме запускается много биохимических процессов, которые благоприятно сказываются на организме и в том числе на росте собственного, эндогенного тестостерона. А на «фарме», красивой получается только оболочка, и то в первое время. При чрезмерном уровне тестостерона (а с «анаболиками» всегда так бывает), происходит сбой гормональной системы. Организм начинает бороться с избытками тестостерона, процессы трансформации усиливаются! Повышается уровень эстрадиола . И, как следствие, снижается либидо», - комментирует Андрей Сергеевич.

Витамин D и репа

Второй по важности пункт в борьбе за мужскую силу – здоровое питание. Необходимо обеспечить организм правильным «топливом», повышающим тестостерон, в том числе витаминами и минералами. В первую очередь - витамином D, который еще иногда называют гормоном D, так как он участвует в синтезе стероидных гормонов. «Неслучайно так модна и популярна сейчас средиземноморская диета. Она богата овощами и зеленью, выращенными под солнышком и напитанными витамином D. Возможно, в этом и кроется секрет высокого тестостерона и любвеобильного темперамента итальянцев, испанцев и прочих южных мачо. Нам же, «северянам», питающимся продуктами из теплицы и редко видящим солнце, нужно дополнительно принимать витамин D, а также аминокислоты цинк и селен», - советует доктор Лычагин. В списке рекомендованных продуктов также значатся: капуста всех сортов (кочанная, цветная, брюссельская), брокколи, редис, репа, а также продукты, богатые белком. Вопреки распространенному мнению, не морской, а именно животный белок наиболее эффективен для повышения уровня тестостерона. На втором месте морепродукты - они содержат строительный материал для мужского полового гормона. Особенно ценны: лосось, креветки, устрицы, форель, краб.

В последние десятилетия уровень тестостерона постепенно снижается – печально, но факт. К счастью, этот процесс обратим, стоит лишь приложить усилия. И мужчины обязательно с этим справятся. В конце концов, они же – сильный пол.

Мастер на все руки Роль тестостерона не исчерпывается репродуктивной функцией, мужественностью и завидным либидо, он имеет решающее значение для здоровья костей, мышц, сердца, сосудов и основных метаболических процессов в организме. Уже выявлена прямая связь между снижением тестостерона и возникновением различных недугов у мужчин. Например, ученые из Мичиганского университета обнаружили, что пациенты с низким уровнем мужского гормона обычно страдают артритом, гипертонией и диабетом 2 типа. Снижение его выработки самым серьезным образом отражается на умственных способностях сильного пола. «В ряде исследований уже подтверждено, что тестостерон является нейропротектором, и его недостаток может привести к ухудшению памяти, болезни Альцгеймера и другим когнитивным нарушениям», - говорит Андрей Лычагин. Кроме того, мужчины с низкими показателями мужского гормона часто испытывают эмоциональные расстройства: скачки настроения, тревогу, депрессию. Образно говоря, теряют боевой дух.

Уколы мужественности Когда «прокачать» тестостерон не удается, на помощь может прийти гормонозаместительная терапия. «Ее бояться не нужно. Но заниматься этим должен специалист. Не тренер в спортивном зале, а именно доктор, который с учетом вашего исходного уровня мужских гормонов, подбирает терапию. При успешной нормализации тестостерона, мужчину плавно переводят на выработку своего собственного гормона, эндогенного тестостерона. Без «пиков» и «скачков». Правильно «выйти» из гормональнозаместительной терапии так же важно. Наш организм очень умный. Слишком высокий тестостерон, сразу будет трансформироваться в эстрадиол. И можем возникнуть обратный эффект, как в случае приема анаболиков Гормональнозаместительная терапия – очень эффективный способ коррекции андрогенного дефицита, но, как у любого вмешательства, у этого метода есть свои ограничения. Поэтому сначала нужно комплексно и детально исследовать состояние пациента», - предупреждает доктор Лычагин.

Опубликовано: 25 октября 2018 г.