Завтрак с авокадо в беконе

2 порции, в каждой 447 ккал

Понадобится:

1 авокадо

2 перепелиных яйца

60 г. бекона

1 ст. л. уксуса

Соль, острый молотый перец

Что делать:

Разрезать авокадо пополам, удалить косточку. Снять кожицу, стараясь не повредить мякоть. Сделать углубление от косточки немного больше. Разить перепелиные яйца в емкость. Довести воду до кипения, посолить, влить столовую ложку уксуса. Уменьшить огонь так, чтобы вода не булькала, сделать воронку и влить яйца по одному. Варить 1,5 минуты, вынуть, дать воде стечь и выложить в половинки авокадо. Соединить половинки, обмотать беконом, для надежность соединить при помощи зубочисток или деревянных шпажек. Разогреть духовку до 200 С, запекать 15 минут, перевернув в середине готовки.

Опубликовано: 27 февраля 2020 г.