Осенью многие начинают мёрзнуть. И не то, чтобы холодно, но как-то зябко. Почему ?

Если вы замечаете, что в сентябре на вас появляется шарф, в октябре – перчатки,вы всё время порываетесь прикрыть едва расстёгнутый ворот и перевести кондиционер в режим отопления, возможно, за окном слишком холодная осень. Ноесли остальные при этом не мёрзнут, да и вы сами раньше не замечали за собой особой мерзлявости, впору попробовать найти причину.

Потеря массы тела

Жирок греет – народная мудрость, как всегда, зрит в корень. Полные люди легче переносят холод и реже испытывают ощущение зябкости – это многократно доказано исследованиями учёных. Не удивительно, ведь у них под кожей скрывается мощная жировая электростанция, расщепление жира выделяет большое количество внутреннего тепла. Чем не могут похвастаться худые, субтильные личности. Поэтому если вы сели на диету и потеряли более 10 килограммов, теплообмен организма обязательно изменится. Теперь вам необходимо одеваться теплее, чем раньше.

Что делать? Если вы похудели, прислушайтесь к ощущениям организма ранней осенью. Скорее всего, вы стали испытывать холод в той ситуации, когда раньше даже и не подумали бы утеплиться. Что же, теперь придётся раньше доставать с полки зимние вещи.

Курение

Помните, ещё в советском школьном учебнике по биологии было тепловое изображение ладони курильщика до и после курения. Температура кисти значимо снижалась после каждой выкуренной сигареты. Такой эффект вполне объясним – генерализованный спазм сосудов, вызванный никотином, дополняется рефлекторным сужением артерий кисти за счёт близко расположенного очага горения. Это нам кажется, что температура до плюс 800 (!) градусов Цельсия в нескольких сантиметрах от кисти это нормально, организм же начинает быстро снижать температуру находящихся рядом с огнём участков нашего тела.

Что делать? Если не хотите мёрзнуть после каждой выкуренной сигареты, постарайтесь как можно дальше отодвинуть её от пальцев. Некоторые используют мундштук, кто-то переходит на электронные девайсы, где температура горения ниже. Но самый эффективный способ – бросить курить.

Анемия

Снижение уровня гемоглобина может иметь множество причин, но симптомы будут всегда характерны. Основные – это бледность, вялость, повышенная утомляемость, одышка и постоянное ощущение зябкости, холодные руки и ноги.Конечно, нас, прежде всего, интересует ситуация, когда раньше таких симптомов не было, и вот они появились. Самая частая причина анемии в наши дни – железодефицит, развивающийся из-за нехватки железа в пище, нарушения его всасывания или обмена. Первое чаще всего наблюдается у веганов, вегетарианцев и придерживающихся строгих диет для снижения веса, второе – у людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У женщин на первом месте потеря гемоглобина из-за обильных выделениями во время месячных.

Что делать? Сдать общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и эритроцитов. Важно также сдать кровь на железо и его переносчики (трансферрин, ферритин), так как даже при нормальном уровне железа может наблюдаться «скрытый» железодефицит.

Нейроциркуляторная дистония

Та самая, которую раньше называли вегетососудистой. Нарушение координации между нервной системой и сосудами приводит к нарушению важного баланса. Результат – немотивированные спазмы и расширения артерий и капилляров, особенно выраженные на фоне эмоциональных переживаний и стрессов. В результате человека то бросает в пот, то вынуждает кутаться в плед, в, казалось бы, тёплый день. Считается, что НЦД больше подвержены подростки, девушки с лабильной нервной системой и женщины в перименопаузе.

Что делать? От неприятных симптомов помогают избавиться занятия спортом, закаливание и приём легких успокоительных. А вот курение, алкоголь и постоянные стрессы усиливают неприятные ощущения.

Атеросклероз сосудов

Сужение сосудов атеросклеротическими бляшками приводит к нарушению кровоснабжения конечностей – руки и ноги начинают мёрзнуть. Если анемия больше затрагивает женщин, то здесь другой половой вектор, типичный пациент с атеросклерозом сосудов это мужчина-курильщик за пятьдесят. В первую очередь страдают сосуды ног, и зябкость стоп нередко бывает первым симптомом заболевания.

Что делать? Обнаружить коварные бляшки поможет УЗДГ артерий - ультразвуковое исследование, способное оценить не только диаметр сосудов, но и скорость кровотока. При обнаружении бляшек в наши дни существуют различные методы лечения – от приёма сосудорасширяющих препаратов до стентирования и открытой хирургии.

Болезнь Рейно

Про это заболевание до сих пор спорят учёные – единого мнения, почему на фоне полного здоровья у человека возникает преходящий спазм артерий пальцев до сих пор нет. А количество новых случаев ежегодно увеличивается. Сначала заболевшего (точнее заболевшую, соотношение женщин и мужчин составляет 5:1) беспокоят зябкость, особенно сильно мёрзнут пальцы на руках, затем присоединяется характерный симптом – один или несколько пальцев становятся не просто бледными, а буквально белеют. Это продолжается от нескольких минут до нескольких часов, а потом проходит без следа – до следующего приступа. Если заболевание не лечить, со временем развивается некроз ногтевых фаланг пальцев – они чернеют и в прямом смысле отваливаются.

Что делать?

Для начала держать руки в тепле – доказано, что провоцирующим фактором спазматического приступа является холод. Для многих этого оказывается достаточно, но? если болезнь прогрессирует, доктор назначит курсовой приём специальных лекарств. Диагностика и лечение болезни Рейно – прерогатива врача-ревматолога.

Опубликовано: 21 января 2020 г.