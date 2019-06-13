Загар –это процесс выработки пигмента меланина для защиты глубоких слоев кожи от ультрафиолета.

Танорексия – медицинский диагноз, обозначающий патологическое увлечение загаром.

Увлечение загаром может привести к гипо- или гиперпигментации, которая проявляется неравномерными светлыми или темными пятнами.

Гвоздика, солодка, лаванда, огурец и юкка - уменьшают раздражение, боль и покраснение после загара.

По статистике, 5 солнечных ожогов кожи, которые человек получает на протяжении жизни, увеличивает риск развития рака кожи на 80%.

Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно побыть на солнце всего 10–15 минут..

Ученые подсчитали: сезон интенсивного загорания старит кожу на 6 месяцев.

Морковь, абрикосы, томат, персики, виноград, свекла, дыня, арбуз, шпинат, щавель, тыква, спаржа, брокколи, смородина, цитрусовые, киви - все эти продукты усилят загар и сделают его ровнее.

До 80% ультрафиолетового излучения пропускают облака, поэтому обгореть можно и в пасмурную погоду.

До 20 % солнечных лучей отражает песок, поэтому зонтики и тень от пальм не спасают от рассеянного ультрафиолета.

На глубину 1 метр лучи проникают под воду.

Опубликовано: 14 июня 2019 г.