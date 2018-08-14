Победить мокрые подмышки навсегда!

Можно выглядеть идеально, но мокрые подмышки все испортят. А может, просто удалить потовые железы?

Все люди потеют по-разному. Испанские ученые провели эксперимент – заперли в комнате с температурой плюс 26 градусов 10 человек в серых футболках. Через 20 минут у кого-то футболки остались абсолютно сухими, часть волонтеров старались не поднимать руки из-за мокрых подмышек, а ещё на нескольких футболки были хоть выжимай. Конечно, на степень потливости влияют количество выпитой жидкости, наличие лишнего веса и другие факторы, но главный из них – склонность к гипергидрозу: количество потовых желёз, глубина их залегания и уровень активности.

Повышенная потливость (гипергидроз), бывает двух видов – генерализованный, для которого характерна общая потливость и местный, при котором сильно потеют подошвы, ладони или подмышки. Если первый является признаком какого-либо системного заболевания или хронической инфекции и сам по себе не лечится, то второй вариант связан с вегето-сосудистой дистонией, особенностью анатомии и физиологии потовых желез. Именно этот вариант заболевания успешно лечат. Так стоит ли уменьшать потоотделения с помощью медицинского вмешательства.

1. Инъекционное введение препаратов ботулотоксина в сильно потеющие места.

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Первый и один из самых распространённых методов лечения гипергидроза. Лекарство сделано на основе одного из самых сильных ядов - ботулотоксина. Считается, что 2-ух килограммов этого яда достаточно, чтобы прекратить существование человечества. Такие препараты не могут решить проблему навсегда, но их достаточно, чтобы на некоторый период заблокировать иннервацию определенного участка тела. При введении в зону потовых желёз через один-пять дней наступает эффект – выраженное снижение продукции пота в результате нарушения иннервации потовых желёз.

Против

Действия препаратов на основе ботулотоксина хватает на 8-9 месяцев, значит, потребуется повторное посещение врача для следующей инъекции. Они достаточно болезненны, и многие отказываются от повторного лечения. Кроме того, эти препараты довольно часто вызывают как местные, так и общие аллергические реакции. И еще одно грозное осложнение – в случае неточного введения может пострадать плечевое нервное сплетение, в результате развивается плечевая плексопатия – нарушение иннервации руки. Пациент может утратить возможность поднимать ее вверх на весь срок действия препарата.

2 . Липосакция подмышечной области

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Проводится так же, как и липосакция на других зонах: через небольшой прокол в подмышке, в мягкие ткани вводится небольшая трубка, которая методично отслаивает и разрушает жировую ткань вместе с потовыми железами и нервами. Затем все высасывают через тот же инструмент и успевшая надоесть за долгие годы фабрика пота разрушена. Похожим по технике является и другой метод лечения – кюретаж, при этом используют другой инструмент и разрушают не жировую ткань, а все подкожные структуры подмышечной области.

Против

На месте операции может образоваться гематома. А осложнения в виде боли, уплотнений, ограничения движений нередко сохраняются на протяжении двух-трёх недель.

Через несколько лет нервы могут вновь прорасти к оставшимся неповреждёнными потовым железам и проблема повышенной потливости частично или полностью вернётся. Поскольку липосакция - это прежде всего удаление жира, метод не подходит худым и стройным людям.

3 . Эндоскопическая симпатэктомия

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Нервы, иннервирующие потовые железы подмышек идут от мощного симпатического ствола в грудной полости. Если их клипировать, значимого вреда организму не будет, зато продукция пота значительно уменьшиться. Раньше операцию проводили открыто, что для борьбы с потом это было слишком рискованно. Сейчас её проводят через два-три сантиметровых прокола, которые через год не обнаружит даже опытный глаз. И выписывают домой на третьи сутки. Эффективность операции близка к 100%, риск рецидива ниже, чем после липосакции и кюретажа, что делает её самым эффективным методом лечения гипергидроза.

Против

Несмотря на малоинвазивную технику, эндоскопическая симпатэктомия - это всё таки операция, сопряжённая пусть с небольшими, но рисками. Она проводится под наркозом, в редких случаях возможны кровотечения и травмирования окружающих структур, что не исключает перехода на «открытую» операцию. Плюс риск развития компенсаторного гипергидроза, при котором начинают усиленно потеть другие участки тела. Если он выражен слабо, потоотделение можно подавить с помощью антиперсперантов местного применения или провести инъекцию препартов ботулотоксина, но в ряде случаев приходится идти на повторную операцию и снимать с нервных стволов ранее установленные клипсы.

Резюме

Иногда хирургическое лечение оказывается единственным способом избавления от повышенной потливости. Если человек готов рассматривать такую возможность, значит проблема, что называется, «допекла». Инъекции препаратов ботулотоксина - самый недорогой и малотравматичный метод. Но его хватает максимум на год, а затем требуются повторные болезненные уколы.

Липосакция и кюретаж сопряжены с «хвостом» из запланированных местных осложнений, который может достигать двух-трёх недель, да и риск рецидива около 30%.

Эндоскопическая симпатэктомия считается самым радикальным и наиболее эффективным методом лечения, но и после него случаются рецидивы, кроме того существуют проблема компенсаторного гипергидроза. Но когда консервативные средства неэффективны, стоит посоветоваться с опытным специалистом, взвесить все за и против и подобрать наиболее подходящий метод лечения.