Танорексия – медицинский диагноз, обозначающий патологическое увлечение загаром.
Увлечение загаром может привести к гипо- или гиперпигментации, которая проявляется неравномерными светлыми или темными пятнами.
Гвоздика, солодка, лаванда, огурец и юкка - уменьшают раздражение, боль и покраснение после загара.
По статистике, 5 солнечных ожогов кожи, которые человек получает на протяжении жизни, увеличивает риск развития рака кожи на 80%.
Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно побыть на солнце всего 10–15 минут..
Ученые подсчитали: сезон интенсивного загорания старит кожу на 6 месяцев.
Морковь, абрикосы, томат, персики, виноград, свекла, дыня, арбуз, шпинат, щавель, тыква, спаржа, брокколи, смородина, цитрусовые, киви - все эти продукты усилят загар и сделают его ровнее.
До 80% ультрафиолетового излучения пропускают облака, поэтому обгореть можно и в пасмурную погоду.
До 20 % солнечных лучей отражает песок, поэтому зонтики и тень от пальм не спасают от рассеянного ультрафиолета.
На глубину 1 метр лучи проникают под воду.
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