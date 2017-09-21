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Тонкости заморозки: 8 хитростей

Известно, что овощи, фрукты и зелень при заморозке сохраняют свои вкусовые качества и витамины. Но только если делать это правильно.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 28 сентября 2017 г.
Тэги: здоровое питание, рецепты полезной еды

Держи его!

Витамин С начинает разрушаться уже при очистке плодов, поэтому лучше это делать перед самой заморозкой. Еще витамин С растворяется в воде, поэтому овощи, фрукты и зелень я стараюсь мыть быстро. Аскорбиновая кислота разрушается, если овощи медленно нагреваются, поэтому при бланшировке лучше бросить их сразу в кипящую воду на 1-3 минуты.

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Добавь пара

Перед заморозкой бланширую все овощи, кроме перцев, кукурузы и томатов. Главная цель бланшировки – сохранить первозданный вид и аромат овощей. Плюс плоды, побывавшие пару минут в кипящей воде или на пару, не портятся, из них удаляются вредные микроорганизмы и пестициды. После кипятка овощи быстро кладу в воду со льдом, а затем сушу их в полотенце, режу и замораживаю.

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Шоковая температура

Замораживаю продукты так, чтобы было удобно их употреблять: вытаскиваю косточки и семечки, режу, порционно укладываю в пакеты и контейнеры. Охлаждаю в холодильнике, а уже затем - в морозилку на -18 градусов. Если температура выше, то овощи заморозятся неравномерно, на поверхности появятся кристаллики льда, которые могут разорвать кожуру - сок вытечет, овощ потеряет вкус и цвет.

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В черном списке

Замороженный сырой картофель противен на вкус. Он становится сладким и совершенно непригодным к употреблению. Если заморозить отварной картофель, то он будет скользким и таким же противным. Теоретически можно заморозить полу готовый картофель, но я больше с ним экспериментировать не хочу.

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Свежая зелень

В первый раз моя замороженная зелень просто почернела. Теперь действую по правилам: укроп, петрушку и кинзу предварительно мою в миске, но не под напором воды! Затем просушиваю, режу мелко и раскладываю в контейнер или небольшие пакетики. Можно заморозить небольшие порции зелени в кусочках льда – красиво получается.

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Пакетики с овощами

Перец очищаю от семян и складываю один в другой – для фаршировки. Часть перцев вместе с кабачками режу для рагу. Цветную капусту и брокколи разбираю на соцветия и бланширую в подсоленном кипятке 2 мин. Зеленый горошек вынимаю из стручков, раскладываю по пакетам и отправляю в морозилку. Морковь тру на терке, раскладываю в пакеты, а часть морковки бланширую и нарезаю кубиками.  

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И суп готов!

Мои овощные смеси получше магазинных. Для лечо режу: перец, помидоры, лук, кабачки, морковь. Мексиканская смесь: кукуруза, горошек, спаржевая фасоль, перец, морковь, рис. Рататуй: перец, баклажаны, цуккини, лук. Для борща - контейнер с тертой свеклой и морковью, мелко нарезанным луком и зеленью. Важно запомнить - помидор не подвергают тепловой обработке перед заморозкой. Можно маленькие помидорки выложить на блюдо и заморозить, а затем сложить в пакеты.

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Ягодная поляна

Чтобы заморозить клубнику целой, надо разложить ее на доску, покрыть пленкой, заморозить и пересыпать в контейнер, можно засыпать сахаром или залить сиропом. Клубничное пюре с сахаром герметично закрываю. Точно также россыпью или в виде пюре замораживаю малину, клюкву, ежевику, смородину, чернику, вишню. Сливы, абрикосы, персик можно заморозить дольками, послойно пересыпав сахаром. Чтобы порезанные и очищенные яблоки и груши не темнели, держу их 20 мин в воде с лимонной кислотой.

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Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 28 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Тонкости заморозки"

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