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Заготовка «на всякий случай»

Согласно опросам, 70% жителей больших городов привыкли к тому, что в магазинах всё можно купить, и магазины всегда открыты. Но опыт пандемии показал, что выживают запасливые. Учимся делать полезные заготовки
Опубликовано: 21 сентября 2020 г.

Ягоды и  фрукты на зиму  

Плоды надо вымыть, тщательно обсушить и охладить в холодильнике. Потом порезать так, как будете использовать. Яблоки и груши дольками для пирогов. Сливы, персики и вишню - без косточек. А что для смузи, то кубиками. Чтобы кусочки не слиплись, лучше замораживать на плоском поддоне в один слой, а потом пересыпать в контейнеры или пакеты с зип-локом (замком).

Овощи по порциям

Овощи удобно резать и замораживать сразу порционно – пакетик для борща, пакетик для тушения. Ещё лайфхак: если перед заморозкой пакет с овощами немного сплющить и линейкой продавить на нём «кубики», то потом можно просто отломить один кубик, как у шоколадки. Выходит как раз порционно и не занимает много места в морозилке.

Зелень с грядки

Если мелко нарезать петрушку, шпинат, сельдерей, черемшу или щавель, сложить плотно в пакеты убрать в морозилку, то зимой всегда будет почти свежая зелень к любым блюдам. Не стоит замораживать укроп, базилик, листья салата и зелёный лук, потому что в них слишком много воды, и при разморозке они превратятся в зеленую слизь. Зато укроп, базилик, мяту, душицу можно отлично засушить!

Сушка на солнце и в дегидраторе

Правила сушки овощей, фруктов и зелени – это постоянная температура, солнце и сухой воздух. Главное – не допустить попадания влаги, иначе начнётся гниение. Абрикосы сушат 4-5 дней, виноград – 4-9 дней, яблоки – 3-4 дня. А с дегидратором засушить  любимый урожай можно быстро и качественно!

Овощные чипсы

Для приготовления таких чипсов не надо много масла, они полезны и их можно есть сколько угодно. Чипсы делают из цуккини, редиса, моркови, свеклы, тыквы. Например чипсы из цукини :Нарежьте цуккини тонкими пластинами. В миске смешайте 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец. Перемешайте там цуккини, выложите в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 2-3 часа при 100 градусах до корочки.

Маринованный лучок 

Европейцы обожают маринованный лук-севок - он входит в традиционную тарелку закусок перед первым блюдом. Друзья в Италии дали рецепт: очищенные луковички залить coкoм лимoнa, 1 ч. л. coли и подержать ночь в холодильнике. В маринад 1,5 cтaкaнa вoды, 0,5 ч. л. coли, 1 ч. л caxapa, 0,5 ст. белого винного укcуca 6%. Дoвecти дo кипeния, повapить в нем лук 7-8 минут и закрутить в 0,5-литровые бaнки.

 

Опубликовано: 21 сентября 2020 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Маша_ [2 часа назад]
А можно бонус без прокладок?
alisa_ [3 часа назад]
Статья актуальная.
l_chudnaya [14 дней назад]
у моей тёти такая проблема возникает периодически, она как раз пользуется depend, отличная вещь.

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