Тостадос с курицей и авокадо

4 порции, в каждой 282 ККАЛ

Понадобится:

3 авокадо

4 больших тортильи

4 куриных грудки

1 лайм

1 кубик овощного бульона

1 баночка греческого йогурта

Для соуса сальсы

200 г отварной фасоли

1 пучок кинзы

1 пучок зеленого лука

2 помидора

2 ст. л. оливкового масла

Что делать:

Отварить куриные грудки с бульонным кубиком, остудить и разделить мясо на волокна. Помидоры разрезать пополам. Мелко нарезать лук. В миске смешать все ингредиенты с черной фасолью и оливковым маслом, посолить. Затем из каждой лепешки вырезать по три небольших кружка. Обжарить их до золотистого цвета. На каждый выложить сальсу, затем – куриное мясо, на него – ломтики авокадо. Сбрызнуть соком лайма. Подавать с греческим йогуртом и острым соусом.

Опубликовано: 3 марта 2020 г.