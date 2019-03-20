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Зачем мозг «обрезает» ненужные нейронные связи

Чтобы повысить эффективность своей работы. На языке нейронауки такая «обрезка» называется синаптическим прунингом
Опубликовано: 23 марта 2019 г.

Мы появляемся на свет с огромным количеством нервных клеток, которые связываются друг с другом с помощью электрических сигналов, а место соединения образует синапс. Многие из этих связей на самом деле не нужны растущему организму, вносят хаос и не способствуют «правильным» мыслительным процессам. Чтобы понять смысл прунинга, достаточно представить детскую головоломку «Лабиринт», цель которой найти путь от входа к выходу. Первые несколько раз ребенок наугад чертит карандашом дорожку между ними, а затем находит верное решение. В результате формируется «правильная» нейронная связь.  Все «случайно» начерченные дорожки мозг должен забыть. Считается, что синаптический прунинг наиболее интенсивно проходит в детстве и заканчивается к подростковому возрасту. Если что-то пошло не так, и лишние сети не были «обрезаны» вовремя, мозг остается гиперсвязанным, как, например, в случае аутизма: отсюда ощущение потерянности в хаотичной обстановке. Вреден для мозга и избыточный прунинг, когда связи между нейронными сетями разрываются. Это может  привести к когнитивным расстройствам, в том числе к потере памяти.

Опубликовано: 23 марта 2019 г.

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