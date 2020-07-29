Юрий Вагин: «Человек может вынести любое «как» если знает «зачем»

Наш гость: Юрий Вагин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии, автор книг по популярной психологии

Пандемия обрушилась на человечество так внезапно, что многие оказались к ней не готовы. Как мы воспринимали происходящее, как реагировали на новости и как произошедшее отразится на нас и наших взаимоотношениях – об этом мы поговорили с психотерапевтом.

Юрий Робертович, когда появилась информация о распространении вируса, многие продолжали вести привычную жизнь. Почему?

В ситуации с коронавирусом проявились те три стадии защитных механизмов, которые давно известны в психологии. Первой как раз была стадия отрицания с элементами юмора, породившая огромное количество шуток, мемов, карикатур на тему вируса. Отрицание и неприятие чревато тем, что человек не предпринимает никаких действий, чтобы обезопасить себя и близких. Иногда мы наблюдали агрессивное отрицание, когда люди демонстративно нарушали правила.

Существует понятие «предвзятости подтверждения», когда кто-то формирует мнение о чем-то еще до того, как получил достаточно информации. Возможно ли в этом случае человека переубедить?

Мнения о вирусе были жёстко поляризованы – одни соглашались с тем, что это опасно, другие считали, что всё это полная ерунда и чьи-то происки. Умные люди изучали много разной и сложной информации, которую могли проанализировать, другие выбирали информацию простую, броскую, но недостоверную. Если ошибочные суждения могут навредить человеку или его близким, то можно переубедить его. Но не стоит говорить прямо – ты не прав. Это всё равно что назвать человека дураком, после чего у него включится система защиты. Изначально необходимо подготовить почву, провести беседы, показать, насколько ему не выгодны его же суждения, поступки и взгляд на жизнь. Он задумается. И тогда вы озвучите ему нужные мысли. У человека возникнет ощущение, что он сам выбрал эту позицию.

Вы упомянули шутки и мемы. А помогает ли юмор справиться с тревожностью?

Спорный вопрос. Например, знаменитый еврейский юмор произрастал из тяжелых условий жизни, но не всегда помогал. В Советском союзе тоже было не всё хорошо, а с юмором как раз было неплохо. Возможно, юмор помогает отвлечься, но он не решит проблему тревожности. Юмор позволяет обесценить происходящее. Но те люди, которые с бедой столкнулись, болезненно воспринимают подобное отношение тех, кто просто недооценивают тяжесть проблемы. Заметьте, с ростом статистики заболевших и погибших юмора становилось всё меньше.

Многие ощущали страх, панические атаки. Есть ли способы вылезти из лап страха и паники, когда ты уже в них?

Все советы из разряда глубоко подышать, выпить таблетку или рюмку носят временный характер. Это «страусиная» позиция, когда закапываешь голову в песок и какое-то время не думаешь о проблеме.

Чтобы справиться с тревогой и страхом, человек должен хорошо понимать - что происходит и что делать с неблагоприятной ситуацией, потому что панику, тревогу и страхи порождает неопределенность. Нехватка информации тут же замещается слухами, а на их фоне начинают формироваться страхи и тревоги. Например, во Франции, где я живу, власти старались чётко доносить до населения всю информацию о вирусе, о мерах предосторожности, ограничениях, вариантах развития событий.

А как лучше действовать – просчитывать худшие варианты или верить в лучшее?

Лучше просчитывать худшие варианты - это называется негативное мышление, в хорошем смысле слова. С точки зрения клинической психологии любое мышление – негативное. Ведь мы начинаем думать, только когда случаются неприятности, а счастливый человек ни о чем не думает. Когда ты продумываешь худшие варианты развития событий, у тебя на любой из них будет припасено решение. Ты будешь готов морально, а значит, спокоен. Те люди, которые просчитывали худшее, еще до объявления карантина позаботились и о своем бизнесе и о том, чтобы изолировать пожилых родственников.

Кто-то потерял бизнес, деньги, работу. Поможет ли им такой психологический приём - думать, что кому-то ещё хуже?

Да, конечно. Английская исследовательница Мелани Кляйн в свое время описала, что в голове каждого человека метафорически есть некий отрезок, с одной стороны которого располагается зависть, а с другой – благодарность. И она считала, что в силах каждого человека расположить себя на этом отрезке ближе либо к одной эмоции, либо к другой. Кем бы ты ни был по жизни, чего бы ты не добился, всегда будет бесконечное количество людей, у которых всё лучше, чем у тебя, и всегда будет бесконечно число людей, у которых хуже, чем у тебя. И от нас зависит – куда смотреть. Если смотреть постоянно на тех, у кого лучше, ты пожизненно будешь страдать от зависти и неудовлетворенности. Когда ты смотришь на тех, у кого хуже, чем у тебя, ты испытываешь чувство благодарности за то, что у тебя есть, ты будешь спокоен. И это не лишит тебя мотивации двигаться дальше.

Невозможность выйти из дома была не так страшна, как отсутствие мест, куда можно пойти. Мир сузился до района и квартиры...

