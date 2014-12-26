Заботимся о глазах

Что делать, если ваши глаза испытывают дискомфорт, сухость и усталость?

Синдром сухого глаза - это недостаточное увлажнение поверхности глаза, возникающее из-за нарушения образования или же быстрого испарения слезной жидкости. Если вкратце, то слезная жидкость, т.е. наши слезы, создает тонкую влажную пленку на поверхности глаза. Она позволяет векам свободно скользить при моргании, увлажняет и защищает глаза от высыхания. Недостаток увлажнения сопровождается неприятными ощущениями, кроме того, это может привести к микротравмам и воспалению.

Наши глаза – очень чувствительный орган, требующий бережной заботы. Часто мы испытываем различный дискомфорт в глазах: напряжение и усталость, сухость, ощущение инородного тела, резь, слезотечение; так же может быть и повышенная светочувствительность. Эти симптомы хорошо знакомы многим, особенно тем, кто много времени проводит за компьютером и/или за рулем. Зачастую они связаны с синдромом сухого глаза.

Причины, вызывающие сухость и раздражение глаз, разнообразны. Зачастую, это проблема тех, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой. При длительной работе за компьютером, просмотре телевизора, и даже при чтении книги у глаз не бывает необходимых фаз расслабления; мы моргаем в 3 раза реже, чем обычно, что приводит к увеличению скорости испарения слезы с поверхности глаза1, и, как следствие, возникает раздражение и сухость. Очень часто сухость глаз возникает после перенесенного конъюнктивита и других воспалительно-инфекционных заболеваний. Список внешних и внутренних факторов, способных вызвать развитие синдрома сухого глаза, включает и неблагоприятную экологию, сухой воздух в помещениях с кондиционером, а также системные заболевания, постоянный прием некоторых лекарственных средств, последствия лазерной коррекции зрения, контактные линзы. Кроме того, это частая жалоба женщин в менопаузе и пожилых людей в целом.

Если в процессе жизнедеятельности у человека по ряду причин формируется дефицит слезы, то справиться этим помогут препараты искусственной слезы. Искусственные слезы, по сути, выполняют работу настоящих – увлажняют и защищают глаза, и при этом оказывают более продолжительное действие, т.е. закапывать их нужно всего несколько раз в день.

Полезные рекомендации: Используйте специальные глазные капли для устранения сухости и раздражения глаз. В течение дня давайте глазам отдых: делайте перерывы в работе за компьютером, чаще моргайте, расфокусируйте взгляд, сделайте гимнастику для глаз. Следите за влажностью воздуха в помещении: используйте увлажнитель воздуха. При работе за компьютером монитор должен располагаться таким образом, чтобы расстояние от экрана до глаз составляло 45–60 см, при этом верхняя часть монитора (1/3) должна находиться на уровне глаз. Время от времени аккуратно массируйте веки. Включайте в рацион продукты, богатые омега-3, витаминами группы В. Посещайте офтальмолога не реже одного раза в год.

Гимнастика для глаз (некоторые упражнения):* Выполняется сидя: крепко зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза на 3-5 секунд. Повторите 6-8 раз. Выполняется сидя: моргайте в быстром темпе на протяжении 10-15 секунд, после чего сделайте паузу на 7-10 секунд. Повторите 3-4 раза. Выполняется стоя: смотрите вперед в течение 2-3 секунд, потом сосредоточьте взгляд на пальце правой руки, поместив его перед лицом на расстоянии 25-30 сантиметров на уровне носа. По прошествии 3-5 секунд руку опустите. Повторите 10-12 раз. Выполняется сидя: закройте глаза и помассируйте их пальцем круговыми движениями. Повторяйте в течение 1 минуты. Выполняется стоя: вытяните левую руку перед лицом и смотрите на ее указательный палец в течение 3-5 секунд. Потом начните сгибать руку, приближая палец к носу до тех пор, пока не заметите раздвоение пальца. Проделайте так 6-8 раз. Выполняется сидя: двигайте глаза по кругу сначала против часовой стрелки, потом – по часовой стрелке. Сделайте 4-6 повторов.

__________________________________________________________________________________________________________

Опубликовано: 30 октября 2019 г.