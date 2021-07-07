Зачем нужна интимная косметика, и при чем здесь климакс?

С проблемой "сухости влагалища" сталкивается много женщин, особенно в период наступления климакса.

Однако это состояние, часто сопровождающее климакс, не всегда идентифицируется, как «сухость слизистых». Проблему, которую можно решить с помощью интимной косметики – например, средства «Эстрогиал», не так просто диагностировать.

Основными симптомами сухости слизистых наружных половых органов являются: жжение, зуд, ощущение сухости, воспаление, болезненные ощущения во время полового акта или мочеиспускания, кровянистые выделения, недержание мочи. Все это может быть следствием различной степени проблем со слизистой, начиная от небольшой сухости и заканчивая «атрофией слизистой урогенитального тракта», сопровождающей иногда период климакса. Этот период может начинаться за один или два года до прекращения менструального цикла и позднее. Самой частой причиной сухости слизистой в это время является изменение гормонального фона, то есть снижение выработки эстрогена за счет уменьшения активности яичников. Последствия климакса влияют на организм в целом, и большинство женщин морально к ним готовы. Однако изменения, происходящие с наружными половыми органами, не всегда легко отличить от более серьезных заболеваний – инфекций, передаваемых половым путем, цистита, боли из-за воспалений внутренних половых органов (эндометрита, аднексита и пр.) или неврологических проблем, вызывающих недержание мочи.

Вот только несколько примеров из врачебной практики.

Пациентка 48 лет, жалобы на зуд, сухость и дискомфорт при половой жизни, неприятные ощущения при мочеиспускании. Принимала антибиотики 7 дней, но без эффекта. Взятые на флору мазки отклонений от нормы не выявили, тогда пациентке был назначен недельный курс «Эстрогиала» в свечах, который решил все проблемы.

Пациентка 45 лет обращалась в несколько лечебных учреждений: множество обследований по причине дискомфорта в области наружных половых органов, проблем с мочеиспусканием – мазки, бактериальные посевы на флору, диагностика половых инфекций. Обследования не выявили каких-либо значимых инфекционных агентов, но антисептики назначались. Надо ли говорить, в каком отчаянии пребывала пациентка после 4 курсов лечения. Согласно анализам, воспаления выявлено не было, соскоб на атипичные клетки показал выраженную атрофию слизистой оболочки влагалища и шейки матки. После 20-дневного курса лечения «Эстрогиалом» состояние слизистой улучшилось. Все неприятные ощущения и проблемы исчезли.

Пациентка 51 года, жалобы на учащенное мочеиспускание, ложные позывы, чувство дискомфорта, сухость в области наружных половых органов и ночное, незначительное, недержание мочи. Изначально прошла курс антибактериальной терапии, лечение уросептиками с некоторым непродолжительным улучшением. Проблему решил курс терапии препаратом на основе гиалуроновой кислоты в форме геля, влияющий на тургор (эластичность и плотность) слизистых оболочек. Это избавило пациентку от урологических проблем.

Диагностика сухости слизистой становится еще сложнее, поскольку климакс стремительно «молодеет». Врачи всё чаще сталкиваются с женщинами возраста 40+ и моложе со снижением фолликулярного запаса. У них падает активность яичников и, соответственно, уровень эстрогена. Причин этому много: гормональные стимуляции, истощающие яичники, стрессы, физические нагрузки, дефицит сна, жесткие диеты и пр. Все это снижает уровень гормона эстрогена, в первую очередь отвечающего за увлажнение, плотность и толщину слизистой оболочки влагалища. Истончение слизистой, в свою очередь, может привести к воспалениям, ведь слизистая выполняет защитную функцию, предохраняя от инфекций эпителий и естественную микрофлору. Если инфекций нет, а сухость есть, то наиболее частая причина – это снижение уровня эстрогена. Самое простое решение в такой ситуации – свечи с эстрогеном или с фитоэстрогенами. В отличие от гормональной терапии эстрогеном, которую подбирает врач индивидуально и которая имеет ряд противопоказаний, интимная косметика «Эстрогиал» не вызывает привыкания и не влияет на организм в целом.

Свечи с фитоэстрогенами также стимулируют нормальное формирование слизистой, но не имеют таких побочных эффектов. Препарат на основе гиалуроновой кислоты «Эстрогиал» быстро устраняет сухость и дискомфорт, снимает раздражение, увлажняет, восстанавливает физиологическое состояние эпителия вульвы и влагалища. За счет фитокомплекса из экстрактов цветков календулы и шишек хмеля он оказывает антимикробное, репаративное, противовоспалительное действие. Клевер повышает эластичность и упругость слизистой, поскольку содержит фитоэстрогены. Стандартный курс в 10 дней обычно позволяет избавиться от сухости и дискомфорта, восстановить толщину и тургор защитного слоя слизистой.

Конечно, кроме климакса существуют и другие причины, вызывающие сухость влагалища – например, активное использование гормональных контрацептивов или курсы антибиотиков, частое применение антисептиков или спермицидов. Возможно нарушение гормонального баланса во время беременности. Благодаря своему составу интимная косметика «Эстрогиал» может помочь и в этом случае. Наличие геля в линейке «Эстрогиал» позволяет аллергикам проверить реакцию кожи или слизистой на состав перед использованием. Остальные могут применять более удобную форму дозированного крема «Эстрогиал» – свечи. В отличие от гормональных средств, привыкания к «Эстрогиалу» не существует. Пройдя курс лечения, вы можете использовать его для профилактики.

Автор статьи:

Еремина Марина Евгеньевна, гинеколог-эндокринолог

https://estrogial.ru/

http://test.estrogial.ru/wp-content/uploads/2019/05/1_est_atrophia_chernova.pdf

РЕКЛАМА

Опубликовано: 7 июля 2021 г.