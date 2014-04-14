Окрашивание яиц: 5 эко-способов

Как красить яйца экологичными способами? У яичной скорлупы пористая структура, и химические красители легко добираются до белка. Есть способы покрасить яйца к Пасхе без вреда для здоровья!

Сделать праздник нарядным и разноцветным можно и с помощью простых продуктов, которые есть в каждом доме. Совсем не обязательно красить яйца красителями промышленного изготовления, ведь зачастую краска проникает так глубоко, что даже после очистки яйцо бывает цветным. Особенно актуальны способы экологичного окрашивания яиц для аллергиков и тех, у кого в семье есть маленькие дети.

Вы думаете, что покрасить яйца луковой шелухой – единственный способ разукрасить ваш пасхальный стол? А вот и нет! Синий, лиловый, зеленый, красный и желтый – такие цвета можно получить из продуктов, хранящихся у вас на кухне.

Свекла для покраски яиц

Для получения изумительного розово-лилового цвета скорлупы нужна свекла. Почему бы не сделать вкусный свекольный салат с черносливом и грецкими орехами или винегрет к праздничному столу? А воду, в которой варилась свекла, можно использовать для крашенок! Опустите уже вареные яйца в горячий или теплый свекольный отвар и оставьте на ночь. Утром аккуратно достаньте яйца столовой ложкой и оботрите каждое яйцо сухим полотенцем, а затем отполируйте салфеткой, пропитанной растительным маслом.

Приложите к яйцу перышко или листочек петрушки, положите яйцо в чистый капроновый носочек, чтобы зафиксировать заготовку, и завяжите сверху узелок. Опустите яйца в свекольный отвар на ночь – получится белый рисунок на розово-лиловом.

Необычный эффект

Очень красивый синий цвет дает отвар краснокочанной капусты. Есть два метода окрашивания яиц – холодный и горячий. Вы можете просто сварить яйца в капустном отваре, или положить в натуральный краситель из капусты уже готовые яйца и оставить их на ночь краситься. Для приготовления натурального синего красителя для яиц нужно мелко порубить кочан красной капусты и опустить их в 0,5 литра горячей воды, добавить 3 столовые ложки белого уксуса и дать смеси настояться в течение 10 часов. В растворе, полученном после замачивания капусты, выдержать вареные яйца. Можно поступить проще – сварить капусту, процедить полученный отвар, затем сварить и остудить в нем яйца.

Обмотайте яйцо нитками разной толщины в произвольном порядке или плотно наденьте на яйцо чулок с крупной сеткой и покрасьте в капустном отваре – получится красивый белый или голубой узор на синем фоне.

Куркума дает золотистый цвет

Красивый золотистый цвет дает настой куркумы. Для приготовления натурального желтого красителя вскипятите воду и добавьте в нее 3 столовые ложки порошка куркумы, дайте повариться минутку. В этом растворе можно сварить яйца или вымочить уже готовые. Для получения глянцевого эффекта, который очень красиво будет смотреться на таких золотых яичках, не забудьте отполировать сухую скорлупу масляной салфеткой.

Сделайте для желтых яиц заготовки из цветного картона или фетра – красные клювик, хохолок, желтые крылышки и черные глазки. Приклейте к остывшему яйцу с помощью клейстера. Такие забавные цыплятки особенно понравятся детям.

Зеленый цвет

Для получения насыщенного зеленого цвета яиц хозяйки используют зеленку, отвар шпината, петрушки или крапивы с добавлением уксуса. Можно покрасить яйца в зеленый цвет и c помощью тех компонентов, которые были описаны выше – сначала красим яйца в куркуме, а потом в отваре краснокочанной капусты. Преимущество этого метода в том, что вы сможете сами выбрать насыщенность цвета.

Обмотайте яйцо изолентой или пластырем по спирали, а потом опустите их в капустный отвар – получатся зеленые яйца с желтыми пружинками. Можно из пластыря сложить традиционные буквы ХВ.

Окрашивание яиц в луковой шелухе

Луковую шелуху залить водой, довести до кипения и дать настояться 8-10 часов. В полученном отваре сварить и остудить яйца. Чем больше будет луковой шелухи, тем насыщеннее получится цвет. Если вы не копили шелуху, как в старые времена, можно почистить 1 кг лука, сложить его в контейнер и убрать в холодильник, где он сможет храниться около двух недель.

С помощью акриловых красок и зубной щетки можно сделать необычный узор на крашенках – обмакните щетку, например, в оранжевую краску, и проведите пальцем по щетине, чтобы создать брызги. Получится рисунок в крапинку, как у перепелиных яиц.

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Некоторые нюансы:

Чтобы яйца не лопнули во время варки, не кладите их в кастрюлю холодными – перед варкой подержите их в теплой воде в течение 15-30 минут.

Перед окрашиванием яиц хорошенько помойте их с мылом, чтобы скорлупа окрасилась равномерно.

Для окрашивания лучше использовать яйца с белой скорлупой.

Чтобы придать глянцевый блеск крашенкам отполируйте поверхность скорлупы салфеткой, пропитанной растительным маслом.

Для украшения пасхальных яиц можно использовать рисовые зерна, колотый горох, разноцветные нитки, атласные или кружевные ленты. Немного фантазии и это уже не просто красивое пасхальное яичко, а настоящий шедевр!