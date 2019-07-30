Зубная паста – каждому своя

Многие покупают одну зубную пасту для всех членов семьи. А ведь каждому нужна своя.

В существующем многообразии сложно разобраться: зубные пасты отличаются по своему составу и назначению. Наиболее популярны: противокариозные, десенситивные, отбеливающие и противовоспалительные.

Противокариозные зубные пасты

К ним относятся обычные гигиенические пасты с профилактическим антикариозным эффектом, которые подходят для здоровых зубов. Они могут иметь в своем составе различные сочетания фторидов (фторид натрия, олова, аминофторид, монофторфосфат натрия и т.д.), либо соединения кальция (цитрат, лактат, пантотенат, глицерофосфат кальция, гидроксиапатит и т.д.). Само название этих зубных паст определяет и их назначение – не допустить развитие кариеса.

До сих пор не утихают споры начет фтора и кальция в составе. Большинство специалистов сходятся во мнении, что именно фториды в зубных пастах наилучшим образом снижают риск развития кариеса и укрепляют эмаль. Фтор - это газ, который вводят в зубную пасту, соединяя с другими элементами и получая твёрдые вещества - фториды. Они способны уничтожать бактерии, вызывающие кариес, а также укрепляют зубную эмаль.

Взрослым людям дантисты рекомендуют пасту с фтором 1350–1500 ppm (количество частей вещества). Детям - от 1000 ppm. Количество пасты на щётке должно быть размером с горошину. После фторирующей зубной пасты желательно не пить и не есть в течение 30 минут.

В то же время фтор содержится в некоторых продуктах питания и водопроводной воде. Суточная норма фтора не должна превышать 3 мг в сутки. Достаточно выпивать 2 литра воды в день, чтобы полностью покрыть потребность организма в веществе. Когда фтора слишком много, он накапливается в эмали, запускается процесс разрушения – флюороз. Он проявляется белесыми пятнышками на зубной поверхности, хорошо видными при дневном освещении. В этом случае паста с фтором категорически противопоказана.

Не покупайте пасту с вредными компонентами: 1. Лаурилсульфат натрия (пенообразователь), кокосульфат натрия – они «впитываются» в слизистую и плохо выводятся из организма, могут вызывать нарушение функций отдельных органов при переизбытке. 2. Триклозан, метронидазол, биклотимол – эти вещества-антибиотики стоит избегать, они убивают здоровую микрофлору ротовой полости. Применять без назначения врача не рекомендуется. 3. Хлоргекседин, гекседин – эти антисептики могут входить в некоторые виды паст, их следует применять курсами только по совету врача.

Отбеливающие зубные пасты

Самый частый вопрос на приеме у стоматолога – какая отбеливающая зубная паста самая эффективная? Многие хотят с помощью пасты добиться осветления зубов, аналогичное отбеливанию в клинике.

Отбеливающие зубные пасты позволяют очистить зубной налёт за счёт высокой абразивности (RDA - Relative Dentin Abrasivity), то есть в ней более крупные и грубые частицы (RDA свыше 250), полирующие зубную эмаль. То есть, осветление происходит за счёт травмирования. Поэтому чрезмерное использование таких паст может привести к повышенному истиранию эмали, микротрещинам и повышенной чувствительности зубов. Такие зубные пасты подходят не всем, применяются курсом или дважды в неделю в чередовании с обычными пастами. Не стоит обманываться и ждать от паст «ослепительного» результата - в домашних условиях этого добиться нельзя. Обычно цвет зубов восстанавливается лишь до естественной белизны, которая у каждого своя. Для поддержания естественной белизны зубов без ущерба их целостности можно использовать зубные пасты с ферментами (бромелаин, папаин и др.). Они низкоабразивны и подходят для ежедневного гигиенического ухода.

Нередко можно встретить пасты, которые якобы содержат компоненты, растворяющие зубной налет, но стоматологическое сообщество ставит этот факт под сомнение.

Десенситивные зубные пасты

Они снижают чувствительность зубов. Принцип действия заключается в том, что в их составе минимум абразивных соединений и максимум элементов, восстанавливающих проблемную зубную эмаль. Эти пасты позволяют уменьшить или полностью устранить болевую реакцию на раздражители (холодная вода, воздух и т.д.). Например, в результате злоупотребления отбеливающими зубными пастами, либо после профессионального отбеливания. В ряде случаев могут быть трещины на эмали, либо она от природы имеет тонкую структуру: оттенок от белого до прозрачного ближе к режущему краю. С одной стороны такой цвет эмали – это эстетично, но с другой – могут возникнуть проблемы с гиперчувствительностью зубов при определенных условиях.

Противовоспалительные

Этот вид зубных паст самый распространенный. Он имеет спрос у людей, имеющих проблемы с дёснами. За последние 10 лет болезни тканей пародонта помолодели настолько, что серьезные воспалительные процессы в десне встречаются уже не после 40-45 лет, а в возрасте 15-20 лет, когда на фоне обильного зубного камня и налёта десна становится рыхлой, десневые сосочки увеличиваются в несколько раз и при малейшем прикосновении болезненно кровоточат.

После профессиональной гигиены полости рта всегда требуется подобрать зубную пасту, которая помогает устранить кровоточивость десны и неприятный запах изо рта. Поэтому следует отдать предпочтение зубным пастам, содержащим антисептики, биологически активные соединения, антимикробные компоненты или ферменты. Часто такие пасты комбинируют данные соединения.

Хлоргексидин, триклозан, гексидин и биосол направлены на устранение патогенной микрофлоры.

Ферменты в зубных пастах растворяют зубной налет и обладают бактерицидных эффектом.

Солевые зубные пасты улучшают кровообращение в деснах, способствуя их восстановлению: усиление обмена веществ и отток тканевой жидкости из воспаленной десны позволяет в максимально короткие сроки устранить кровоточивость и уменьшить болезненность тканей пародонта.

Хлорофиллсодержащие пасты способствуют регенерации десны и устраняют воспалительные явления в ней. Также популярны пасты с экстрактами трав и биологически активных веществ.

Ополаскиватели дополняют ежедневный уход за полостью рта.

Они бывают: спиртосодержащие, антисептические (использовать по назначению врача не более 2 недель) и травяные. Полощите рот 30 секунд 2 раза в день после приема пищи.



Расставляем приоритеты

При выборе средств по уходу за полостью рта учитывайте состояние своих зубов, десен, слизистой оболочки рта, крепость и плотность эмали.

При употреблении в пищу продуктов, содержащих кислоты (фрукты, соки) чистка зубов необходима не ранее, чем через полчаса после трапезы. В противном случае существенно возрастает риск повреждения эмали.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность защитных и очищающих компонентов зубной пасты, необходимо чистить зубы качественно – не менее трех минут.

Опубликовано: 31 июля 2019 г.