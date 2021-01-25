ЗАЩИЩАЕМ РУКИ

Мы моем их по несколько раз в день, носим перчатки, используем санитайзеры... Трудно не заметить, что в результате кожа рук становится гиперчувствительной и крайне сухой. Прибавьте к этому морозный воздух на улице и сухой - в помещении. Именно поэтому руки требует этой зимой дополнительного ухода

РУЧНАЯ РАБОТА

Как это ни странно, но эпидермис и дерма кожи рук тоньше, чем те же характеристики кожи лица. Если мы, даже в целях безопасности, очищаем их больше 5 раз в день, природный гидролипидный слой резко истончается. Перепады температуры и частое мытье посуды без перчаток только усиливают этот процесс. Поэтому каждый день следуйте простым правилам:

Если вы часто носите одноразовые перчатки, выбирайте нитриловые. Они – неопудренные, а значит, не будут сильно сушить кожу. Пудра из талька и крахмала – это и есть основной виновник раздражения кожи. Она удаляет естественную жировую смазку кожи и сильно сушит чувствительную кожу рук. Пудру наносят на перчатки с одной целью – облегчить процесс надевания. Плюс нитриловых перчаток еще и в том, что они гипоаллергенны.

Старайтесь избегать нанесения спиртосодержащих растворов на тыльную поверхность кистей, используйте их больше для ладонной части.

И маски, и перчатки призваны, прежде всего, защитить слизистые от попадания вируса. Поэтому главное, что нужно понять о мерах предосторожности во время пандемии - лицо не стоит трогать руками, особенно тереть глаза и дотрагиваться до губ.

Используете ли вы санитайзер или часто моете руки - неважно. Все эти способы защиты повреждают эпидермис, но спирт, все же, больше остальных. Поэтому старайтесь реже использовать спиртосодержащие средства.

На коже после частого мытья образуются ранки? Попробуйте на особенно раздраженные участки пару раз в день наносить касторовое масло. Если и это не помогает, нанесите смесь из касторового и кокосового масла на ночь, сверху надев тонкие хлопковые перчатки.

ПРАВИЛА ОЧИЩЕНИЯ

Чтобы не пересушивать кожу рук, выбирайте жидкое или твердое мыло, насыщенное ухаживающими компонентами и изготовленное на натуральной основе. Так вы убьете сразу двух зайцев: очистите кожу рук и позаботитесь об ее эпидермисе. Руки нужно мыть только в теплой воде, причем процесс по времени не должен занимать меньше, чем 1,5 минуты, особое внимание уделяя ногтям. Лучше всего высушивать руки, промакивая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.

Кожа – это наш мощный защитник со своим иммунитетом. Если руки увлажнены, на коже нет ранок, порезов и трещин, то вирусам пробраться в организм гораздо сложнее. В зимнее время очень важно пользоваться качественными кремами для рук. Благодаря специальным компонентам он образует на поверхности эпидермиса невидимую пленку. Она укрепляет гидролипидный барьер, защищающий кожу от внешних раздражителей. Лучшее решение – начать использовать плотный питательный крем 2 раза в день. Отличная привычка - носить мини-версию любимого средства и время от времени наносить на руки. Идеально, если в составе крема будут натуральные природные экстракты, которые обеспечат интенсивный уход для обветренной и шершавой кожи. Смело приобретайте крем, если его органическое происхождение подтверждено международным сертификатом, что обычно указано на упаковке. Обращайте внимание на эти активные ингредиенты в составе:

Экстракт календулы. Это растение столетиями используется в народной китайской медицине и известно своими сильными заживляющими и антибактериальными свойствами. Календула нормализует обмен веществ, активирует антиоксидантный потенциал кожи.

Экстракт миндаля обладает сильным противовоспалительным действием. Масло миндаля прекрасно смягчает кожные покровы. Ядро сладкого миндаля содержит до 60% жирного масла, 30% белковых веществ, витамины B1, В2, В3, B5, B6, В9, Е, эфирные масла, каротиноиды и каротин. То, что нужно для быстрого заживления ранок.

Аргана. В аргановом масле содержатся редкие стерины, которые имеют противовоспалительное и противоаллергенное свойство. Не стоит забывать и фитостеролы, тритерпеновые кислоты и мощный природный антиоксидант сквален, который делает кожу мягкой и упругой.

Экстракт амаранта заживляет раны, насыщает ткани и органы кислородом и даже может способствовать уменьшению размеров новообразований.

Опубликовано: 25 января 2021 г.