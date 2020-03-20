Фитнес дома

Жаловаться на гиподинамию и нехватку времени теперь не стоит.Человек разумный оптимизирует физическую нагрузку самыми разными способами. Наши героини доказали это на собственном опыте.

Дог-шоу

Екатерина Соловей, 35 лет, главный редактор журнала

Нашего с мужем пса зовут Лембо Праут Рейнер, он чистокровный курцхаар от именитых родителей. Муж-охотник мечтал о собаке, но решиться на серьезный шаг долго не мог. «Продавила» решение я: подарила собаку мужу на его день рождения.

С появлением Рэя мой образ жизни радикально изменился. Раньше я спала, сколько вздумается, не особо волновалась по поводу того, есть ли что-то в холодильнике, ложилась в 3 часа ночи, а вставала в 10 утра. Теперь все это пришлось забыть.

Рейнер – пес охотничьей породы, гулять с ним нужно минимум 3 часа, в любую погоду! Конечно, в плохую погоду гуляет в основном муж, но и то время, что я провожу с собакой на улице, для меня огромный прогресс. Работаю в офисе, в остальное время передвигаюсь на машине, до фитнес-клуба вечно не дойти, а дома заниматься лень... Двигалась я очень мало, поэтому на появление собаки возлагались большие надежды.

Я стала стройнее, подтянутее, спокойнее, бодрее. Регулярные прогулки с собакой улучшили не только мое физическое самочувствие, но и самочувствие психическое. У меня был сильный невроз, и мой врач посоветовал побольше находиться на свежем воздухе. Мы подолгу ходили с Рэем в этот непростой период, я буквально за уши вытаскивала саму себя из депрессии, из внутренней скорлупы. Слава богу, этот кошмар позади! И в этом заслуга нашего любимца: прогулки с ним, игры, салки, прятки, купания в озере и реке. Может быть, игры с собакой не заменят собой фитнес-зал, но от гиподинамии и хандры излечат точно!

Своя ноша

Вероника Маллер, 30 лет, дочка София, 1 год

Во время беременности я немного прибавила в весе – около 10 кг. Похудела еще в роддоме, но сама по себе фигура, конечно, изменилась. Плюс, пока кормила, набрала еще пару килограммов. Конечно, меня это расстраивало.

Фитнесом я занималась всегда, правда, не систематически, без фанатизма. Самое время было начать, чтобы вернуть форму, но обстоятельства не позволили: у меня были сложные роды, поэтому в течение полугода после рождения дочки врачи не рекомендовали любые занятия спортом. Правда, утешили, что ребенок – самая подходящая для меня нагрузка. И самая естественная, ведь малыша постоянно берешь на руки.

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Слингом мы почти не пользовались, Соня его как-то не признала. Потому оставалось только два варианта – или коляска, или руки. Дочка у нас довольно требовательна, ей нужно уделять максимум внимания. Соне интересно, что происходит вокруг, чем занимаются родители. Поэтому я буквально все делаю одной рукой, а на второй у меня 9-килограммовая «гирька». Надо сказать, что руки у меня всегда были далеко не самой сильной частью тела, к тому же я терпеть не могла упражнения на мышцы рук, а потому не уделяла им должного внимания. А тут заметила, что мышцы рук незаметно стали крепкими и рельефными.

Приседания с ребенком на руках (например, если нужно что-нибудь поднять с пола) прекрасно укрепляют мышц ног и «нижних девяноста». Незаметно к дочкиным примерно 10 месяцам мышцы пресса вернулись в прежнее состояние, а недавно выяснилось, что сейчас я вешу даже на 5 кг меньше, чем до беременности.

Оказалось, что для меня такой вот личный «тренажер» – самый подходящий вариант поддерживать себя в форме. Конечно.

Раз ступенька, два ступенька

Ольга Рогозина, 38 лет, эвент-директор

У меня ненормированный рабочий день плюс командировки, конференции, встречи – фитнес по расписанию, с переодеваниями и дорогой до клуба никак не укладывается в мой график. Конечно, по жизни я человек активный, но все равно большая часть времени проходит за рулем, за ноутбуком, в кафе.

Однажды я поехала к друзьям на дачу – они запланировали пикник на озере, до которого мы все шли пешком. Через 20 минут ходьбы я поняла, что ужасно устала. Причем устали ноги: я просто отвыкла ходить! Моментально почувствовала себя какой-то разваливающейся старушкой. И крепко задумалась: что делать?

Фитнес-клуб отпадал, ездить туда по ночам сил не было. Решила поискать «подручные» средства. Прикинула: пешком на работу не дойду – далеко. Машина стоит прямо около подъезда, то есть по пути к ней зарядку не сделаешь, до офиса со стоянки идти 2 минуты – тоже отпадает. Лестница!

Я работаю на 9-м этаже, живу на 6-м. То есть как минимум 4 раза в день могу ходить пешком, да не просто, а в разном темпе, то с утяжелением, то налегке. И прямо с понедельника начала.

Сначала было трудно: то по инерции шла к лифту и лишь в последнюю минуту спохватывалась, то к третьему этажу начинала задыхаться (хотя с сердцем у меня все в порядке). Месяц примерно я привыкала. Сначала ушла одышка. Потом я заметила, что после целого дня на шпильках перестали болеть ноги. То есть плюсы были очевидны!

