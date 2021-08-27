От состояния шейки матки во многом зависит женское здоровье и даже жизнь

Уязвимое место

Шейка матки находится под пристальным вниманием акушеров-гинекологов. Это зона риска для большого количества заболеваний.

Шейка – это нижняя часть матки, которая выходит в полость влагалища и разделяет их. В её центре располагается цервикальный канал, соединяющий полость матки и влагалище. Через этот тоннель выходит эндометрий во время менструации и проникают сперматозоиды для встречи с яйцеклеткой.

Шейка матки покрыта двумя видами эпителия - эта особенность становится причиной высокого риска различных заболеваний, в том числе онкологических. Влагалищная часть шейки матки покрыта плоским эпителием, который защищает шейку от кислой среды влагалища, микробов и травм. А цервикальный канал покрыт цилиндрическим эпителием, который продуцирует слизь. В месте встречи этих двух видов эпителия находится линии их стыка, где и развивается большинство патологических процессов шейки матки. Это самое уязвимое место, где вредоносные агенты, в том числе вирус папилломы человека, могут добраться до клеток здорового эпителия.

Локус контроля

Диагностика болезней шейки матки крайне важна, так как практически все они могут перерождаться в онкологические заболевания. При этом в большинстве своем протекают они бессимптомно. Какие-либо проявления начинают беспокоить пациенток уже при поздних стадиях. Поэтому женщинам рекомендуется проходить плановый осмотр у гинеколога 2 раза в год. Заболевания шейки матки делятся на фоновые, предраковые и онкологические. К фоновым патологиям относятся эрозия, эктропион, полип, папиллома (кондилома), лейкоплакия и эндометриоз, а также воспаление шейки матки (экзо- или эндоцервицит). Эрозия шейки матки - самое частое заболевание из этой группы, при котором возникает дефект, где плоский эпителий замещается цилиндрическим. Это место становится уязвимым для разных повреждающих факторов.

К предраковым заболеваниям относятся дисплазии различной степени - перерождение здорового эпителия в атипичные клетки с поврежденной ДНК. Они прорастают в нормальные ткани и могут превращаться в раковые клетки.

Рак шейки матки отличается крайне высокой степенью злокачественности. Он стоит на втором месте после рака молочной железы среди причины смерти у женщин от онкологии.

Причины возникновения рака шейки матки

«По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляется более 529,4 тысяч женщин, вновь заболевших раком шейки матки, и 274,9 тысяч из них умирает. Ряд исследователей сходятся во мнении, что есть связь между семейным анамнезом злокачественных гинекологических новообразований и риском возникновения рака шейки матки. То есть, наследственность играет важную роль в развитии этого онкологического заболевания», - говорит профессор, акушер-гинеколог и онколог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Юлия Паяниди.

Помимо наследственности основным риском возникновения рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Из 100 типов ВПЧ - 14 приводят к раку влагалища, шейки матки, ануса, пениса и ротоглотки. Заражение ВПЧ происходит половым путем. При этом частота встречаемости ВПЧ у молодых женщин репродуктивного возраста составляет 50-80%. «В 2020 году ВОЗ утвердила глобальную стратегию по снижению частоты заболеваемости ВПЧ. Она включает первичную профилактику у девочек 9-13 лет, вторичную профилактику у женщин старше 30 лет, скрининг, непосредственно лечение рака и реабилитацию», - подчеркивает Юлия Паяниди.

Вакцинация против ВПЧ была включена в национальную программу иммунизации 110 стран в 2020 году, но Россия не вошла в список этих стран. Данные, полученные в долгосрочных исследованиях разных стран, показали, что вакцинация обеспечивает устойчивую защиту от дисплазии шейки матки, связанной с ВПЧ 16,18 типа в течение 14 лет после вакцинации. Данные еще одного исследования с участием женщин 24-45 лет показали, что вакцина была эффективна в течение 10 лет и вызывала устойчивый иммунный ответ.

Инфо

В России средний возраст женщин, заболевших раком шейки матки - 52 года. В 2018 это была основная причина смертности у женщин в возрастной группе 30-34 лет. Летальность в течение первого года с момента установления диагноза составляет более 20 %, то есть от рака в течение первого года умирает практически каждая пятая заболевшая женщина.

Канцерогенная нагрузка

«Важно понимать, что ВПЧ и наследственность играют ведущую, но не единственную роль в развитии рака шейки матки. Это также метаболическая активация канцерогенов, которые в большом количестве содержатся, например, в табачном дыме. Табак способен оказывать канцерогенный эффект в органах, напрямую не подверженных воздействию сигаретного дыма. Курение табака в несколько раз увеличивает риск развития рака шейки матки среди ВПЧ-позитивных женщин», - объясняет онколог.