На самом деле вы могли выйти из дома, могли уехать. Но вы должны были чётко объяснить себе причины – почему не следует этого делать. Понимание этих причин успокоит: вы не можете себе что-то позволить не потому, что кто-то вам запретил, ограничил вашу свободу, а потому что это не разумно. Когда знаешь причины, почему ты не делаешь то или это, то с этим проще смириться. Еще Ницше говорил, что человек может вынести любое «как», если он знает «зачем».

Правда ли, что монотонность растянувшейся ситуации опаснее острого кризиса?

Действительно, это давно замечено. Я всегда привожу такой пример. Допустим, на предприятии работает 100 человек, из них 90 надо уволить, но уволить сразу могут только 50, потому что у остальных или дети-инвалиды, или один кормилец в семье и так далее. Для тех 50 человек, которых сразу уволили – это острая стрессовая ситуация, они будут переживать, но не заболеют. А те, что остались, но знают, что их вот-вот могут уволить, живут в этом стрессе неделю, месяц… В итоге у всех будут психосоматические расстройства. То есть длительная стрессовая ситуация сильно усугубляет состояние.

Через 1,5-2 месяца после начала изоляции мы наблюдали третью стадию - стадию истощения. К людям стало возвращаться отрицание и некое смирение с судьбой – как будет, так будет. Люди устали жить в напряжении, в какой-то момент им стало всё равно. В первый же день смягчения карантина, многие высыпали на улицу, не соблюдая мер предосторожности.

Как изменились отношения между людьми, ведь угроза заразиться вирусом всё еще сохраняется?

Я наблюдаю во Франции за людьми. Они же, как испанцы и итальянцы, имеют многовековую культуру при встрече обниматься и целоваться 3-4 раза. Если встречается компания из 20 человек, то только полчаса они обнимаются и целуются. Эта культура на сегодняшний день полностью ушла. Люди побаиваются здороваться даже за руки, просто машут друг другу. Если будет вторая волна вируса, можно предположить, что эта традиция уйдет окончательно, сохранится социальное дистанцирование.

Чем дольше будет развиваться ситуация с вирусом, тем большее нервное истощение мы будем испытывать, защитные техники рационализации будут работать всё хуже. Возможно, придут другие, более древние техники, например, проекции - попытка найти врага во вне. Это может привести к напряженности и росту агрессивности в обществе. Мы уже сегодня можем видеть это.

С психологической точки зрения сейчас наблюдался процесс дезинтеграции. Если вторая половина XX века – это глобализация, мир стал единым, то сейчас в момент мировой эпидемии процесс пошел в другом направлении. Наблюдается изолированность в мире, даже в Евросоюзе - французы отдельно, немцы отдельно, а англичане буквально недавно заявили, что границы открывают, но французов пока не пустят. Каждый стал сам по себе.

Как вы думаете, эти месяцы изоляции отразились на семейных ценностях?

Я наблюдаю положительные сдвиги - люди более ответственно стали относиться к семейным связям. Немного сместились приоритеты в это время. Люди сразу лишились многих благ - не могли путешествовать, перемещаться, пользоваться своими дорогими машинами, вещами. Стало понятно, что создавшийся вакуум можно заполнить только близкими людьми, общением с ними. Это дало понимание того, насколько важно создавать и поддерживать качественные и добрые отношения, были забыты ссоры и конфликты. Кроме того, люди научились радоваться простым вещам.

Сложно было соблюдать личные границы, когда ты в замкнутом пространстве с детьми, родителями, животными.

Замечательно можно соблюсти границы. Для этого нужно ввести правило, по которому у каждого в доме обязательно есть свое место и свое время, когда никто не имеет права вмешиваться. Если вы читаете книгу – это ваше время, муж отвечает за детей, и они не могут отвлекать вас. Второй важный момент - обязательно должен быть кто-то главный, все назначаются главными по очереди, даже дети. Семьи, которые внедрили у себя это правило, совершили скачок в понимании друг друга, они жили без конфликтов, им было весело.

Почему сидение дома вылилось в творческое многообразие?

Наедине с собой люди начали проявлять свои способности, это закономерно. Нередко психологи используют такой приём - предлагают человеку выйти из привычной среды, оставить дома телефон, компьютер и уединиться вне цивилизации, чтобы сутки побыть с собой наедине. Так он начинаешь лучше слышать себя, свои истинные потребности. Изоляция отключила фоновый шум внешнего мира, на который мы отвлекались, именно поэтому многие глубже заглянули в себя и проявили свои творческие возможности, нашли время для самореализации.

Дома было сложно заставить себя что-либо делать. Можно же разрешать себе ничего не делать, когда и так невесело?

Есть нюансы. Одно из условий благополучного выживания в домашнем режиме – это как раз жёсткий распорядок дня. Но вы должны знать, что, например, с пяти до семи вечера вы ленитесь, ничего не делаете. Лениться тоже важно, но всему свое время.

Опубликовано: 10 августа 2020 г.