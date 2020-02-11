Тостадос с курицей и авокадо

4 порции, в каждой 282 ККАЛ
Понадобится:
3 авокадо
4 больших тортильи
4 куриных грудки
1 лайм
1 кубик овощного бульона
1 баночка греческого йогурта
Для соуса сальсы
200 г отварной фасоли
1 пучок кинзы
1 пучок зеленого лука
2 помидора
2 ст. л. оливкового масла
Что делать:
Отварить куриные грудки с бульонным кубиком, остудить и разделить мясо на волокна. Помидоры разрезать пополам. Мелко нарезать лук. В миске смешать все ингредиенты с черной фасолью и оливковым маслом, посолить. Затем из каждой лепешки вырезать по три небольших кружка. Обжарить их до золотистого цвета. На каждый выложить сальсу, затем – куриное мясо, на него – ломтики авокадо. Сбрызнуть соком лайма. Подавать с греческим йогуртом и острым соусом.
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