Поэтому, лечение пациентов с никотиновой зависимостью должно начинаться с определения степени тяжести зависимости и выяснения причины дальнейшего употребления табака после постановки диагноза. Среди причин употребления табака: преодоления стресса, скептическое отношение к исходу отказа от курения, убеждение, что курение не связано с раком и не влияет на его развитие.

«У больных раком, которые продолжают курить, наблюдается снижение чувствительности к лучевой терапии, ухудшается заживление ран, увеличивается частота инфекционных осложнений, усугубляются проблемы с кровообращением», - подчеркивает профессор Ю. Паяниди. Пациенты, которые не в силах отказаться от вредной привычки, могут рассмотреть возможность снизить вред с помощью устройств с системой нагревания табака (ЭСНТ). Но их применение должно стать промежуточным звеном на пути к отказу от курения, поскольку полностью не отменяет неблагоприятное воздействие на здоровье.

Под контролем

Рак шейки матки можно вылечить, если приступить к лечению на его ранних стадиях. А «поймав» вовремя фоновые и предраковые болезни, можно и вовсе предотвратить развитие онкологии. Поэтому гинекологи разработали алгоритм профилактического обследования для женщин, который помогает сохранить женское здоровье. В этот алгоритм входят цитологические (исследование клеток ткани), лабораторные методы и инструментальное обследование.

ПАП – тест (PAP-тест, цервикальный мазок, мазок по Папаниколау)

Метод жидкостной цитологии считается золотым стандартом диагностики рака шейки матки. ПАП-тест эффективно выявляет предраковые изменения эпителия в 95% случаев. Рекомендуется делать его каждый год всем женщинам до 65 лет, начиная с 21 года или через 3 года от начала половой жизни. Кроме плановой диагностики это исследование необходимо сделать, если выявлено гинекологическое вирусное заболевание, а также при бесплодии, длительном приёме гормональных противозачаточных средств.

Врач делает соскоб (мазок) с поверхности шейки матки, цервикального канала и зоны трансформации с помощью цитологической щетки. Полученный материал помещают в жидкую среду, из которого в центрифуге получают слой «отмытых» клеток. Подготовленные клетки оценивают не просто описательно, а с помощью международной классификации Бетесда.

Инфо:

ПАП-тест появился благодаря морским свинкам в ходе научного исследования о влиянии алкоголя на их здоровье. Учёный Георгиос Папаниколау исследовал хромосомы животных и ему нужны были овулирующие свинки. Он стал брать им мазки и обратил внимание на разный состав эпителия в зависимости от их менструального цикла. При том, что учёный не был врачом, он предположил, что аналогичные изменения бывают и у женщин. Так разработал специальную щетку для мазков и выполнил масштабное исследование совместно с гинекологами, в результате которого нашёлся способ выявлять рак шейки матки на самых ранних стадиях.

Digene-тест вируса папилломы человека (метод гибридного захвата, определение ДНК ВПЧ)

Это лабораторный скрининг предраковых заболеваний и рака шейки матки, при которых в большинстве случаев обнаруживается ДНК вируса папилломы человека. Digene-тест можно сделать только на платной основе, врач может рекомендовать его в случае сомнений для постановки точного диагноза. Сочетание Digene-теста и цитологического ПАП-теста повышает эффективность скрининга онкологических заболеваний до 100%.

Молекулярная технология на основе платформы Digene выявляет фрагменты ДНК ВПЧ методом гибридного захвата. Для исследования используют различный биоматериал: соскоб из цервикального канала, поверхностного эпителия шейки матки, влагалища.

Кольпоскопия

Визуальное исследование с помощью кольпоскопа - специального микроскоп на штативе, который позволяет врачу во время осмотра увидеть минимальные изменения на шейке матки - от эрозии до лейкоплакии. В ходе такого обследования специалист может сразу взять биопсию или соскоб с участка, который он счёл подозрительным. Различают два вида кольпоскопии: обзорную и расширенную с применением дополнительных тестов с уксусной кислотой и раствором Люголя. По субъективным ощущениям процедура не отличается от обычного гинекологического осмотра, длится около 20 минут. Кольпоскопию делают при ежегодном профилактическом скрининге рака шейки матки. Кольпоскопию делают также по истечению 8 недель после родов и 4 недель после аборта.

Цервикальный кюретаж

Если врач подозревает наличие атипичных клетки внутри цервикального канала, то назначается кюретаж. Канал очень узкий, добраться туда можно только с помощью специального инструмента - кюретки. Выскабливание (кюретаж) помогает получить материал из труднодоступной для других методов области. Биоматериал направляется на гистологическое исследование. Кюретаж канала шейки матки выполняется под местной анестезией в течение 5 минут. Оптимальное время для выполнения исследования - середина менструального цикла.

Учитывая, что заболевания шейки матки протекают бессимптомно, но при этом имеют тяжелые последствия, необходим ежегодный плановый поход к гинекологу и прохождение обследований, выявляющих заболевания на ранней стадии. Это ответственность каждой женщины.

Опубликовано: 30 августа 2021 г.