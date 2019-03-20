ЗАЛОЖИЛО НОС

Иногда бывает тяжело дышать носом. В чём причина затруднённого носового дыхания?

Хронический атрофический ринит

Хронический насморк может быть осложнением затянувшейся, недолеченной простуды, вялотекущего гайморита, результатом постоянных переохлаждений или воздействия загрязнённого воздуха. Длительное воспаление слизистой носа приводит к её атрофии, в результате чего нарушается работа мерцательного эпителия – главного защитника нашей дыхательной системы, удаляющего попавшие в нос бактерии и пылевые частицы. Всё это накапливается на слизистой, формируя плотные корочки, слизистая отекает и утолщается. Порочный круг замыкается, а в результате не только ухудшается носовое дыхание, но может снизиться или полностью исчезнуть обоняние. А вот отделяемого из носа практически не будет, основные жалобы – заложенность носа и появление неприятных корочек. Кстати, иногда атрофический ринит оказывается единственным симптомом скрыто протекающего системного ревматического заболевания.

Что делать?

Обратитесь к ЛОРу, любой хронический насморк требует своевременного лечения. Если всё сделано вовремя, велик шанс спасти слизистую и избежать атрофии. Самый неблагоприятный сценарий – когда люди «подсаживаются» на сосудорасширяющие капли. В этом случае лечение будет особенно долгим и трудным.

Аллергический ринит

Причиной отёка слизистой и повышенной выработки слизи может оказаться аллергическая реакция. Чаще всего аллергические риниты протекают в период цветения, являясь одним из симптомов поллиноза. Но нередко человек вдруг обращает внимание, что у него уже несколько недель «течёт» из носа и слезятся глаза. В этом случае прежде всего нужно постараться вычислить причину. Возможно, вы купили детям безобидное домашнее животное, новую мебель, вам подарили ковёр. Чаще всего виновник где-то рядом.

Что делать?

Вычислив вероятный аллерген, изолируйте его на время. Если закладывать перестало, ура, мы попали в точку. Если же заложенность носа и выделения продолжаются, посетите аллерголога и ЛОРа.

Полипы полости носа

Полипы - патологические разрастания слизистой оболочки полости носа, внешне напоминающие горошину или гроздь мелкого винограда. Есть два вида полипов: антрохональные, исходящие из гайморовой пазухи, почти всегда односторонние, проявляющиеся у детей и этмоидальные, зарождающиеся в решётчатом лабиринте, двусторонние, нередко множественные, характерные для взрослых. Главная проблема полипов - они сужают носовые пути и возникает односторонняя или двусторонняя заложенность носа. Человек дышит ртом, воздух не очищается и не увлажняется, это служит причиной частых лёгочных, в том числе бронхиальной астмы.

Что делать? Если беспокоит заложенность носа, любая дорога приведёт к ЛОРу. Выявить полипы для него не составит труда, в вот чтобы избавиться от незваных горошин, может потребоваться операция.

Хронический гайморит

Гайморит - воспаление придаточных пазух носа, называемых гайморовыми. По статистике, самой часто причиной гайморита является недолеченная простуда или грипп, когда вы либо вообще не брали больничный, либо слишком рано вернулись на работу. Лекарства, которые вы пили во время болезни, не дают воспалению начаться остро, и он сразу переходит в хроническую стадию. Оставляя после каждой болезни «сопливый» хвост на несколько недель, который проявляется не только заложенностью носа, но и головными болями, слабостью, небольшим подъемом температуры в вечернее время. В отличие от других причин, при гайморите чаще бывает заложена одна ноздря, головные боли усиливаются при наклоне вперёд, заболевшего могут периодически пугать отходящие из носа «зелёные сопли».

Что делать?

Наиболее эффективные методы диагностики гайморит – рентгенография придаточных пазух носа или их же компьютерная томография. Если диагноз подтверждён, понадобится курс лечения, состоящий из курса антибиотиков, аппаратного промывания пазух (знакомая с детства «кукушка»), и физиотерапии.

Искривление носовой перегородки

В ряде случаев перегородка носа отклоняется влево или вправо от срединной линии. У большинства людей это отклонение небольшое, и на протяжении жизни им не требуется никакое лечение. Но у некоторых смещение значимое, и страдающая сторона носа практически «не дышит». Если причина врожденная анатомическая аномалия или искривление приобретено вследствие травмы, потребуется операция - септопластика. Хотя, в последние годы «волна» повального хирургического лечения искривлённой перегородки прошла, и пациентов отправляют на операционный стол лишь в тех случаях, когда без операции действительно не обойтись. А до этого используют различные консервативные методы.

С другой стороны - когда операция действительно необходима, откладывать её неправильно. Ведь люди, прошедшие хирургическое лечение, как правило не скрывают восторга - я наконец то узнал, что такое нормально дышать.

Что делать? Обратитесь к ЛОРу, скорее всего он назначит компьютерную томографию лицевого скелета, полости носа и придаточных пазух. В зависимости от степени искривления врач предложит консервативное или хирургическое лечение.