С тех пор вот уже пару лет я не пользуюсь лифтом. Моему примеру последовали некоторые коллеги: кто-то сошел с дистанции, а кто-то оценил все достоинства этой физкультуры. В общем, я теперь точно знаю: лифт – это зло.

P. S. Простые решения

Количество уничтоженных калорий никак не зависит от места тренировки. Ходить пешком, делать зарядку , крутить обруч под телевизор можно и нужно даже на карантине дома,

Сам себе тренер

Первое, что приходит в голову при упоминании фитнес-тренировки в быту, – занятия по DVD или на домашних тренажерах. Но давайте скажем честно: каждый из нас не раз и не два убеждался на своем или чужом опыте, что из велотренажера получается прекрасная вешалка для глаженой одежды. Судьба беговой дорожки зачастую ненамного радужнее – на нее ставят все, что требует ровной поверхности.

С тренировками, скачанными на компьютер, поджидает другая засада: они всегда под рукой и занятие можно отложить на попозже. День пропускаешь, другой, третий, и все – папка с видеороликами просто занимает место на жестком диске.

Вечная история

Движение – жизнь, и пока никому не удалось опровергнуть этот тезис. Но результативный фитнес требует времени. До работы попасть в зал трудно, после – еще труднее, особенно если вас ждут дома. Проблему надо решать глобально: овладеть тайм-менеджментом, расставить приоритеты и найти время на полноценное посещение зала. Кстати, сплошь и рядом стон о нехватке времени и правда прикрывает обычную неорганизованность и нелюбовь к себе. В этом стоит разобраться со специалистом, подробно и профессионально. А пока можно ввести фитнес в свою ежедневную жизнь.

У этого подхода есть еще один существенный плюс: многих сбивает с пути в фитнес-клуб непривычная усталость после первых тренировок. Включив в свою повседневную жизнь пешие прогулки, ходьбу или приседания, вы обеспечите себе отличную подготовку к полноценным занятиям.

Простые движения

Больше двигаться – это просто и дешево. Конечно, затраты все равно потребуются, прежде всего моральные: мотивировать себя дважды в день подниматься на шпильках по лестнице на 11-й этаж не всегда просто. Прямо скажем, гулять с собакой и играть с ребенком для человека гораздо естественнее, чем пренебрегать благами цивилизации. Как убедить себя прикладывать усилия там, где привык обходиться без них?

Тут поможет простой, но крайне эффективный прием. Скажите себе: «Я буду делать это ровно 30 дней». Сознание, что вы вовсе не обречены на эти бетонные ступеньки под ногами и вернетесь опять в удобный и быстрый лифт, поможет перетерпеть пеший подъем. А все, что мы делаем каждый день в течение месяца, становится привычкой, переводится на автопилот.

Попробуйте не жаловаться на нехватку времени, не ждать отпуска, чтобы наконец-то поплавать или побегать на свежем воздухе. Просто придумайте новый маршрут для прогулки с собакой, потанцуйте с малышом на руках, посмотрите телевизор в позе лотоса, сидя на твердом полу. А там и до годовой карты в фитнес-клуб недалеко.

Расходная часть

Конечно, бытовая нагрузка не может полностью заменить занятия в спортзале, но может служить отличным дополнением к ним. Вот сколько калорий вы сожжете, если просто измените свои привычки.

На работе

1. Никого не просите сходить за документами в другой отдел, сделайте это сами. Сожжете калории, а заодно, может быть, узнаете что-нибудь интересное. 20 ккал за 1 раз.

2. Почаще радуйте себя: сварите чашечку кофе, наведите порядок на рабочем столе. Минус 10–100 ккал за каждое действие.

3. В обеденный перерыв обязательно выходите на улицу не менее чем на 10 минут. Минус 50–100 ккал.

Дома

1. Не кричите что-либо в другую комнату детям и мужу, а сходите туда. 10–15 ккал за 1 раз.

2. На детской площадке не сидите на лавочке, а гуляйте вокруг нее. 40–50 ккал за час.

3. Ходите вместе с семьей в кино, на аттракционы, на уличные шоу и фестивали – в общем, туда, где можно испытать бурные эмоции. До 200 ккал за «выход в свет».

Скрытые резервы - Поцелуи и секс потребуют от 30 до 150 ккал в час. - Пение и/или игра на музыкальном инструменте обойдутся в 50–100 ккал за 40 минут. - Разговор по мобильному заберет 15–20 ккал за 5 минут, если вы заведете привычку ходить во время общения. - Живопись, вышивание, оригами и прочие творческие занятия требуют дополнительных 50–100 ккал в час. - Бурные эмоции, например при просмотре фильма или спортивной трансляции, при чтении книги или признании в любви, – это учащенное сердцебиение, прилив крови к лицу, порой даже слезы на глазах. Все это признаки ускорения обмена веществ. Эмоциональные переживания повышают его на 5–10%. Именно поэтому многие худеют, когда влюбляются или, наоборот, разводятся. Конечно, положительные эмоции лучше – на их фоне легче сохранить достигнутую стройность, так как нет соблазна «заесть» грустные мысли.